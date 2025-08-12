HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

VRG hỗ trợ gần 1 tỉ đồng cho đồng bào và người lao động bị ảnh hưởng bão lũ

An Na

(NLĐO) – Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam (VRG) hỗ trợ đồng bào và người lao động tại Điện Biên, Sơn La, Nghệ An và Thanh Hóa ảnh hưởng bão lũ

Từ ngày 8 đến 12-8, ông Hà Văn Khương - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thành viên HĐQT VRG - dẫn đầu đoàn công tác đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ đồng bào, người lao động tại các địa phương bị ảnh hưởng thiên tai những ngày qua tại nhiều tỉnh miền núi phía Bắc và Bắc Trung Bộ. 

VRG hỗ trợ gần 1 tỉ đồng cho đồng bào và người lao động bị ảnh hưởng bão lũ- Ảnh 1.

Ông Hà Văn Khương (thứ 5 từ phải sang) trao 300 triệu đồng ủng hộ tỉnh Điện Biên khắc phục bão lũ

Do mưa lớn kéo dài ở các địa phương trên đã gây ra lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt gây thiệt hại nghiêm trọng về người, tài sản, nhà cửa, hoa màu và cơ sở hạ tầng, ảnh hưởng lớn đến đời sống, sinh hoạt của nhân dân.

Phát huy truyền thống "tương thân, tương ái", "lá lành đùm lá rách" và tinh thần trách nhiệm, sẻ chia với đồng bào vùng thiên tai, VRG đã tổ chức đoàn công tác đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ đồng bào, công nhân cao su tại các địa phương bị ảnh hưởng.

Tổng kinh phí hỗ trợ gần 1 tỉ đồng hỗ trợ các tỉnh bị ảnh hưởng bão lũ (Điện Biên 300 triệu đồng, Nghệ An 300 triệu đồng, Sơn La 150 triệu đồng) và các công ty cao su bị ảnh hưởng: Công ty CP Cao su Điện Biên, Công ty CP Cao su Sơn La, Công ty TNHH MTV Cao su Thanh Hóa, Công ty CP Đầu tư Phát triển Cao su Nghệ An (mỗi công ty 50 triệu đồng).

VRG hỗ trợ gần 1 tỉ đồng cho đồng bào và người lao động bị ảnh hưởng bão lũ- Ảnh 2.

Lãnh đạo VRG trao 300 triệu đồng ủng hộ tỉnh Nghệ An khắc phục bão lũ

Đại diện lãnh đạo các tỉnh Nghệ An, Điện Biên, Sơn La đã thông tin nhanh với đoàn công tác VRG về tình hình và công tác khắc phục thiên tai tại địa phương.

Trước thiệt hại nặng nề về người và tài sản sau thiên tai, các tỉnh đang nỗ lực tập trung mọi nguồn lực để khắc phục hậu quả, tập trung tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn.

Với sự chia sẻ, đồng hành, hỗ trợ của Trung ương, các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong, ngoài tỉnh, người dân vùng lũ đã và đang từng bước ổn định cuộc sống, khôi phục sản xuất, kinh doanh, đưa nhịp sống trở lại bình thường.

Đại diện các địa phương đã gửi lời cảm ơn tình cảm và sự chia sẻ của VRG trước những thiệt hại do mưa lũ xảy ra trên địa bàn và mong muốn VRG sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ trong thời gian tiếp theo.

Đại diện VRG cho biết đây là hoạt động thiết thực, thể hiện tình cảm và trách nhiệm của tập thể cán bộ, công nhân viên, người lao động Tập đoàn đối với cộng đồng, đặc biệt là những địa phương nơi VRG có các dự án và đơn vị thành viên đang hoạt động.

Bằng những phần quà hỗ trợ kịp thời và sự động viên trực tiếp, VRG mong muốn góp phần giúp người dân và công nhân lao động vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống, tiếp tục sản xuất và phát triển kinh tế, xã hội địa phương.

VRG bão lũ miền núi phía Bắc bão lũ Bắc Trung Bộ Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam
    Thông báo