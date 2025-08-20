HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giáo dục

Vỡ òa cảm xúc trong ngày "Hôm nay, em vào lớp 1"

Đặng Trinh

(NLĐO)- Hôm nay, 20-8, đồng loạt học sinh lớp 1, lớp 9 và 12 ở TP HCM chính thức tựu trường với nhiều cảm xúc, nhất là với những học sinh ngày đầu vào lớp 1

Tại Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm (phường Sài Gòn), 349 em học sinh lớp 1 được chào đón bằng nhiều hoạt động vui nhộn khắp sân trường. Những món quá ấm áp, chu đáo do chính tay các thầy, cô giáo chuẩn bị trước đó nhiều ngày.

Vỡ òa cảm xúc trong ngày "Hôm nay, em vào lớp 1"- Ảnh 1.

Đồng loạt học sinh lớp 1, lớp 9 và 12 ở TP HCM chính thức tựu trường với nhiều cảm xúc

Các em ngày đầu vào lớp 1 được các cô dắt đến lớp học của mình, làm quen với cô chủ nhiệm, cô bảo mẫu.

Vỡ òa cảm xúc trong ngày "Hôm nay, em vào lớp 1"- Ảnh 2.

Những tân học sinh lơp 1 Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm

Mỗi lớp 1 là mỗi một gian hàng chào đón học sinh ngày đầu đến trường với những món quà thú vị. Nào là heo đất tượng trưng cho những em học sinh sinh năm "ủn ỉn" năm 2019; nào là những ngôi sao nhỏ do tự tay các em bỏ vào hộp sao lớn chung của lớp; nào là chiếc bánh trung thu được gói ghém cẩn thận, kỹ càng.

Sau khi tham quan, chơi trò chơi, học sinh lớp 1 được giáo viên dẫn vào lớp để nhận lớp, dặn dò những việc cần nhớ trước khi bắt đầu những ngày đến trường chính thức.

Vỡ òa cảm xúc trong ngày "Hôm nay, em vào lớp 1"- Ảnh 3.

Nhiều cảm xúc học sinh trong ngày tựu trường, trong đó có em khóc đòi mẹ

Cô Đỗ Ngọc Chi, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm, cho biết các em vào lớp 1 là bước khởi đầu quan trọng trong hành trình đi học. Tạm biệt mầm non thân yêu để vào tiểu học với bao điều thú vị đang đón chờ.

"Hôm nay, 349 ngôi sao nhỏ của trường cùng nhau tỏa sáng trên bầu trời Nguyễn Bỉnh Khiêm. Mỗi ngôi sao mang một màu sắc, một ước mơ riêng. Khi cùng nhau, các em sẽ tạo nên một bầu trời lung linh, đầy tiếng cười, tình bạn và ấm áp yêu thương..."- cô Chi nhắn gửi.

Vỡ òa cảm xúc trong ngày "Hôm nay, em vào lớp 1"- Ảnh 4.

Lãnh đạo Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm đón phụ huynh, học sinh lớp 1 ngày đầu tựu trường

Ghi nhận trong sáng 20-8, hầu hết các trường tiểu học trên khắp địa bàn TP đều tổ chức các hoạt động vui tươi nhằm tạo không khí hân hoan, gần gũi trong ngày đầu bước vào trường tiểu học. 

Dưới đây là một số hình ảnh ngày "hôm nay, em vào lớp 1::

Vỡ òa cảm xúc trong ngày "Hôm nay, em vào lớp 1"- Ảnh 5.

"Cùng nhau tỏa sáng" với lớp 1/1

Vỡ òa cảm xúc trong ngày "Hôm nay, em vào lớp 1"- Ảnh 6.

Mỗi học sinh là một ngôi sao sáng trong ngôi nhà chung Nguyễn Bỉnh Khiêm

Vỡ òa cảm xúc trong ngày "Hôm nay, em vào lớp 1"- Ảnh 7.

Vỡ òa cảm xúc trong ngày "Hôm nay, em vào lớp 1"- Ảnh 8.

Vỡ òa cảm xúc trong ngày "Hôm nay, em vào lớp 1"- Ảnh 9.

Cả gia đình cùng cổ vũ, động viên trong ngày đầu em vào lớp 1

Vỡ òa cảm xúc trong ngày "Hôm nay, em vào lớp 1"- Ảnh 10.

Những Slogan độc đáo thể hiện cá tính

Vỡ òa cảm xúc trong ngày "Hôm nay, em vào lớp 1"- Ảnh 11.

Giáo viên chủ nhiệm bên những tân học sinh lớp 1

Vỡ òa cảm xúc trong ngày "Hôm nay, em vào lớp 1"- Ảnh 12.

Vỡ òa cảm xúc trong ngày "Hôm nay, em vào lớp 1"- Ảnh 13.

Vỡ òa cảm xúc trong ngày "Hôm nay, em vào lớp 1"- Ảnh 14.

Cô bảo mẫu bên gian hàng của lớp

Vỡ òa cảm xúc trong ngày "Hôm nay, em vào lớp 1"- Ảnh 15.

Các cô tự tay chăm chút từng món quà tặng các em học sinh

Vỡ òa cảm xúc trong ngày "Hôm nay, em vào lớp 1"- Ảnh 16.

Ngày hội đón học sinh lớp 1 tại Trường Tiểu học Trần Khánh Dư

Vỡ òa cảm xúc trong ngày "Hôm nay, em vào lớp 1"- Ảnh 17.

Đón học sinh lớp 1 tại Trường Tiểu học Nguyễn Thái Học

Vỡ òa cảm xúc trong ngày "Hôm nay, em vào lớp 1"- Ảnh 18.

Những tân học sinh lớp 1

Vỡ òa cảm xúc trong ngày "Hôm nay, em vào lớp 1"- Ảnh 19.

Háo hức ngày vào lớp 1






 

học sinh lớp 1 trường tiểu học bánh trung thu giáo viên chủ nhiệm
    Thông báo