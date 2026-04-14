VOV3 bùng nổ tại Liên Hoan Phát Thanh 2026 với "Giao cảm": Cú đúp giải thưởng đầy Ấn tượng

Tối 13-4 tại tỉnh Quảng Ninh đã diễn ra Lễ Bế mạc và trao giải Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII - Quảng Ninh 2026. Liên hoan do Đài Tiếng nói Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức, diễn ra từ ngày 11 đến 13-4-2026, với sự tham gia của 73 đoàn với gần 1.000 đại biểu gồm: Các đơn vị của Đài Tiếng nói Việt Nam; 34 cơ quan Báo và Phát thanh truyền hình các tỉnh, thành phố; 02 đơn vị An ninh, Quân đội và 08 cơ quan báo chí khác.

Trong khuôn khổ Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII năm 2026 diễn ra tại Quảng Ninh, chương trình phát thanh trực tiếp "VOV3 DJ On Air – Giao Cảm" đã xuất sắc mang về Giải Bạc phần thi trực tiếp và giải Ekip dàn dựng xuất sắc.

Tại phòng thi trực tiếp ngày 10-4, Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc (VOV3) đã mang đến một không gian âm nhạc "độc nhất vô nhị". Với thời lượng 45 phút, "Giao Cảm" không chỉ là một chương trình phát thanh đơn thuần mà là một cuộc đối thoại không khoảng cách giữa bàn Mix điện tử hiện đại và tâm hồn cổ nhạc dân tộc.

Dưới sự dẫn dắt của hai BTV Hữu Nam và Hoài Anh, khán giả đã được chứng kiến những màn kết hợp táo bạo: Sự giao thoa di sản: Những làn điệu Vọng cổ ngọt ngào, tiếng Xẩm đặc trưng được hòa quyện tinh tế trên nền nhạc EDM rực lửa của "phù thủy âm thanh" DJ Long Bum.

Lan tỏa nội lực văn hóa: Chương trình đã cụ thể hóa

Nghị quyết 80 của Chính phủ về phát triển văn hóa, biến di sản thành "sức mạnh nội sinh" thông qua các tác phẩm như: Remix Việt Nam khúc ca tự hào, Hạ Long một kỳ quan, Theo Đảng trọn đời, Hò biển…

Ngay từ những phút đầu tiên, không khí tại khán phòng đã trở nên bùng nổ. Những tràng pháo tay không ngớt từ hội đồng giám khảo, các đồng nghiệp báo chí và khán giả có mặt trực tiếp đã minh chứng cho sức hút của chương trình.

NSƯT Thu Trang và nghệ sĩ Xẩm Mai Tuyết Hoa trong vai trò vừa là biên tập viên, vừa là nghệ sĩ biểu diễn đã thực sự làm chủ sân khấu, chứng minh rằng âm nhạc truyền thống Việt Nam luôn có sức sống mãnh liệt khi được đặt trong dòng chảy của thời đại.

Với sự dàn dựng công phu từ ekip gồm nhà báo đạo diễn Phạm Xuân Kỳ cùng các BTV giàu tâm huyết, "Giao cảm" đã chinh phục hoàn toàn Ban giám khảo để giành về: Giải Bạc phần thi trực tiếp; Giải Ekip dàn dựng xuất sắc.

"Đây chính là thương hiệu âm nhạc mà VOV3 muốn gửi gắm: Một Việt Nam đậm đà bản sắc nhưng luôn sẵn sàng hội nhập" – MC Hữu Nam khẳng định trong phần kết của chương trình.

Thành công của "Giao cảm" tại Quảng Ninh năm nay không chỉ là niềm tự hào của VOV3 mà còn mở ra hướng đi mới trong việc bảo tồn và phát huy giá trị âm nhạc truyền thống trên sóng phát thanh hiện đại.