Bạn đọc

Voi rừng con lọt xuống hố, Chủ tịch UBND TP Đồng Nai chỉ đạo khẩn

Uyên Châu

(NLĐO)-Chủ tịch UBND TP Đồng Nai vừa ra văn bản chỉ đạo khẩn sau vụ giải cứu voi rừng con lọt xuống hố trong khu bảo tồn.

Ngày 23-5, UBND TP Đồng Nai đã ban hành văn bản gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường, Khu bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai cùng các địa phương về việc tăng cường công tác chỉ đạo bảo tồn voi rừng trên địa bàn.

CLIP giải cứu voi con rơi xuống hố sâu

Theo đó, Chủ tịch UBND TP Đồng Nai chỉ đạo Khu bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai khẩn trương san lấp các hố sâu, giếng đào để đảm bảo an toàn cho người và các loài động vật rừng đi lại trong khu vực.

UBND phường Trị An và các xã Phú Lý, Thanh Sơn, Đak Lua, Tà Lài, Tân Lợi chỉ đạo các tổ/đội phản ứng nhanh bảo tồn động vật hoang dã tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Kịp thời hỗ trợ người dân khi có sự việc đột xuất xảy ra và giải cứu động vật rừng khi có tai nạn trên địa bàn quản lý.

Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố chủ động làm việc với Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm để được hỗ trợ tổ chức tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ cho các tổ/đội phản ứng nhanh bảo tồn động vật rừng trên địa bàn. Đặc biệt là chuyên môn nghiệp vụ về hỗ trợ người dân khi voi xuất hiện.

Hơn 1 tuần trước đó, Trạm kiểm lâm Suối Trau thuộc Hạt kiểm lâm khu bảo tồn nhận được tin báo của người dân về việc một con voi rơi xuống hố sâu nằm trong rẫy xoài của hộ dân.

Ngay sau đó, Trạm kiểm lâm Suối Trau đã tổ chức lực lượng đến hiện trường, ghi nhận con voi con khoảng 3 năm tuổi lọt xuống hố sâu khoảng 3m tại lô 16, khoảnh 6, tiểu khu 130.

Đây là phần đất giao khoán do ông N.A.H. đứng tên hợp đồng (địa giới hành chính khu phố Bà Hào, phường Trị An, thành phố Đồng Nai).

Voi rừng con lọt xuống hố, Chủ tịch Đồng Nai chỉ đạo khẩn - Ảnh 1.

Hình ảnh voi con di chuyển khỏi hố sâu an toàn

Khu bảo tồn đã huy động máy xúc, máy cày và chỉ đạo Hạt kiểm lâm khu bảo tồn phối hợp với UBND phường Trị An, Hạt kiểm lâm khu vực 5 tổ chức lực lượng cứu hộ voi con.

Gần 3 tiếng sau, đến 8h cùng ngày, voi con đã được giải cứu trong tình trạng sức khỏe bình thường, tự đi vào rừng.

Sau đó khu bảo tồn tiếp tục tổ chức lực lượng theo dõi tình hình hoạt động của voi con cho đến khi nhập đàn.

Chủ tịch UBND TP Đồng Nai vừa có văn bản giao Sở Nông nghiệp và Môi trường đề xuất giải pháp ngăn chặn voi rừng vượt hàng rào điện vào khu vực dân cư, phá hoại cây trồng của người dân trên địa bàn xã Phú Lý.

Cùng với đó, rà soát hồ sơ, hiện trạng, đánh giá hiệu quả dự án hàng rào điện ngăn chặn voi rừng vào khu vực đông dân cư; thống nhất giải pháp ngăn chặn xung đột giữa voi rừng và người dân.


