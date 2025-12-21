HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Nhìn lại chiếc HCV SEA Games 33 của U22 Việt Nam: Dấu ấn từ những siêu dự bị

Đặng Phương Nam (cựu tiền đạo tuyển Việt Nam)

Xuyên suốt trong hành trình giành HCV SEA Games 33, có cả dấu ấn của các "siêu dự bị" - những người được chọn cho khoảnh khắc lịch sử

Chức vô địch của đội tuyển U22 Việt Nam tại SEA Games 33 là thành quả của cả một tập thể trẻ trung, tài năng và đầy bản lĩnh. Bên cạnh dấu ấn của Đình Bắc - ngôi sao sáng trên hàng tấn công và sự vững vàng của hàng thủ, hành trình lịch sử ấy còn in đậm vai trò của những "siêu dự bị" - những người được tung vào sân đúng khoảnh khắc quyết định.

Những lần thay người tạo bước ngoặt

Tuyển U22 Việt Nam toàn thắng trong suốt chặng đường đến với chiếc HCV SEA Games 33 danh giá. Nhưng nếu mọi thứ diễn ra tương đối thuận lợi ở 2 trận đấu tại vòng bảng, khi trình độ chuyên môn của chúng ta thực sự vượt trội so với đối thủ, thì trận bán kết và chung kết lại chỉ được quyết định bằng những khoảnh khắc lịch sử.

Nhìn lại chiếc HCV SEA Games 33 của U22 Việt Nam: Dấu ấn từ những siêu dự bị - Ảnh 1.

Nhìn lại chiếc HCV SEA Games 33 của U22 Việt Nam: Dấu ấn từ những siêu dự bị - Ảnh 2.

Nhìn lại chiếc HCV SEA Games 33 của U22 Việt Nam: Dấu ấn từ những siêu dự bị - Ảnh 3.

Từ trên xuống: Văn Thuận (10), Thanh Nhàn (22) và Thái Sơn (6) đã thi đấu tốt khi được tung vào sân ở 2 trận đấu quyết định tại SEA Games 33 .(Ảnh: NGỌC LINH)

Trong trận đấu với tuyển U22 Philippines là những pha dứt điểm đẹp mắt của Văn Thuận và Thanh Nhàn ở cuối hiệp 2, còn trong trận chung kết với tuyển U22 Thái Lan lại là sự xuất hiện làm thay đổi cục diện của Thái Sơn và bàn thắng có giá trị bằng vàng của Thanh Nhàn ở hiệp phụ.

Điều đặc biệt là ở giải đấu năm nay, tất cả những nhân tố nói trên đều là cầu thủ dự bị và thường chỉ xuất hiện trong hiệp 2 khi HLV Kim Sang-sik cần thay đổi phương án tấn công. Ở trận bán kết, khi toàn đội đang bế tắc trước hàng phòng ngự được tổ chức chắc chắn, bài bản của Philippines thì sự xuất hiện của bộ ba Thanh Nhàn - Văn Thuận - Thái Sơn đã tạo nên sức sống mới trên hàng công của U22 Việt Nam.

Thanh Nhàn với sự cơ động, sức càn lướt đã tạo khá nhiều áp lực về phía khung thành đội bạn. Văn Thuận với chân trái khéo léo và cách di chuyển thông minh đã tạo sự kết nối tốt hơn với những vệ tinh xung quanh. Hệ quả là các cầu thủ của chúng ta duy trì được cường độ tấn công tốt đến tận phút cuối và các bàn thắng đã đến như một kết quả tất yếu.

Còn trong trận chung kết, vai trò của những siêu dự bị trở nên rõ ràng và sắc nét hơn rất nhiều. Thái Sơn trở thành "người hùng không thầm lặng" khi vào sân thay người ở phút 37 và giúp U22 Việt Nam hoàn toàn thay đổi thế trận.

Sự có mặt của tiền vệ quê Thanh Hóa ngay lập tức giúp Việt Nam giành lại tuyến giữa và in dấu giày trong cả 3 bàn thắng vào lưới Thái Lan tối 18-12. Văn Thuận đã có một tình huống khống chế, qua người và dứt điểm rất "Lamine Yamal" (ngôi sao trẻ của Barcelona - Tây Ban Nha).

Ở thời điểm hiệp phụ trong một thế trận căng thẳng như vậy, không nhiều cầu thủ trẻ Việt Nam có thể chơi bóng tinh tế và hiệu quả như cách mà Thuận nhảy múa trước hàng phòng ngự của U22 Thái Lan và dứt điểm hiểm hóc như vậy.

Còn với Thanh Nhàn, có lẽ đơn giản tiền đạo người Tây Ninh là người được lựa chọn: Liên tục di chuyển để gây áp lực cho hàng thủ đối phương và có mặt đúng lúc, đúng chỗ trong tình huống ghi bàn.

Khi "phép mầu" xảy đến nhiều lần

Nhiều người đã nói về những quyết định thay người mang tính đột biến cực kỳ hiệu quả của HLV Kim Sang-sik và gọi đó là "phép mầu". Nhưng thường những điều kỳ diệu chỉ xuất hiện một lần, còn những quyết định điều chỉnh của thầy Kim lại được thực hiện thường xuyên và có độ chính xác cao.

Nhìn nhận và đánh giá một cách khách quan thì đó đều là những sự thay đổi nằm trong sự tính toán của nhà cầm quân người Hàn Quốc và cộng sự. Những giải pháp thực hiện chủ động trong hiệp 1, những sự điều chỉnh, tính toán nhân sự cho các phương án 2, 3. Thậm chí là những quyết định quyết đoán để sửa lỗi, vá lỗ hổng như trường hợp của Thái Sơn và Quốc Cường ở hiệp 1 trận chung kết.

Quan trọng hơn, mỗi "siêu dự bị" của HLV Kim Sang-sik đều có vai trò, nhiệm vụ riêng cho từng thời điểm, vị trí trên sân. Điều này giúp cho hàng công của tuyển U22 Việt Nam trở nên khó lường và luôn giữ được sức mạnh thể lực, thể chất trong suốt toàn bộ trận đấu.

Để có được điều đó, toàn bộ tập thể U22 Việt Nam đã trải qua rất nhiều giai đoạn chuẩn bị khó khăn, nhiều phương án tập luyện chu đáo, tỉ mỉ. Thầy có niềm tin vào trò, còn các cầu thủ trẻ thì bình tĩnh, kiên trì chờ đợi cơ hội. 

Mỗi thành công của bóng đá Việt Nam đều sẽ được phân tích mổ xẻ trên nhiều góc độ. Sẽ có những nguyên nhân đến từ yếu tố vĩ mô như chiến lược, chiến dịch chuẩn bị cho giải đấu. Song đôi khi những quyết định thay người, những điều chỉnh nhỏ của ban huấn luyện cũng có thể tạo ra kỳ tích. Quan trọng là ở những thời điểm quan trọng, chúng ta biết chọn đúng người!

Nhìn lại chiếc HCV SEA Games 33 của U22 Việt Nam: Dấu ấn từ những siêu dự bị - Ảnh 4.


