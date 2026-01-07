VTV chính thức thông báo Tết Bính Ngọ 2026 không có "Táo quân"

Theo Đài truyền hình Việt Nam (VTV), trong thời điểm chuyển giao sang năm mới Bính Ngọ 2026, khán giả của VTV sẽ được thưởng thức một chương trình mới, thay vì "Táo quân". Ban Văn hóa - Giải trí của VTV hiện đang thực hiện một chương trình đặc biệt cho đêm Giao thừa Tết Bính Ngọ 2026 (29 Tết, tức 16-2 dương lịch) với format hiện đại, trẻ trung. Chương trình kết hợp các yếu tố nội dung hài kịch thú vị.



VTV chính thức thông báo Tết Bính Ngọ không có "Táo quân"

Theo chia sẻ từ đại diện của Ban Văn hóa - Giải trí, chương trình mới có tên dự kiến là "Quảng trường mùa xuân". Chương trình sẽ là không gian nghệ thuật vừa ấm áp tình thân vừa nhộn nhịp đông vui với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ, diễn viên nổi tiếng được khán giả yêu mến.

Bên cạnh chương trình đặc biệt "Quảng trường mùa xuân", trong Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, VTV còn chuẩn bị rất nhiều chương trình đặc sắc gửi đến khán giả.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đưa tin, tối 6-1, nghệ sĩ Vân Dung đăng tải bài viết trên trang cá nhân liên quan việc chương trình "Táo Quân" sẽ không lên sóng Giao thừa Tết Nguyên đán 2026.

Nữ nghệ sĩ viết một bài thơ bày tỏ sự tiếc nuối: "Năm nay không được bon chen/ Táo Quân không có nên em rất buồn/ Thỉnh thoảng dòng lệ lại tuôn/ Thỉnh thoảng lại ngắm chuồn chuồn đang bay/ Giao thừa dịp Tết năm nay/ Chắc vẫn nhiều chương trình hay tuyệt vời…"

"Gặp nhau cuối năm - Táo quân" là chương trình hài kịch chính luận phát sóng đêm Giao thừa, ra đời từ năm 2003, phản ánh các vấn đề thời sự-xã hội nổi bật trong năm qua dưới hình thức châm biếm, hài hước.

Dàn nghệ sĩ tham gia chính là những gương mặt trưởng thành và nổi tiếng từ chương trình "Gặp nhau cuối tuần" của VTV.

Sau hơn 20 năm, chương trình trở thành "món ăn tinh thần" quen thuộc, gắn liền với khoảnh khắc chuyển giao năm mới của nhiều thế hệ khán giả Việt. Chương trình cũng đã từng nhiều lần điều chỉnh nội dung và định dạng để phù hợp bối cảnh xã hội.

Những năm gần đây, chương trình có sự thay đổi trong đội ngũ biên kịch và diễn viên. NSND Công Lý và NSND Xuân Bắc đã ngừng tham gia, thay vào đó là các gương mặt nghệ sĩ trẻ.