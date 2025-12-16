Làn sóng xanh lần thứ 28 khởi động

Khởi động giải thưởng Làn sóng xanh

Thông qua các nghệ sĩ và những tác phẩm tiêu biểu của năm 2025, và trong bối cảnh tất cả người dân Việt Nam cùng nhau trải qua hàng loạt dấu mốc kỷ niệm quan trọng của đất nước, Làn Sóng Xanh lần thứ 28 chính thức công bố chủ đề "Con Rồng Cháu Tiên" với tinh thần đầy tự hào, để kết nối và lan tỏa bản sắc của dân tộc Việt.

Không chỉ vinh danh các giá trị âm nhạc, Làn Sóng Xanh còn mong muốn truyền đi thông điệp ý nghĩa về một thế hệ nghệ sĩ mới của Việt Nam đầy tài năng với nhiều phẩm chất ưu tú, bản lĩnh và sáng tạo. Họ luôn mang trong mình tinh thần kiên cường bất khuất của người Việt, sẵn sàng tiếp nối những nền móng vững chắc của cha ông, xứng đáng với danh xưng "Con Rồng Cháu Tiên".

Như thường lệ, Làn Sóng Xanh luôn khởi động đợt bình chọn bằng việc công bố các bảng tổng kết thành tích của những ca khúc từng góp mặt trong Bảng Xếp Hạng (BXH) hàng tuần suốt năm qua. Theo đó, năm 2025 ghi nhận tổng cộng 106 ca khúc đủ điều kiện bình chọn, được tính từ danh sách các bài hát bắt đầu xuất hiện trong BXH Làn Sóng Xanh từ ngày 13-12-2024 đến hết ngày 12-12-2025.

Nhìn vào Top 35 ca khúc nổi bật của năm nay, có thể nhận thấy sự phân hóa khá rõ rệt về "tuổi thọ" của các bài hát trong bảng xếp hạng. Bên cạnh những bản hit có khả năng trụ hạng bền bỉ, tạo sức lan tỏa rộng rãi trong đời sống âm nhạc đại chúng, vẫn có không ít ca khúc bùng lên mạnh mẽ trong thời gian ngắn nhưng khó vượt ra khỏi phạm vi cộng đồng người hâm mộ (hay còn được gọi là "khó thoát vòng fan").

Khoảng cách số liệu giữa các ca khúc cùng góp mặt trong Top 10 năm nay cũng cho thấy sự chênh lệch rõ ràng hơn, không như với các năm trước với các chỉ số thường khá tương đồng và sít sao. Điều này phản ánh một thị trường âm nhạc sôi động, liên tục có sản phẩm mới được phát hành, mức độ cạnh tranh cao và khả năng đào thải nhanh.

Ở chiều ngược lại, những "bản hit quốc dân" với nhiều tuần hiện diện trong BXH tiếp tục khẳng định sức sống mạnh mẽ, độ phủ rộng và ảnh hưởng rõ nét đến người yêu nhạc.

Đáng chú ý, Làn Sóng Xanh 2025 ghi nhận một cột mốc kỷ lục mà chỉ những năm đầu tiên của giải thưởng mới có, khi ca khúc "Bắc Bling (Bắc Ninh)" (Tuấn Cry - Hòa Minzy ft. NSND Xuân Hinh, Tuấn Cry) đạt thành tích 41 tuần nằm trong Top 10, trong đó có 13 tuần giữ vị trí No.1.

Một số sản phẩm đáng chú ý khác có nhiều tuần ở vị trí Top 1 có thể kể ra như: "Ếch ngoài đáy giếng (Em xinh say Hi)" của Phương Mỹ Chi với 7 tuần Top 1; "Phép màu" (Nhạc phim "Đàn cá gỗ") với MAYDAYs và Minh Tốc đạt 6 tuần; và "chẳng phải tình đầu sao đau đến thế" của MIN feat. Dangrangto & Antransax với 5 tuần.

Trong khi đó, các ca khúc có nhiều tuần nằm trong BXH nhất tiếp tục gọi tên "Bắc Bling" với 41 tuần ở vị trí dẫn đầu, theo sau là "Phép màu" (24 tuần), "Ếch ngoài đáy giếng" và "Dancing in the dark" (cùng 17 tuần) và sau cùng là "Tái sinh" với 15 tuần.

2025 cũng là một năm có nhiều dấu ấn với Phương Mỹ Chi khi nữ ca sĩ này không chỉ sở hữu ca khúc "Ếch ngoài đáy giếng" đạt thành tích cao mà còn lập kỷ lục là ca sĩ có nhiều bài hát góp mặt trong BXH Làn Sóng Xanh nhất, với tổng cộng 13 ca khúc, bao gồm các ca khúc trong Sing!Asia như "Bóng phù hoa", "Buôn trăng", Mashup "Lý Bắc Bộ x Đẩy xe bò" và "Chopticks"; các ca khúc trong Em xinh say Hi như "AAA", "Ếch ngoài đáy giếng", "Hề", "Cầm kỳ thi hoạ", "I'll be there"; và một số ca khúc khác như "Wrapped miền Tây" (Lễ trao giải Làn Sóng Xanh 2024), "Made in Vietnam", "Nhà còn thương em mà" (Nhạc phim "Nhà gia tiên") và "Vợ chồng mình quê". Thành tích này cho thấy sự bền bỉ, đa dạng màu sắc âm nhạc và sức ảnh hưởng ngày càng rõ nét của Phương Mỹ Chi trong đời sống âm nhạc đương đại.

Bên cạnh đó, BXH Làn Sóng Xanh 2025 còn ghi nhận làn sóng mạnh mẽ của các ca khúc mang chủ đề quê hương - đất nước như "Made In Vietnam", "Nỗi đau giữa hòa bình", "Nhà tôi có treo một lá cờ", "Còn gì đẹp hơn"… Đặc biệt, "Viết tiếp câu chuyện hòa bình" đã tạo dấu ấn đậm nét khi trở thành bài hát có nhiều phiên bản cùng xuất hiện trong BXH nhất, với ba phiên bản đến từ Nguyễn Duyên Quỳnh, Đông Hùng -Võ Hạ Trâm và Tùng Dương.

Theo kế hoạch, Làn Sóng Xanh 2025 sẽ trao 16 hạng mục giải thưởng theo truyền thống. Trong đó, điểm nhấn đáng chú ý là sự trở lại của hạng mục "Ca khúc nhạc phim được yêu thích" sau nhiều năm vắng bóng do không có đủ số lượng đề cử phù hợp, hứa hẹn mang đến thêm màu sắc và sự đa dạng cho mùa giải năm nay.

Lễ Trao giải LSX 2025 lần thứ 28 dự kiến tổ chức vào tháng 1-2026, tại TPHCM, hứa hẹn là đại tiệc mùa cuối năm của tất cả những người hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc của Việt Nam.