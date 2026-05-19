HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Voi nhà 44 tuổi chết chưa rõ nguyên nhân

Cao Nguyên

(NLĐO) - Đây là voi đực, có 2 ngà, nặng khoảng 4,6 tấn, được đưa vào chương trình nuôi dưỡng từ tháng 1-2026, không còn phục vụ hoạt động du lịch

Ngày 19-5, Trung tâm Bảo tồn voi, cứu hộ động vật và Quản lý bảo vệ rừng Đắk Lắk cho biết một con voi nhà vừa chết chưa rõ nguyên nhân.

Voi nhà Đắk Lắk 44 tuổi chết chưa rõ nguyên nhân tại trung tâm Bảo tồn - Ảnh 1.

Chôn cất voi P Lăng theo phong tục địa phương

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9 giờ ngày 18-5, ông Y Lít Ksơr (chủ kiêm nài voi) phát hiện voi P Lăng (44 tuổi) đã chết tại khu vực chăn thả nên báo cho cơ quan chức năng.

Đến 14 giờ cùng ngày, đại diện các cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường để kiểm tra, xác minh nguyên nhân cái chết của con voi này.

Qua khám nghiệm ban đầu, thời điểm kiểm tra hiện trường thời tiết khô ráo, ánh sáng đầy đủ. Các bộ phận trên cơ thể voi còn nguyên vẹn, chưa phát hiện dấu vết ngoại lực tác động. Khu vực xung quanh nơi voi chết cũng không ghi nhận dấu hiệu giãy giụa hay dấu vết nghi vấn.

Từ các dấu hiệu ban đầu, cơ quan chức năng kết luận voi P Lăng chết chưa rõ nguyên nhân.

Theo Trung tâm Bảo tồn voi, vị trí voi P Lăng chết nằm tại khu vực giáp ranh với lâm phần do đơn vị này quản lý. Đây là voi đực, có 2 ngà, nặng khoảng 4,6 tấn và được đưa vào chương trình nuôi dưỡng tại trung tâm từ tháng 1-2026, không còn phục vụ hoạt động du lịch cưỡi voi.

Ông Y Lít Ksơr cho biết từ tháng 3-2026, voi P Lăng bắt đầu có biểu hiện động dục nhưng không hung dữ, không có hành vi đuổi người. Đến ngày 17-5, voi vẫn ăn uống, sinh hoạt bình thường, không có dấu hiệu bất thường về sức khỏe.

Đại diện chủ voi bày tỏ nguyện vọng được đưa xác voi về chôn cất theo phong tục địa phương và không yêu cầu cơ quan chức năng mổ khám để xác định nguyên nhân chết.

Tin liên quan

Phát hiện con voi chết trong rừng, xung quanh có đàn voi canh giữ

Phát hiện con voi chết trong rừng, xung quanh có đàn voi canh giữ

(NLĐO) - Con voi được phát hiện đã chết tại Tiểu khu 33, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh). Tuy nhiên, hiện lực lượng chức năng của tỉnh vẫn chưa thể tiếp cận xác con voi này vì xung quanh đang có đàn voi canh giữ.

1 con voi chết nghi do đánh nhau

(NLĐO) - Sau một thời gian điều trị vết thương nghi do đánh nhau với 1 con voi khác, con voi đực 34 tuổi đã chết.

Hơn 350 con voi chết bí ẩn ở Nam châu Phi

(NLĐO) - Bí ẩn bao trùm quanh những cái chết "chưa từng có" của hàng trăm con voi ở Botswana (miền Nam châu Phi) trong vòng 2 tháng qua.

chết bất thường tỉnh Đắk Lắk bảo tồn voi voi nhà chết
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo