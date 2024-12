Võ sĩ Việt giành hợp đồng thi đấu ở ONE Championship 2025

Trong hai trận chung kết có 3 tay đấm Việt Nam vào tối 21-12, Huỳnh Hoàng Phi và võ sĩ Morocco đã giành chiến thắng cuối cùng, qua đó ký hợp đồng thi đấu chính thức tại ONE Championship 2025. Khác với 2 vòng trước (vòng loại và bán kết), đêm chung kết giải đấu Muay Thai Rampage x Road To ONE: Việt Nam lần đầu tiên diễn ra ngoài trời tại phố đi bộ Tôn Dật Tiên, Phú Mỹ Hưng, quận 7.

Sau 10 loạt trận đấu mở màn, trận đấu chung kết đầu tiên, hạng 56,25kg (strawweight), Huỳnh Văn Tuấn (Muay-kickboxing TP HCM) và Huỳnh Hoàng Phi (Saigon Sports Club) đã tạo ra một cuộc đấu hấp dẫn. Hoàng Phi chiếm ưu thế trong hai hiệp đầu nhờ các cú đá thấp, dù Văn Tuấn cố gắng lật ngược thế trận ở hiệp ba.

Chung cuộc, Hoàng Phi thắng nhờ điểm số. Tuy nhiên, một số ý kiến trên trang chủ của MTR cho rằng chiến thắng này chưa thuyết phục.

Hoàng Phi (quần đen) giành hợp đồng thi đấu ở ONE Championship 2025

Ở trận đấu thứ 2, "The Red Lion" Walid Sakhraji (Venum Training Camp) vượt qua Trương Cao Minh Phát (Saigon Sports Club) sau ba hiệp đấu căng thẳng ở hạng 60,75kg (flyweight).

Võ sĩ Morocco đã tạo nên những phút thi đấu cuối cùng của sự kiện đầy hấp dẫn, anh chiếm ưu thế với lối đánh dồn dập, khiến Minh Phát bị ngã ở hiệp đầu. Dù nỗ lực phản công, Minh Phát chỉ có thể gây khó khăn cho đối thủ ở hiệp ba.

Walid Sakhraji (quần đen) đánh bại Trương Cao Minh Phát

Kết quả, Walid giành chiến thắng nhờ điểm đồng thuận và có được hợp đồng thi đấu với ONE Championship 2025.

Với hai võ sĩ chiến thắng ở chung kết, ngoài hợp đồng thi đấu ở ONE Championship trị giá 100.000 USD, họ còn nhận được giải thưởng 100 triệu đồng.