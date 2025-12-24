HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Vô địch SEA Games 33, HLV Kim Sang-sik nhận huy chương 33 chỉ vàng 24K

Tường Phước

(NLĐO) - Góp công lớn giúp U22 Việt Nam vô địch bóng đá nam SEA Games 33, HLV Kim Sang-sik được trao huy chương làm bằng 33 chỉ vàng 24K.

HLV Kim Sang-sik góp công giúp U22 Việt Nam giành tấm HCV bóng đá nam SEA Games 33 diễn ra tại Thái Lan. Theo quy định, ban tổ chức nước chủ nhà chỉ trao 23 tấm HCV cho 23 cầu thủ thi đấu.

Vô địch SEA Games 33, HLV Kim Sang-sik nhận huy chương 33 chỉ vàng 24K - Ảnh 1.

Vì vậy, để tri ân những đóng góp của chiến lược gia Hàn Quốc cho bóng đá Việt Nam, báo Tuổi Trẻ và Nhãn hàng Nghệ phẩm quà tặng Arta by PNJ đã lên ý tưởng và chế tác món quà đặc biệt dành tặng ông Kim.

Sáng 24-12, HLV Kim Sang-sik được trao tặng chiếc huy chương vàng phiên bản giới hạn. Chiếc huy chương được chế tác hoàn toàn từ vàng 24K, với trọng lượng 33 chỉ vàng, có giá trị trên 500 triệu đồng.

Vô địch SEA Games 33, HLV Kim Sang-sik nhận huy chương 33 chỉ vàng 24K - Ảnh 2.

Trọng lượng 33 chỉ vàng mang biểu tượng đầy ẩn ý, đánh dấu cột mốc kỳ SEA Games lần thứ 33 rực rỡ – nơi U22 Việt Nam đã ghi dấu ấn khi có màn ngược dòng thắng chủ nhà Thái Lan, bước lên bục vinh quang.

Trong năm 2025 HLV Kim còn góp công lớn mang về 2 chiếc cúp vô địch khác cho bóng đá Việt Nam là vô địch U23 Đông Nam Á và ASEAN Cup. Thành tích này cũng cho thấy chiến lược phát triển bóng đá Việt Nam đang phát huy hiệu quả.

Vô địch SEA Games 33, HLV Kim Sang-sik nhận huy chương 33 chỉ vàng 24K - Ảnh 3.

Nhận được món quà bất ngờ và giàu ý nghĩa, HLV Kim Sang-sik bày tỏ sự cảm ơn, đồng thời khẳng định bản thân sẽ tiếp tục nỗ lực cùng các học trò hướng đến những mục tiêu tiếp theo của bóng đá Việt Nam.

