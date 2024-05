VTV Bình Điền Long An xuất quân dự Giải bóng chuyền VTV9 - Bình Điền

Chiều 3-5, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Long An phối hợp cùng Công ty CP Phân bón Bình Điền tổ chức lễ xuất quân tham dự Giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV9 - Bình Điền 2024 cho đội bóng chuyền nữ VTV Bình Điền Long An. Giải dự kiến khởi tranh vào ngày 11-5 tại TP Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk.

Lễ xuất quân VTV BĐLA tham dự Giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV9 - Bình Điền 2024

Đoàn quân của HLV Thái Quang Lai đã có sự chuẩn bị rất tích cực cho việc góp mặt tại một trong những sự kiện hàng đầu thường niên của bóng chuyền Việt Nam, được bạn bè trong khu vực và châu lục đánh giá cao về chuyên môn lẫn công tác tổ chức.

Từ đầu năm 2024, đội VTV Bình Điền Long An với lực lượng VĐV đang trong quá trình trẻ hóa đã gặt hái không ít thành công.

Đội giành được ngôi á quân giải tập huấn Cúp bóng chuyền Hoa Lư, xếp hạng 2 giai đoạn một Giải Vô địch quốc gia và lên ngôi vô địch Cúp bóng chuyền Hùng Vương 2024.

Ngoại binh Chen Pei-yan (5) thi đấu ấn tượng

Sát cánh cùng dàn cầu thủ trẻ mà tài năng đang dần được khẳng định, ngoại binh Chen Pei-yan chính là bản hợp đồng ngắn hạn rất có giá trị đối với VTV Bình Điền Long An.

Mũi chủ công cao 1,94m người Trung Quốc không chỉ nhanh chóng hòa nhập với lối chơi của các đồng đội trẻ mà còn góp phần công sức quan trọng vào chuỗi thành tích rất đáng ghi nhận kể trên của đội bóng.

Chen Pei-yan sẽ tiếp tục thi đấu cho VTV BĐLA tại giải đấu ở Đắk Lắk

Không chỉ có vậy, cô tiếp tục nhận lời khoác áo VTV Bình Điền Long An để thi đấu tại Giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV9 - Bình Điền 2024 với lý do duy nhất: Được sát cánh cùng mũi tấn công Trần Thị Thanh Thúy với mục tiêu mang về danh hiệu vô địch cho đội sau 10 năm chờ đợi… Đội trưởng đội tuyển Việt Nam sẽ trở về CLB chủ quản VTV Bình Điền Long An thay vì tham dự giải trong màu áo PFU Blue Cats, đội bóng Nhật Bản mà cô đánh thuê trong vài năm qua.

Thanh Thúy sẽ tái xuất trong màu áo VTV Bình Điền Long An

Có sự trở lại của Thanh Thúy, lại tiếp tục có sự phục vụ của mũi nhọn lợi hại Chen Pei-yan, VTV Bình Điền Long An tự tin đặt mục tiêu giành thứ hạng cao nhất cho dù giải lần này có sự tham dự của 3 câu lạc bộ hàng đầu Việt Nam (Binh chủng Thông tin Trường Tươi Bình Phước, LPBank Ninh Bình, Hóa chất Đức Giang), hai đội tuyển U20 của Thái Lan và Việt Nam, khách mời mới toanh đến từ Nhật Bản PFU Blue Cats và nhà vô địch bốn năm trước - CLB Tứ Xuyên (Trung Quốc).

Lãnh đạo tỉnh Long An tặng 120 triệu đồng cho đội bóng

Tại lễ xuất quân, đội VTV Bình Điền Long An được lãnh đạo tỉnh tặng Bằng khen kèm mức thưởng 120 triệu đồng để khích lệ tinh thần; Công ty CP Phân bón Bình Điền và các công ty thành viên tặng 200 triệu đồng.

Công ty CP Phân bón Bình Điền khích lệ đội bóng trước giờ lên đường

Giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV9 - Bình Điền 2024 diễn ra từ ngày 11 đến 19-5 tại Nhà thi đấu TDTT TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk). Với tổng giá trị giải thưởng lên đến 48.000 USD, đội vô địch của giải sẽ nhận thưởng 15.000 USD trong khi ba đội bóng còn lại của Top 4 sẽ được nhận lần lượt 10.000 USD, 7.000 USD và 3.000 USD.

Cúp và huy chương của giải

Các cá nhân xuất sắc nhất giải ở từng vị trí đều được nhận thưởng bên cạnh những danh hiệu "Miss bóng chuyền" và "VĐV mặc áo dài Việt Nam duyên dáng nhất".

Sáng 3-5, CLB bóng chuyền nữ Binh chủng Thông tin Trường Tươi Bình Phước đã được Đại tá Phạm Văn Thắng đến thăm, động viên và gửi lời chúc thành công trước khi đội bóng lên đường thi đấu tại Giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV9 - Bình Điền 2024. Đội bóng nữ quân đội được tăng cường Watchareeya từ CLB Supreme (Thái Lan) và Vi Thị Như Quỳnh (Quảng Ninh) tại giải lần này. CLB Binh chủng Thông tin Trường Tươi Bình Phước đứng đầu giai đoạn 1 Giải Vô địch quốc gia 2024 và vào bán kết Cúp bóng chuyền Hùng Vương.