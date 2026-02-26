HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

VTV Bình Điền Long An – Supreme Chonburi: Cửa hẹp cho tấm vé châu Á

Đào Tùng - Ảnh: Phương Dung, SAVA

(NLĐO) – Có quá ít thời gian chuẩn bị cho trận đấu quan trọng ở SAVA Club Volleyball Championship, VTV Bình Điền Long An vẫn quyết tâm đánh bại Supreme Chonburi

17 giờ ngày 26-2 tại Bangkok (Thái Lan), VTV Bình Điền Long An sẽ bước vào trận đấu có ý nghĩa quyết định khi chạm trán đại diện chủ nhà Supreme Chonburi trong khuôn khổ SAVA Club Volleyball Championship. 

Đây là cuộc cạnh tranh trực tiếp cho tấm vé duy nhất đại diện khu vực Đông Nam Á dự AVC Women's Champions League 2026 – sân chơi danh giá nhất cấp CLB của bóng chuyền nữ châu Á.

VTV Bình Điền Long An – Supreme Chonburi: Cửa hẹp cho tấm vé châu Á - Ảnh 1.

Trận đấu "sinh tử" của VTV Bình Điền Long An và Supreme Chonburi

Tính chất "một mất, một còn" khiến màn so tài này trở nên đặc biệt căng thẳng. Không có cơ hội sửa sai, không có lượt về. 

Đội thắng sẽ đại diện khu vực góp mặt ở đấu trường châu lục, trong khi đội còn lại buộc phải dừng bước ngay trước ngưỡng cửa lớn. Chính vì vậy, yếu tố bản lĩnh và khả năng kiểm soát áp lực sẽ đóng vai trò then chốt.

VTV Bình Điền Long An bước vào trận đấu trong bối cảnh quỹ thời gian chuẩn bị không nhiều. Do lịch tranh tài được xác nhận khá sát ngày diễn ra trận đấu, đội bóng của HLV Ngọc Hoa phải điều chỉnh kế hoạch tập luyện, rút ngắn kỳ nghỉ Tết để kịp duy trì nhịp độ chuyên môn. 

Toàn đội hội quân sớm, tập luyện với cường độ cao nhằm hoàn thiện đội hình và các phương án chiến thuật trước khi lên đường sang Thái Lan ngày 24-2.

VTV Bình Điền Long An – Supreme Chonburi: Cửa hẹp cho tấm vé châu Á - Ảnh 2.

VTV Bình Điền Long An và chuyến làm khách đầu năm đầy thách thức

Điểm tích cực là 100% vận động viên đều có mặt đầy đủ, duy trì nền tảng thể lực ổn định sau giai đoạn nghỉ ngắn. Tinh thần tập luyện được đánh giá cao khi các cầu thủ chủ động giữ chế độ sinh hoạt, dinh dưỡng hợp lý trong dịp Tết. 

Điều đó giúp ban huấn luyện không mất quá nhiều thời gian cho giai đoạn tái thích nghi mà có thể tập trung ngay vào các bài tập chuyên môn.

Tuy nhiên, thử thách dành cho đại diện Việt Nam không hề nhỏ. Supreme Chonburi có lợi thế sân nhà, quen thuộc điều kiện thi đấu và nhận được sự cổ vũ của khán giả Bangkok. 

Trong một trận đấu loại trực tiếp, lợi thế tâm lý từ khán đài có thể tạo ra khác biệt, đặc biệt ở những thời điểm then chốt như cuối set đấu.

VTV Bình Điền Long An – Supreme Chonburi: Cửa hẹp cho tấm vé châu Á - Ảnh 3.

VTV Bình Điền Long An quyết lách qua khe cửa hẹp tại Bangkok

Về chuyên môn, nhiều khả năng trận đấu sẽ được định đoạt bởi khả năng phát bóng gây áp lực và sự ổn định trong khâu bước một. 

Nếu VTV Bình Điền Long An kiểm soát tốt nhịp độ, hạn chế lỗi cá nhân và duy trì sự gắn kết trong hệ thống phòng ngự – phản công, cơ hội tạo bất ngờ là hoàn toàn khả thi. Ngược lại, chỉ một vài thời điểm chệch choạc cũng có thể khiến cục diện xoay chiều nhanh chóng.

Trận đấu tại Bangkok không chỉ là màn tranh vé dự AVC Women's Champions League 2026 mà còn là thước đo bản lĩnh của VTV Bình Điền Long An ở đấu trường khu vực. 

Trước sức ép lớn, điều đại diện Việt Nam cần nhất là sự tỉnh táo và niềm tin vào sự chuẩn bị của chính mình. Khi tính chất quyết định được đẩy lên cao nhất, đội bóng nào giữ được sự điềm tĩnh, nhịp độ lẫn trái tim nóng sẽ nắm lợi thế trong cuộc đua tranh suất vé duy nhất.


VTV Bình Điền Long An giành ngôi á quân Cúp bóng chuyền châu Á

VTV Bình Điền Long An giành ngôi á quân Cúp bóng chuyền châu Á

(NLĐO) - Không có bất ngờ ở trận chung kết AVC Women's Champions League 2025 khi VTV Bình Điền Long An thất thủ 1-3 trước đối thủ cực mạnh Zhetysu tối 27-4.

VTV Bình Điền Long An không tham dự giải thế giới

Đại diện VTV Bình Điền Long An xác nhận đã hoàn tất việc xin rút tên khỏi Giải Vô địch các CLB bóng chuyền nữ thế giới 2025 và được FIVB chấp thuận.

Chặng đường mới của bóng chuyền nữ VTV Bình Điền Long An

(NLĐO) – Hai năm liên tiếp vô địch quốc gia, CLB bóng chuyền nữ VTV Bình Điền Long An được trao cơ hội mới trên hành trình phát triển.

