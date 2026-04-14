Ca sĩ Katy Perry phủ nhận tấn công tình dục nữ diễn viên

Thông qua người đại diện, ngày 13-4 (giờ địa phương), Katy Perry, 41 tuổi, cho biết những cáo buộc mà Ruby Rose tung lên mạng xã hội không chỉ hoàn toàn sai sự thật mà còn là những lời nói dối liều lĩnh, nguy hiểm.

Ruby Rose đã công khai cáo buộc Katy Perry tấn công tình dục cô cách đây gần 20 năm trên trang mạng xã hội Threads tối 12-4 (giờ địa phương).

"Cô Ruby Rose có tiền sử được ghi nhận rõ ràng về việc đưa ra những cáo buộc nghiêm trọng công khai trên mạng xã hội chống lại nhiều người khác. Những người bị nêu tên trong các cáo buộc đã nhiều lần phủ nhận, cho rằng chúng sai sự thật" - đại diện của Katy Perry cho biết.

Tối 12-4, Ruby Rose đã cáo buộc Katy Perry trong phần bình luận dưới bài đăng trong mục Complex Music trên Threads.

Bài đăng nói về phản ứng của Katy Perry khi xem màn trình diễn của Justin Bieber tại Coachella. Cô đi cùng bạn trai là cựu Thủ tướng Canada.

Ruby Rose viết: "Katy Perry đã tấn công tình dục tôi tại hộp đêm Spice Market ở Melbourne – Úc. Ai mà quan tâm đến việc cô ấy nghĩa gì". Cô kể lại chi tiết vụ tấn công tình dục khi trả lời bình luận của những cư dân mạng khác.

Minh tinh này tố Katy Perry đã chà xát bộ phận sinh dục vào mặt khiến cô nôn mửa lên người nữ ca sĩ. Cô từng kể chuyện này với người khác nhưng biến tấu nó như một câu chuyện say xỉn hài hước vì không biết xử lý như thế nào. Sau đó, Katy Perry đã đồng ý giúp cô xin visa Mỹ nên quyết định giữ kín vụ tấn công tình dục.

Sau khi phía Katy Perry lên tiếng bác bỏ cáo buộc, Ruby Rose vẫn chưa đưa ra phát ngôn nào.

Ruby Rose đã từng đóng trong các phim: "Orange Is the New Black", "Batwoman", "John Wick: Chapter 2"… Cô cũng không ít lần cáo buộc người khác nhưng thiếu bằng chứng và sự việc cũng không đến đâu.

Năm 2019, Katy Perry cũng từng bị nam người mẫu tố cáo quấy rối tình dục. Nam người mẫu tên Josh Kloss - đóng bạn trai Katy Perry trong video ca nhạc "Teenage Dream".

Năm 2018, cô hôn một thí sinh 19 tuổi trong chương trình American Idol khiến anh này cảm thấy bị xúc phạm. Năm 2017, cô từng bị chỉ trích vì sờ vòng ba Shawn Mendes trong một sự kiện tại Brazil khi anh mới 18 tuổi.