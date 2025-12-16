Vở "Lạc" hứa hẹn sẽ thu hút khán giả đến Nhà hát kịch Sân khấu nhỏ TP HCM

Chiều 15-12, tại buổi biểu diễn phúc khảo, vở kịch "Lạc" của tác giả Trần Mỹ Trang, do hai đạo diễn Quốc Thịnh và Trần Đàm Công Ninh dàn dựng, âm nhạc Phùng Tiến Minh, thiết kế mỹ thuật NSND Doãn Bằng, đã nhận được nhiều lời khen ngợi từ Hội đồng Nghệ thuật Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM.

Vở được đánh giá cao về tư duy dàn dựng và chất lượng nghệ thuật. "Lạc" còn gây chú ý bởi sự dấn thân trực diện vào một vấn đề thời sự nhạy cảm, đang được xã hội đặc biệt quan tâm: y đức và những góc khuất trong ngành y.

Họ nhớ về đồng đội cũ đã hy sinh trên chiến trường để ngày nay họ sống trong hòa bình, ấm no nhưng lại vì lòng tham mà lạc lối

Từ kịch bản đoạt giải đến đời sống sân khấu

"Lạc" là tác phẩm được Hội Sân khấu TP.HCM đầu tư dàn dựng từ kịch bản đoạt giải A tại Trại sáng tác kịch bản năm 2024. Việc một kịch bản đoạt giải nhanh chóng được đưa vào dựng và biểu diễn cho thấy một hướng đi mới, tích cực và thiết thực của Hội Sân khấu TP HCM: không để kịch bản nằm trên giấy, mà tạo điều kiện để tác phẩm bước ra đời sống, đối thoại trực tiếp với công chúng.

Được dàn dựng bởi hai đạo diễn có tư duy trẻ và nhạy bén với thời cuộc, "Lạc" mang tinh thần của một vở kịch xã hội đương đại, giàu kịch tính, không né tránh mâu thuẫn, không "làm mềm" hiện thực.

Vấn đề hối lộ, tham nhũng trong ngành y được vở "Lạc" đề cập trực diện

"Lạc" – sự lạc lối cần ngăn chặn kịp thời

Đúng như tên gọi, "Lạc" không chỉ là trạng thái mất phương hướng cá nhân, mà là sự lạc lối về đạo đức nghề nghiệp. Vở kịch xoáy sâu vào câu chuyện của những con người khoác áo blouse trắng – những người được xã hội đặt trọn niềm tin nhưng đã lợi dụng kẽ hở pháp lý, cấu kết lợi ích, tham nhũng và trục lợi trên nỗi đau của bệnh nhân.

Các nhân vật được đặt trong những tình huống lựa chọn đầy giằng xé, nơi ranh giới giữa trách nhiệm, quyền lực, lợi ích cá nhân trở nên mong manh.

Chính ở đó, "Lạc" chạm đến nỗi đau lớn hơn: khi lương tâm bị đánh đổi, sự sụp đổ không chỉ đến với một cá nhân, mà còn làm tổn thương niềm tin xã hội. Hai đạo diễn Quốc Thịnh và Trần Đàm Công Ninh lựa chọn lối dàn dựng đầy tiết tấu, tiết chế nhưng giàu năng lượng.

Không sa vào minh họa, vở diễn được xây dựng bằng chuỗi tình huống xung đột liên hoàn, tạo nhịp điệu nhanh, căng và cuốn hút người xem từ đầu đến cuối.

Hai đạo diễn Quốc Thịnh và Trần Đàm Công Ninh dàn dựng vở "Lạc"

Không gian sân khấu được xử lý linh hoạt, chuyển cảnh mạch lạc, góp phần làm nổi bật tâm lý nhân vật. Nhất là cảnh trí rất sang trọng, tạo cảm giác gần gũi với khán giả và gợi mở rất nhiều suy nghĩ về ngành y trong đời sống đương đại do NSND Doãn Bằng thiết kế.

Những mảng đối thoại trực diện, thậm chí gai góc, được đặt đúng chỗ, tạo hiệu ứng mạnh mà không cần phô trương hình thức. Dàn diễn viên đồng đều, nhiều điểm sáng.

Vở diễn quy tụ các nghệ sĩ Chánh Thuận, Trọng Hiếu, Kỳ Thiên Cảnh, Công Danh, Tạ Lâm, Minh Quốc, Trần Tuấn Kiệt, Huyền My, Quốc Cường, Lê Nhi và Vũ Đoàn Flying.

Nghệ sĩ Trọng Hiếu và Công Danh có thêm hai vai diễn hay, đối đầu nhau trong tư tưởng, đạo đức ngành y

Sự đồng đều trong diễn xuất giúp vở kịch giữ được mạch cảm xúc thống nhất. Các diễn viên đã thể hiện tốt những trạng thái tâm lý phức tạp: từ day dứt, giằng co nội tâm đến sự trượt dài trong tham vọng và sợ hãi. Đặc biệt, cách các nhân vật đối diện với lựa chọn đạo đức đã tạo nên nhiều khoảnh khắc lắng đọng, khiến khán giả phải tự vấn.

Dám nói thẳng - giá trị lớn nhất

Điều khiến "Lạc" được Hội đồng Nghệ thuật đánh giá cao chính là tinh thần dũng cảm của tác phẩm. Vở kịch dám gọi tên một sự thật nhức nhối: những biểu hiện suy thoái y đức, sự cấu kết lợi ích trong ngành y – vấn đề đã và đang khiến dư luận xã hội bức xúc trong thời gian qua.

Thiết kế sân khấu của NSND Doãn Bằng tạo dấu ấn nghệ thuật đậm nét trên sân khấu "5B"

Sân khấu không đóng vai trò phán xét, mà là tấm gương phản chiếu, buộc người xem đối diện với câu hỏi lớn: khi niềm tin bị phản bội, ai sẽ là người trả giá?

Một tín hiệu đáng mừng cho sân khấu TP HCM khi có thêm vở kịch mới được đầu tư sáng tác và dàn dựng để ra mắt khán giả từ ngày 17-12.

Việc các tác phẩm đoạt giải tại trại sáng tác được chọn dựng nghiêm túc, biểu diễn phục vụ công chúng cho thấy một cách làm bài bản, có trách nhiệm và hướng đến chiều sâu. Với đề tài thời sự, cách tiếp cận thẳng thắn và hình thức dàn dựng trẻ trung, "Lạc" được kỳ vọng sẽ tạo tiếng vang trong đời sống sân khấu, đồng thời khẳng định rằng sân khấu kịch vẫn là nơi có thể lên tiếng mạnh mẽ, nhân văn và đầy trách nhiệm trước những vấn đề của xã hội hôm nay.



