VTV Cần Thơ "thổi hồn" vào hình ảnh mới về ĐBSCL

Ngày 3-10, tại TP Cần Thơ, Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực Tây Nam Bộ (VTV Cần Thơ) tổ chức Hội nghị "Tăng cường thông tin ĐBSCL trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam".

Nhà báo Võ Ngọc Văn Quân, Giám đốc VTV Cần Thơ, phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, nhà báo Võ Ngọc Văn Quân, Giám đốc VTV Cần Thơ, nhấn mạnh: "ĐBSCL không chỉ là vựa lúa, vựa trái cây, thủy sản của cả nước mà còn là vùng đất giàu bản sắc văn hóa, con người hiền hòa, sáng tạo. Việc tăng cường nội dung của vùng trên sóng quốc gia là nhiệm vụ chính trị quan trọng, đồng thời là cam kết của VTV trong đồng hành cùng sự phát triển bền vững của khu vực".

Với vị thế và vai trò của kênh truyền hình quốc gia tại khu vực, VTV Cần Thơ khẳng định tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các địa phương, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trong vùng để sản xuất nhiều tin tức, chương trình chuyên đề, phim tài liệu, phóng sự, phản ánh hơi thở cuộc sống, khát vọng phát triển của ĐBSCL trên các nền tảng phát sóng và sản phẩm số của Đài Truyền hình Việt Nam.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Ông Lê Minh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ, bày tỏ mong muốn VTV Cần Thơ tập trung thông tin tuyên truyền về ĐBSCL ở các lĩnh vực: Lúa gạo, cây ăn trái, thủy sản; hệ sinh thái đa dạng, cảnh quan sông nước miệt vườn; giàu bản sắc văn hóa, lễ hội truyền thống; phát triển bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu; hạ tầng giao thông.

Các đại biểu tham quan VTV Cần Thơ

"Đối với TP Cần Thơ, tôi đề nghị VTV Cần Thơ tập trung tuyên truyền nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ I đi vào cuộc sống; khẳng định vai trò của Cần Thơ là trung tâm của vùng và cực tăng trưởng của đất nước.…" – ông Tuấn nói.

Tại hội nghị, nhiều đại biểu cũng đề xuất mong muốn và đặt kỳ vọng vào những chương trình mới, mang đậm hơn nữa dấu ấn vùng sông nước ĐBSCL, sự chuyển mình mạnh mẽ của các địa phương sau quá trình sáp nhập...; qua đó cho thấy bức tranh toàn diện, ngày càng khởi sắc và những đóng góp quan trọng của khu vực này đối với cả nước.