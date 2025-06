Vợ chồng tử vong thương tâm ở Cà Mau

Ngày 22-6, UBND xã Viên An Đông, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau cho hay trên địa bàn vừa xảy ra vụ lật vỏ lãi trên biển làm 2 vợ chồng tử vong.

Theo thông tin ban đầu, sáng 20-6, ông M.Q.H. (54 tuổi; ngụ xã Viên An Đông) và vợ là bà H.K.C. điều khiển vỏ lãi ra biển đánh bắt thủy sản. Sau đó, vỏ lãi của vợ chồng ông H. không may bị lật trên biển do gặp phải mưa lớn và gió mạnh.

Không lâu sau, thi thể bà C. được mọi người tìm thấy khi trôi dạt vào bờ biển. Riêng ông H., thi thể vừa được tìm gặp vào trưa 22-6.

Ngành chức năng địa phương xác nhận gia đình ông H. thuộc diện khó khăn. Hiện, người thân đang tổ chức an táng cho vợ chồng ông H.