Vỡ hồ chứa trên núi ở Lâm Đồng: Đã cảnh báo từ một tháng trước

Chiều 2-11, các tổ công tác của xã Tuy Phong, tỉnh Lâm Đồng vẫn đang triển khai khắc phục hậu quả, đưa đời sống bà con sớm trở lại ổn định sau vụ vỡ hồ chứa nước trên núi tại thôn 1, cuốn trôi 3 người.

Trong số hơn 200 nhân khẩu sống ở vùng hạ du bị ảnh hưởng, một số trường hợp đã dọn dẹp về nhà sau khi nước rút.

Hiện xã Tuy Phong đang kiểm đếm thiệt hại, tổ chức vệ sinh và hỗ trợ người dân ổn định tạm thời. Cơ quan chức năng đồng thời xác minh nguyên nhân vỡ hồ, rà soát các hồ còn lại để hạ mực nước, phòng ngừa sự cố tương tự tái diễn.

Dòng nước kéo theo bùn từ hồ chứa trên núi xuống hạ du



Riêng cháu L.N.B.T. (SN 2012), đang được gia đình lo hậu sự chu đáo, nhiều ban ngành, đoàn thể địa phương đến viếng, chia buồn.

Liên quan đến hiện trạng hồ chứa nước đặt trên núi Tân Lai của Công ty TNHH thương mại Trang Trại Việt Phong Phú (công ty), hiện cơ quan chức năng đang tìm cách tiếp cận hiện trường.

Phía trên núi Tân Lai (thôn 1, xã Tuy Phong), nơi dự án VAC của công ty đang triển khai, ngoài hồ chính có dung tích khoảng 900.000 m3 xây dựng không phép, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng cho biết còn có khoảng 3-5 hồ dung tích nhỏ hơn vẫn đang tích tụ nước, cần hạ mức nước.

Một đoạn đập khu vực hạ du hồ chứa bị cuốn phăng



Đáng nói, cách đây đúng một tháng, hồ chứa nước của dự án VAC của Trang Trại Việt Phong Phú cũng từng xảy ra sự cố gây ngập cho vùng hạ du và được cảnh báo về nguy cơ mất an toàn.

Cụ thể, vào chiều ngày 2-10, do ảnh hưởng của mưa lớn, khu vực tích nước sản xuất của Trang Trại Việt Phong Phú trên núi Tân Lai đã tràn bờ, đổ ập xuống hạ lưu, gây thiệt hại nghiêm trọng đối với diện tích sản xuất, cây cối, hoa màu của người dân thôn 2.

"Lần trước nước tràn, bà con đã kêu rồi mà chẳng ai xử lý dứt điểm. Công ty thì chỉ hỗ trợ chút ít rồi thôi, còn hồ vẫn để nguyên đó. Nếu chính quyền kiểm tra nghiêm túc, đâu đến nỗi giờ có người mất mạng" – anh Nguyễn Văn Hào, nhà ở khu vực hạ du của thôn 2, xã Tuy Phong nói.

Nước lũ từ hồ chứa nước của Trang Trại Việt tràn về hạ du, hồi đầu tháng 10



Được biết, sự cố tràn hồ chứa tại dự án này vào tháng 10 ảnh hưởng 17 hộ gia đình với tổng diện tích khoảng 4,4 ha hoa màu bị hư hại.

"Đầu tháng 10, lúc đó chỉ vỡ thành hồ của hồ nhỏ, sự cố không lớn. Qua sự cố xã đã phối hợp xử lý, hỗ trợ người dân khắc phục" - ông Phạm Thành Bắc, UBND xã Tuy Phong thông tin về sự cố xảy ra cách đây 1 tháng tại dự án này.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng, qua rà soát dự án VAC của Trang Trại Việt Phong Phú hiện có khoảng hơn 20ha mặt nước, có những điểm sâu nhất từ 5-6m. Dung tích trung bình khoảng 900.000 m3, quy ra đây là một hồ nước cỡ vừa. Sự cố vừa qua, đập chính của hồ chứa nước này bị vỡ, dẫn tới lượng nước lớn đổ xuống hạ du. Hồ không nằm trong hạng mục xây dựng được cấp phép.

CLIP: Vỡ hồ chứa nước khiến một người tử vong tại Lâm Đồng



Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười cho rằng, sự cố vừa qua "không phải do thiên tai, mà là do chính con người. "Nếu không có cái hồ này, với mặt nước 20ha trên hồ đổ xuống thì không có sự cố" – Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng nói.

Ông Hồ Văn Mười cũng yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các đơn vị liên quan nhanh chóng kiểm tra toàn diện công trình hồ chứa trên núi ở xã Tuy Phong, làm rõ nguyên nhân hồ bị vỡ.