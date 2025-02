VRG và EVN "bắt tay" phát triển nguồn năng lượng mới

Ngày 24-2, tại Hà Nội, Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam (VRG) và Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện giai đoạn 2025-2030.

Theo thỏa thuận hợp tác, EVN thống nhất hỗ trợ, tạo điều kiện để thực hiện báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét bổ sung, cập nhật Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đối với các dự án năng lượng tái tạo được nghiên cứu phát triển trên đất cao su, các dự án thủy điện tích năng có tiềm năng; Nghiên cứu các phương án hợp tác phát triển các dự án nguồn điện mới.

VRG là Tập đoàn kinh tế nông nghiệp có quy mô lớn nhất Việt Nam, giữ vai trò tiên phong, nòng cốt và là trung tâm hoạch định chiến lược phát triển ngành cao su Việt Nam.

Trong khi đó, EVN là Tập đoàn Điện lực quốc gia có nhiệm vụ cung cấp điện cho nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội của đất nước và đời sống nhân dân.

Ông Lê Thanh Hưng – Tổng Giám đốc VRG (bên phải) và ông Nguyễn Anh Tuấn – Tổng Giám đốc EVN, đại diện hai Tập đoàn ký kết Thỏa thuận hợp tác toàn diện giai đoạn 2025-2030

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Công Kha, Chủ tịch HĐQT VRG, chia sẻ: "Hôm nay, việc ký kết thoả thuận hợp tác giữa VRG và EVN, hai Tập đoàn sẽ là đối tác chiến lược, tin cậy của nhau trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh trong thời gian tới; phát huy thế mạnh và nâng cao hiệu quả trên các lĩnh vực hoạt động, phù hợp với chiến lược của mỗi bên.

Tôi tin tưởng rằng chúng ta sẽ mở ra nhiều cơ hội phát triển mới, cũng như tăng cường quan hệ hợp tác cùng phát triển, góp phần thúc đẩy hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của mỗi bên. VRG luôn tin tưởng và sẽ dành nguồn lực tốt nhất để đồng hành cùng EVN, góp phần xây dựng và phát triển Tổ quốc Việt Nam ngày càng giàu đẹp và nâng cao năng lực cạnh tranh của Việt Nam trong khu vực và quốc tế".

Ông Trần Công Kha (phải) và ông Đặng Hoàng An (trái) tại buổi lễ ký kết

Ông Đặng Hoàng An, Chủ tịch HĐTV EVN, nhấn mạnh: "Ngành cao su không chỉ giữ vị trí trọng yếu, góp phần quan trọng vào công cuộc phát triển kinh tế, ổn định an ninh quốc phòng và an sinh xã hội, mà còn là mắt xích không thể thiếu trong chuỗi cung ứng công nghiệp, góp phần đẩy mạnh tiến trình công nghiệp hóa của đất nước.

Trong xu thế phát triển bền vững, cùng với định hướng chiến lược phát triển của VRG là đẩy mạnh phát triển lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, đầu tư kinh doanh hạ tầng KCN trên đất cao su của Tập đoàn và đầu tư phát triển năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, EVN sẵn sàng giúp đỡ, đồng hành cùng VRG để đầu tư phát triển các nguồn năng lượng mới.

Phát huy sức mạnh của hai Tập đoàn kinh tế nhà nước, trong thời gian tới, hy vọng EVN và VRG sẽ tiếp tục hợp tác phát triển nhiều lĩnh vực sâu hơn, cao hơn để cùng nhau đạt được các mục tiêu chiến lược, góp phần vào sự thịnh vượng chung của nền kinh tế – xã hội nước nhà".

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện giữa VRG và EVN là một minh chứng sống động cho tinh thần hợp tác cùng phát triển của hai đơn vị. Sự kiện này còn thể hiện cam kết mạnh mẽ của VRG trong việc đồng hành với các tập đoàn lớn của đất nước trên hành trình phát triển và hội nhập.