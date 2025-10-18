HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

CLB Hà Nội: Thay "tướng xịn" mong đổi vận

TƯỜNG PHƯỚC

Kể từ mùa giải 2022 đến nay, đã có 11 chiến lược gia thay nhau ngồi ghế HLV trưởng của CLB Hà Nội. Dù liên tục đổi "tướng" song đội vẫn chưa thể đổi vận

Trận cầu tâm điểm của vòng 7 V-League 2025-2026 là màn so tài giữa CLB Hà Nội và CLB Ninh Bình trên sân Hàng Đẫy lúc 19 giờ 15 phút ngày 18-10 (FPT Play).

Kỳ vọng vào kinh nghiệm của HLV Kewell

Trước thềm vòng 7 V-League 2025-2026, CLB Hà Nội có nhiều thay đổi nhằm cải thiện phong độ thi đấu. Đội bóng thủ đô chiêu mộ HLV nổi tiếng Harry Kewell và Đỗ Hoàng Hên (Hendrio Araujo) thành "nội binh" khi được công nhận nhập tịch.

CLB Hà Nội từng thống trị bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam với kỷ lục 6 lần đăng quang V-League, 3 Cúp Quốc gia, đoạt 5 Siêu Cúp quốc gia. Song 3 mùa giải V-League gần nhất, đội bóng "áo tím" không thể đoạt ngôi vương.

Sau khi chia tay lứa trụ cột Quang Hải, Đức Huy, Đình Trọng, Việt Anh…, CLB Hà Nội đánh mất bản sắc thi đấu. Chính sách mua sắm ngoại binh kém chất lượng cộng với sự sa sút của dàn nội binh kỳ cựu khiến CLB Hà Nội gặp nhiều khó khăn khi đấu với các đối thủ ngang tầm.

Thay "tướng xịn" mong đổi vận - Ảnh 1.

HLV Harry Kewell sẽ trình làng CĐV CLB Hà Nội và người hâm mộ V-League vào tối nay (18-10). Đồ họa: VỆ LOAN

Chiêu mộ thành công HLV Harry Kewell, Ban lãnh đạo CLB Hà Nội kỳ vọng sẽ giúp đội nhà lấy lại phong độ thi đấu, làm mới lối chơi tấn công và lấy lại vị thế đỉnh cao. Ông Kewell là cựu cầu thủ nổi tiếng của bóng đá Úc và từng thành danh ở Premier League. Khi còn thi đấu đỉnh cao, ông là tiền đạo cánh cừ khôi với tư duy bóng đá tấn công hiện đại.

Trong sự nghiệp cầu thủ, Kewell là "công thần" của các CLB danh tiếng Leeds United, Liverpool và Galatasaray. Khi chuyển sang công tác huấn luyện, chiến lược gia 47 tuổi người Úc có 4 năm kinh nghiệm làm việc tại Anh, 2 năm dẫn dắt CLB Yokohama F. Marinos (J-League), trước khi chuyển đến CLB Hà Nội.

HLV Kewell nhanh chóng nhận ra ưu - khuyết điểm của các học trò khi đến Việt Nam. Trong buổi tập đầu tiên cùng đội bóng mới, ông liên tục đưa ra những bài rèn luyện tư duy chiến thuật nhằm cải thiện khả năng chạy chỗ linh hoạt cho cầu thủ CLB Hà Nội.

HLV Kewell yêu cầu các cầu thủ phải luôn suy nghĩ nhanh để biết cần làm gì khi có bóng lẫn không có bóng. Đây là cách tập luyện quen thuộc của các cầu thủ thi đấu tại Premier League.

Ngoài ra, tân HLV CLB Hà Nội cũng phân tích băng hình của 6 trận đấu liên quan đến CLB Ninh Bình - đối thủ đầu tiên ông giáp mặt ở sân chơi V-League. Sự chuyên nghiệp của HLV Kewell được các cầu thủ đánh giá cao và họ nỗ lực sớm thích nghi với triết lý chơi bóng do ông xây dựng.

Nói về "thuyền trưởng" mới, hậu vệ Xuân Mạnh nhận xét: "Ông Kewell được kỳ vọng sẽ mang đến làn gió mới, xốc lại tinh thần thi đấu của toàn đội, tạo tâm thế thoải mái và tăng sự tự tin trước khi vào trận. Cá nhân tôi rất háo hức khi được làm việc với ông và mong chờ những điều mới mẻ từ HLV có nhiều trải nghiệm thành công trong sự nghiệp cầu thủ".

Tăng sức mạnh tấn công

Hoàn tất các thủ tục xin nhập tịch, tiền vệ gốc Brazil Hendrio Araujo chính thức trở thành công dân Việt Nam với tên gọi mới là Đỗ Hoàng Hên từ ngày 17-10. Điều này tạo ra lợi thế về mặt lực lượng cho CLB Hà Nội ở hành trình còn lại của V-League 2025-2026.

Hoàng Hên chuyển đến CLB Hà Nội giữa mùa 2024-2025 song chưa được thi đấu ở mùa giải 2025-2026. Tiền vệ 31 tuổi xuất thân từ "lò" đào tạo danh tiếng Barcelona, từng nhiều năm chơi bóng ở các CLB nổi tiếng tại Brazil, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha... trước khi chuyển đến Việt Nam thi đấu V-League.

Thay "tướng xịn" mong đổi vận - Ảnh 2.

HLV Kewell và đội trưởng Văn Quyết quyết phục hưng CLB Hà Nội (Ảnh: CLB HÀ NỘI)

Hoàng Hên sở hữu kỹ thuật cá nhân tốt, nhãn quan kiến thiết nhạy bén, dứt điểm hiểm hóc. Anh cùng Nguyễn Xuân Son (Rafaelson) góp công lớn trong kỳ tích 2 năm liên tiếp đoạt chức vô địch V-League của CLB Nam Định. Trước đó, Hendrio cũng là trụ cột trong đội hình CLB Bình Định, mang về danh hiệu hạng 3 V-League và á quân Cúp Quốc gia mùa giải 2022.

TIN LIÊN QUAN

Sát cánh cùng tân binh Đỗ Hoàng Hên còn có nhiều cựu binh giàu kinh nghiệm như: đội trưởng Văn Quyết, Tuấn Hải, Hai Long, Duy Mạnh...

Đối đầu với đội đầu bảng Ninh Bình cũng là cơ hội để đoàn quân của HLV Kewell lấy lại vị thế ứng viên vô địch. Chiến thắng sẽ giúp họ rút ngắn khoảng cách với đội bóng cố đô Hoa Lư. Sau 6 vòng đấu, CLB Hà Nội tạm đứng thứ 6 với 8 điểm, kém Ninh Bình 6 điểm. 

Lúc 18 giờ ngày 18-10, CLB Becamex TP HCM chạm trán chủ nhà - đương kim vô địch CLB Nam Định. Trên sân Thống Nhất, CLB Công an TP HCM sẽ đấu với CLB Hà Tĩnh lúc 19 giờ 15 phút ngày 19-10.

Thay "tướng xịn" mong đổi vận - Ảnh 3.


CLB Hà Nội sân Hàng Đẫy CLB Ninh Bình Đỗ Hoàng Hên HLV Harry Kewell
    Thông báo