Vòng 7 V-League 2025-2026: Chờ màn thể hiện của tân HLV SLNA

Tường Phước

(NLĐO) - CLB Sông Lam Nghệ An (SLNA) đã chiêu mộ HLV Văn Sỹ Sơn thay thế Phan Như Thuật, sẵn sàng cải thiện phong độ thi đấu của đội bóng xứ Nghệ từ vòng đấu 7.

Vòng 7 V-League 2025-2026: Chờ màn thể hiện của tân HLV SLNA - Ảnh 1.

Vòng 7 V-League 2025-2026: Chờ màn thể hiện của tân HLV SLNA - Ảnh 2.

Olaha vẫn là chủ công không thể thiếu trên hàng công SLNA

SLNA là một những đội bóng sớm thay "tướng" ở giai đoạn đầu mùa giải 2025-2026. Chiến lược gia Văn Sỹ Sơn là người thứ ba ngồi ghế HLV trưởng của SLNA sau 6 vòng đấu. Trước đó, HLV Phan Như Thuật từ chức và Nguyễn Huy Hoàng được đôn lên tạm quyền ở trận gặp HAGL.

Làm mới ban huấn luyện đã giúp đội bóng xứ Nghệ có một điểm trong chuyến làm khách ở Pleiku Arena, qua đó thoát nhóm "đèn đỏ", tạm đứng thứ 10 bảng xếp hạng với 5 điểm. Lãnh đạo SLNA kỳ vọng, với kinh nghiệm dày dạn, ông Sơn sẽ mang làn gió mới đến đội bóng quê hương.

Trong 3 mùa gần nhất, SLNA luôn tin dùng lứa cầu thủ trẻ tự đào tạo, ít mua sắm ngoại binh có chất lượng cao và đây là nguyên nhân khiến đội chủ sân Vinh luôn lao đao trong cuộc chiến trụ hạng.

Vòng 7 V-League 2025-2026: Chờ màn thể hiện của tân HLV SLNA - Ảnh 3.

Đội bóng xứ Nghệ đã hai lần thay HLV trưởng ở mùa này

Mùa này, dàn tài năng trẻ đã "chín muồi", khi Long Vũ, Văn Lương, Bá Quyền hay Quang Vinh… luôn chực chờ bùng nổ mỗi khi được dịp vào sân thi đấu. SLNA cũng là cái nôi đào tạo cầu thủ giỏi để cung cấp cho những nơi khác. Nhiều gương mặt trong số đó đã từng tạo dấu ấn ở các cấp đội tuyển trẻ Việt Nam nhưng chưa thể hiện hết năng lực khi thi đấu ở CLB chủ quản.

Tại vòng 7, đoàn quân HLV Văn Sỹ Sơn sẽ tiếp đón CLB Công an Hà Nội lúc 18 giờ hôm nay (ngày 18-10). Nhiệm vụ giành 3 điểm trước đối thủ sừng sỏ được xem là thử thách khó với đội chủ nhà.

HLV Polking sở hữu hàng tấn công hùng mạnh nhất V-League. Đấu pháp chiến thuật của đội bóng ngành Công an ngày càng khởi sắc, đạt kết quả khả quan ở sân chơi quốc tế lẫn quốc nội.

Vòng 7 V-League 2025-2026: Chờ màn thể hiện của tân HLV SLNA - Ảnh 4.

Qua 5 trận đã đấu, Quang Hải và đồng đội bất bại với 4 chiến thắng, tạm đứng nhì bảng xếp hạng V-League và kém Ninh Bình vỏn vẹn 1 điểm. Vị thứ của thầy trò ông Polking sẽ thay đổi nếu họ giành chiến thắng trên sân Vinh.

Triết lý bóng đá tấn công hiện đại của Công an Hà Nội dần định hình khi họ trở thành một trong hai đội ghi nhiều bàn thắng nhất V-League mùa này, với 12 pha lập công sau 5 trận đã đấu. Vì vậy, dù phải chơi trên sân đối phương, dàn sao của Công an Hà Nội vẫn tự tin hướng mục tiêu đoạt 3 điểm trước SLNA.

Tin liên quan

CLB Hà Nội: Thay "tướng xịn" mong đổi vận

CLB Hà Nội: Thay "tướng xịn" mong đổi vận

Kể từ mùa giải 2022 đến nay, đã có 11 chiến lược gia thay nhau ngồi ghế HLV trưởng của CLB Hà Nội. Dù liên tục đổi "tướng" song đội vẫn chưa thể đổi vận

Tuyển Việt Nam: Tạo cơ hội cho tài năng trẻ

Dù tỏa sáng tại Giải U23 Đông Nam Á 2025 lẫn vòng loại U23 châu Á 2026 song nhiều cầu thủ trẻ khó có thể cạnh tranh vị trí với những đàn anh kỳ cựu

CLB SLNA nhen nhóm cơ hội trụ hạng sau chiến thắng trận derby xứ Nghệ

(NLĐO) - Bị đánh giá thấp hơn Hà Tĩnh song CLB SLNA đã tận dụng cơ hội hiếm hoi để ghi bàn, giành chiến thắng 1-0 ở vòng 23 V-League 2024-2025 tối 17-5

CLB Công an Hà Nội đội bóng xứ Nghệ CLB SLNA V-League 2025-2026
    Thông báo