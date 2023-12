"Voi Bản Đôn" Anh Tú là quán quân "Ca sĩ mặt nạ" mùa 2

Chương trình "The Masked Singer Vietnam All-star Concert 2023" diễn ra tối 16-12 tại Trung tâm triển lãm và hội nghị Sài Gòn SECC – TP HCM. Đây cũng là đêm công bố và trao giải, kết thúc hơn 4 tháng phát sóng của chương trình.

Sau những đồn đoán, bộ ba ca sĩ giấu mình sau lớp mascot, tiến vào chung kết dần lộ diện. Trong đó, Ong Bây Bi là nữ ca sĩ Orange và Cú Tây Bắc là ca sĩ hương Lan. Voi Bản Đôn lộ diện là ca sĩ Anh Tú.

Sau khi cởi mặt nạ lộ diện, cả ba đã lần lượt mang đến khán giả những phút giây vô cùng cảm xúc thông qua những bài hát lần đầu được biểu diễn trên sân khấu chương trình: "Có đau thì đau một mình" do Orange sáng tác và biểu diễn; "Một phần ha" do Anh Tú kết hợp rapper Ogenus biểu diễn; "Mẹ ơi, mai con về" do ca sĩ Hương Lan thể hiện.

Với tổng số bình chọn thông qua ứng dụng VieON và My MobiFone là 183,324 tương đương 45,4%, chiếc cúp "Mặt nạ vàng" trị giá 100 triệu đồng từ nhà tài trợ cùng với số tiền thưởng 300 triệu đồng từ nhà sản xuất chương trình Vie Channel đã được trao cho quán quân "Voi Bản Đôn" Anh Tú.

"Cảm ơn tất cả mọi người vì luôn yêu thương tất cả các mascot, trong đó có Voi Bản Đôn – người bạn đồng hành cùng Tú suốt chặng đường dài. Tham gia chương trình thật sự là khoảng thời gian quá huy hoàng đối với Anh Tú và đây là tình cảm mà Tú vô cùng trân quý. Tú sẽ nhỡ mãi những bình luận, nhớ mãi những khuôn mặt đã thương yêu mình" – Anh Tú chia sẻ.

Orange là á quân của chương trình, ngoài kỷ niệm chương, cô nhận được 200 triệu đồng tiền thưởng. Ca sĩ Hương Lan nhận kỷ niệm chương cùng 100 triệu đồng.

"Đây chính là niềm vui to lớn của Hương Lan, hơn hết với mong muốn mang âm nhạc của mình đến gần hơn những người trẻ, để các bạn thấy được ngọn lửa đam mê của một người làm nghề sân khấu đã U70 mà vẫn còn cháy như thế. Qua đó hy vọng các em, các bạn có thể nhìn lại, cũng như nối bước chân mình tiếp tục cống hiến cho nghề, đem đến khán giả nhiều điều tuyệt vời hơn nữa" – Hương Lan nhắn nhủ.

Trong khuôn khổ chương trình, cúp Tai Vàng được trao cho cố vấn Trấn Thành với tổng số 11 đáp án đúng trong suốt hành trình ngồi ghế cố vấn trong mùa này.

Trước phần công bố và trao giải, khán giả tham gia sự kiện được thưởng thức những màn trình diễn ấn tượng đến từ ca sĩ khách mời và những mascot trong mùa 2 cũng như một số mascot mùa 1.

