Võ Đăng Khoa, Lãnh Thanh thử thách diễn xuất cùng siêu mẫu Anh Thư

Võ Đăng Khoa gặp Lãnh Thanh, Emma Nhất Khanh, Mai Bảo Vinh... tại buổi "casting" chương trình "The Face Vietnam 2026"

Dàn mentor và host của "The Face Vietnam 2026" là nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường, siêu mẫu Anh Thư, siêu mẫu Võ Hoàng Yến và Hoa hậu H'Hen Niê. Họ đến tuyển chọn các ứng viên "casting".

Nhà ản xuất, diễn viên Võ Đăng Khoa đến tham gia. Anh hội ngộ một số đồng nghiệp cũng ứng tuyển như mình là diễn viên Lãnh Thanh, ca sĩ Emma Nhất Khanh, Mai Bảo Vinh và nhiều gương mặt quen thuộc khác.

Võ Đăng Khoa đến thử vai

Hội ngộ các đồng nghiệp

Võ Đăng Khoa và Lãnh Thanh (bìa trái)

Các thí sinh cùng chụp ảnh

Cũng như các thí sinh khác, tất cả nhận số báo danh, xếp hàng và chờ đến lượt thi của mình. Không có sự ưu tiên hay bất kỳ đặc quyền nào dành cho một nghệ sĩ đã được công chúng biết đến.

Võ Đăng Khoa cho biết vẫn xác định diễn xuất là con đường theo đuổi lâu dài. Tuy nhiên, thời điểm hiện tại, một nghệ sĩ không chỉ được đánh giá qua khả năng diễn xuất mà còn ở tư duy hình ảnh, phong thái làm việc, khả năng thích nghi với nhiều môi trường sáng tạo và sự sẵn sàng học hỏi.

"Tôi không xem đây là việc một diễn viên đi thi người mẫu. Tôi xem đây là cơ hội để bước vào một môi trường mới, gặp những tiêu chuẩn mới và biết mình còn cần hoàn thiện điều gì. Càng làm nghề, tôi càng thấy mình còn nhiều điều phải học" - Võ Đăng Khoa cho biết.

Trong nhiều tuần trước ngày casting, nam diễn viên dành thời gian tập luyện hình thể, rèn luyện vũ đạo, thanh nhạc, đồng thời trau dồi thêm các kỹ năng trình diễn và làm việc trước ống kính để sẵn sàng cho những thử thách của chương trình.

Võ Đăng Khao thừa nhận áp lực đến từ chính bản thân anh

Anh cũng thừa nhận áp lực lớn nhất không đến từ cuộc thi mà đến từ chính bản thân. Khi đã là một gương mặt được khán giả biết đến, mọi sự thể hiện đều sẽ được nhìn nhận kỹ hơn và kỳ vọng cũng cao hơn.

Võ Đăng Khoa trình diễn

Đối mặt cùng các giám khảo

"Tôi không nghĩ mình có bất kỳ lợi thế nào so với các thí sinh khác. Ngược lại, tôi phải nỗ lực nhiều hơn để chứng minh rằng mình đến đây với tinh thần học hỏi nghiêm túc, chứ không phải chỉ để tạo sự chú ý. Nếu cứ sợ bị đánh giá thì sẽ rất khó để thử những điều mới. Tôi nghĩ học hỏi chưa bao giờ là điều khiến mình phải ngại" - Nam diễn viên nhấn mạnh.

Trong phần thi diễn xuất, Võ Đăng Khoa cùng diễn viên Lãnh Thanh bất ngờ được siêu mẫu Anh Thư đưa ra một tình huống để kiểm tra khả năng nhập vai và ứng biến. Với kinh nghiệm diễn xuất được tích lũy qua nhiều năm hoạt động nghệ thuật, nam diễn viên nhanh chóng bắt nhịp, xử lý tình huống tự nhiên và tạo nên màn tung hứng ăn ý với bạn diễn. Phần thể hiện của Võ Đăng Khoa khiến dàn giám khảo Đỗ Mạnh Cường, Võ Hoàng Yến, H'Hen Niê liên tục bày tỏ sự thích thú, đồng thời có nhiều phản hồi tích cực.

Dù kết quả ra sao, Võ Đăng Khoa vẫn xem đây là một trải nghiệm đáng giá. Tuy nhiên, anh cũng hy vọng sẽ có cơ hội đi xa hơn tại chương trình để chứng minh sự chuẩn bị nghiêm túc, phát huy những thế mạnh của bản thân và theo đuổi trọn vẹn đam mê với thử thách mới này.



