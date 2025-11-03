HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Nói thẳng

Vỡ hồ, người chết: Không thể đổ lỗi cho thiên tai!

Nhật Anh

(NLĐO) - Một hồ chứa nước có dung tích đến 900.000 m³ xây dựng không phép ở trên núi chẳng khác nào quả bom nước khổng lồ treo lơ lửng trên đầu dân.

Ngày 3-11, chính quyền xã Tuy Phong, tỉnh Lâm Đồng vẫn đang tiếp tục kiểm đếm những thiệt hại từ vụ vỡ hồ chứa nước của trang trại Việt Phong Phú gây ra trên địa bàn. Gần 20 hộ dân bị thiệt hại hoa màu, nhà cửa do nước từ hồ chứa bị vỡ cuốn trôi.

Đau lòng hơn khi dòng nước dữ từ hồ chứa đã gây tử vong 1 bé gái 13 tuổi. Có lẽ cha mẹ em Lê Nguyễn Bích Th. chưa bao giờ nghĩ có 1 ngày con mình ra đi 1 cách oan uổng như vậy.

- Ảnh 1.

Người dân đến chia buồn cùng gia đình em Lê Nguyễn Bích Th. Ảnh: Châu Tỉnh

Chính quyền xã Tuy Phong xác định nguyên nhân chủ yếu do mưa lớn kéo dài, nước đổ về hồ nhiều, gây vỡ bờ, nước đổ về phía hạ du cuốn trôi người và tài sản.

Vỡ hồ, gây thiệt hại, do mưa lớn! Tất nhiên rồi. Tuy nhiên, liệu bé gái 13 tuổi Lê Nguyễn Bích Th. có tử vong, gần 5 ha hoa màu của người dân có bị cuốn phăng nếu trên núi Tân Lai không có hồ chứa nước của trang trại Việt Phong Phú hoặc hồ chứa nước ấy được giám sát chặt chẽ?

Điều người ta không thể hiểu là vì sao 1 hồ chứa nước có diện tích mặt nước lên đến 20 ha, dung tích hồ chứa lên đến 900.000 m³, nhưng lại được xây dựng không phép rồi tích nước bấy lâu nay. Vậy thì chính quyền và ngành nông nghiệp và môi trường ở đâu?

Tại buổi kiểm tra hiện trường vụ việc của ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, vào trưa 2-11, ông Nguyễn Hà Lộc, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Lâm Đồng, cho biết đây là 1 hồ chứa nước cỡ vừa. 

"Qua rà soát dự án được cấp giấy chứng nhận đầu tư từ năm 2017, trong giấy phép được cấp không có hạng mục hồ nước. Giấy phép được cấp trước đó (trước khi thay đổi) vào tháng 6-2015 cũng không có hạng mục hồ. Chứng tỏ cái hồ này chưa được cấp phép" – ông Lộc nói.

Chưa được cấp phép nhưng vẫn xây dựng là cái sai của chủ đầu tư trang trại Việt Phong Phú. Nhưng, để cho chủ đầu tư xây dựng không phép đến hoàn thành hồ chứa, rồi tích nước bấy lâu nay mà không biết chất lượng công trình đến đâu, để dẫn đến sự cố vỡ hồ, chết người, thì chính quyền xã Tuy Phong và ngành nông nghiệp và môi trường không thể vô can.

- Ảnh 2.

Vỡ đập chính hồ chứa nước trang trại Việt Phong Phú Ảnh: Châu Tỉnh

Đặc biệt, sự cố này đã từng được cảnh báo sớm. 

Ông Phạm Thành Bắc, Chủ tịch UBND xã Tuy Phong, cho biết "Từ đầu tháng 10, cũng xảy ra sự cố vỡ thành hồ chứa từ trang trại Việt Phong Phú. Tuy nhiên không gây ra thiệt hại lớn". 

Nghĩa là sự cố vỡ hồ này đã được cảnh báo từ 1 tháng trước đó, trong khi đây là đỉnh điểm của mùa mưa vùng Nam Trung Bộ, nhưng hồ chứa này thật sự không được giám sát chặt chẽ, mới xảy ra sự cố đau lòng.

Còn bao nhiêu hồ chứa nước nữa của các trang trại xây dựng không phép như thế này? Và còn sự thờ ơ của bao nhiêu địa phương và ngành chức năng nữa trước những quả bom nước treo trên đầu dân?

CLIP: Hồ chứa nước do doanh nghiệp đắp trên núi ở xã Tuy Phong (tỉnh Lâm Đồng) bất ngờ vỡ kèm tiếng nổ lớn, khiến dòng nước đổ ập xuống khu dân cư bên dưới.

Tin liên quan

Vỡ hồ chứa trên núi ở Lâm Đồng: Đã cảnh báo từ một tháng trước

Vỡ hồ chứa trên núi ở Lâm Đồng: Đã cảnh báo từ một tháng trước

(NLĐO) – Đúng một tháng trước, tại trang trại này từng xảy ra sự cố tương tự nhưng không giải quyết triệt để dẫn tới hậu quả đáng tiếc

Vụ vỡ hồ chứa nước gây chết người ở Lâm Đồng: Chưa được cấp phép xây dựng

(NLĐO) - Lãnh đạo Lâm Đồng xác nhận hồ chứa nước đến 900.000m3 bị vỡ đập khiến bé gái 13 tuổi tử vong chưa được cấp phép

