Voi nhà 44 tuổi chết chưa rõ nguyên nhân

Ngày 19-5, Trung tâm Bảo tồn voi, cứu hộ động vật và Quản lý bảo vệ rừng Đắk Lắk cho biết một con voi nhà vừa chết chưa rõ nguyên nhân.

Chôn cất voi P Lăng theo phong tục địa phương

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9 giờ ngày 18-5, ông Y Lít Ksơr (chủ kiêm nài voi) phát hiện voi P Lăng (44 tuổi) đã chết tại khu vực chăn thả nên báo cho cơ quan chức năng.

Đến 14 giờ cùng ngày, đại diện các cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường để kiểm tra, xác minh nguyên nhân cái chết của con voi này.

Qua khám nghiệm ban đầu, thời điểm kiểm tra hiện trường thời tiết khô ráo, ánh sáng đầy đủ. Các bộ phận trên cơ thể voi còn nguyên vẹn, chưa phát hiện dấu vết ngoại lực tác động. Khu vực xung quanh nơi voi chết cũng không ghi nhận dấu hiệu giãy giụa hay dấu vết nghi vấn.

Từ các dấu hiệu ban đầu, cơ quan chức năng kết luận voi P Lăng chết chưa rõ nguyên nhân.

Theo Trung tâm Bảo tồn voi, vị trí voi P Lăng chết nằm tại khu vực giáp ranh với lâm phần do đơn vị này quản lý. Đây là voi đực, có 2 ngà, nặng khoảng 4,6 tấn và được đưa vào chương trình nuôi dưỡng tại trung tâm từ tháng 1-2026, không còn phục vụ hoạt động du lịch cưỡi voi.

Ông Y Lít Ksơr cho biết từ tháng 3-2026, voi P Lăng bắt đầu có biểu hiện động dục nhưng không hung dữ, không có hành vi đuổi người. Đến ngày 17-5, voi vẫn ăn uống, sinh hoạt bình thường, không có dấu hiệu bất thường về sức khỏe.

Đại diện chủ voi bày tỏ nguyện vọng được đưa xác voi về chôn cất theo phong tục địa phương và không yêu cầu cơ quan chức năng mổ khám để xác định nguyên nhân chết.