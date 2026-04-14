HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí

Ca sĩ Katy Perry phủ nhận tấn công tình dục nữ diễn viên

Minh Khuê

(NLĐO) - Nữ ca sĩ Katy Perry phủ nhận cáo buộc tấn công tình dục nữ diễn viên Ruby Rose tại Úc cách đây gần 20 năm.

Thông qua người đại diện, ngày 13-4 (giờ địa phương), Katy Perry, 41 tuổi, cho biết những cáo buộc mà Ruby Rose tung lên mạng xã hội không chỉ hoàn toàn sai sự thật mà còn là những lời nói dối liều lĩnh, nguy hiểm.

Ruby Rose đã công khai cáo buộc Katy Perry tấn công tình dục cô cách đây gần 20 năm trên trang mạng xã hội Threads tối 12-4 (giờ địa phương).

Ca sĩ Katy Perry phủ nhận tấn công tình dục nữ diễn viên - Ảnh 1.

Katy Perry

Ca sĩ Katy Perry phủ nhận tấn công tình dục nữ diễn viên - Ảnh 2.

Ruby Rose

"Cô Ruby Rose có tiền sử được ghi nhận rõ ràng về việc đưa ra những cáo buộc nghiêm trọng công khai trên mạng xã hội chống lại nhiều người khác. Những người bị nêu tên trong các cáo buộc đã nhiều lần phủ nhận, cho rằng chúng sai sự thật" - đại diện của Katy Perry cho biết.

Tối 12-4, Ruby Rose đã cáo buộc Katy Perry trong phần bình luận dưới bài đăng trong mục Complex Music trên Threads.

Bài đăng nói về phản ứng của Katy Perry khi xem màn trình diễn của Justin Bieber tại Coachella. Cô đi cùng bạn trai là cựu Thủ tướng Canada.

Ruby Rose viết: "Katy Perry đã tấn công tình dục tôi tại hộp đêm Spice Market ở Melbourne – Úc. Ai mà quan tâm đến việc cô ấy nghĩa gì". Cô kể lại chi tiết vụ tấn công tình dục khi trả lời bình luận của những cư dân mạng khác.

Minh tinh này tố Katy Perry đã chà xát bộ phận sinh dục vào mặt khiến cô nôn mửa lên người nữ ca sĩ. Cô từng kể chuyện này với người khác nhưng biến tấu nó như một câu chuyện say xỉn hài hước vì không biết xử lý như thế nào. Sau đó, Katy Perry đã đồng ý giúp cô xin visa Mỹ nên quyết định giữ kín vụ tấn công tình dục.

Sau khi phía Katy Perry lên tiếng bác bỏ cáo buộc, Ruby Rose vẫn chưa đưa ra phát ngôn nào.

Ca sĩ Katy Perry phủ nhận tấn công tình dục nữ diễn viên - Ảnh 4.

Katy Perry bác bỏ cáo buộc của Ruby Rose

Ruby Rose đã từng đóng trong các phim: "Orange Is the New Black", "Batwoman", "John Wick: Chapter 2"… Cô cũng không ít lần cáo buộc người khác nhưng thiếu bằng chứng và sự việc cũng không đến đâu.

Năm 2019, Katy Perry cũng từng bị nam người mẫu tố cáo quấy rối tình dục. Nam người mẫu tên Josh Kloss - đóng bạn trai Katy Perry trong video ca nhạc "Teenage Dream".

Năm 2018, cô hôn một thí sinh 19 tuổi trong chương trình American Idol khiến anh này cảm thấy bị xúc phạm. Năm 2017, cô từng bị chỉ trích vì sờ vòng ba Shawn Mendes trong một sự kiện tại Brazil khi anh mới 18 tuổi.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo