VTV chính thức thông báo Tết Bính Ngọ 2026 không có "Táo quân"

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa - Văn nghệ

VTV chính thức thông báo Tết Bính Ngọ 2026 không có "Táo quân"

Yến Anh

(NLDO)- Trưa 7-1, VTV cho biết đêm giao thừa Tết Bính Ngọ 2026 sẽ không có chương trình "Gặp nhau cuối năm - Táo quân" mà thay bằng chương trình khác.

Theo Đài truyền hình Việt Nam (VTV), trong thời điểm chuyển giao sang năm mới Bính Ngọ 2026, khán giả của VTV sẽ được thưởng thức một chương trình mới, thay vì "Táo quân". Ban Văn hóa - Giải trí của VTV hiện đang thực hiện một chương trình đặc biệt cho đêm Giao thừa Tết Bính Ngọ 2026 (29 Tết, tức 16-2 dương lịch) với format hiện đại, trẻ trung. Chương trình kết hợp các yếu tố nội dung hài kịch thú vị.

VTV chính thức thông báo Tết Bính Ngọ không có "Táo quân" - Ảnh 1.

VTV chính thức thông báo Tết Bính Ngọ không có "Táo quân"

Theo chia sẻ từ đại diện của Ban Văn hóa - Giải trí, chương trình mới có tên dự kiến là "Quảng trường mùa xuân". Chương trình sẽ là không gian nghệ thuật vừa ấm áp tình thân vừa nhộn nhịp đông vui với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ, diễn viên nổi tiếng được khán giả yêu mến.

Bên cạnh chương trình đặc biệt "Quảng trường mùa xuân", trong Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, VTV còn chuẩn bị rất nhiều chương trình đặc sắc gửi đến khán giả.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đưa tin, tối 6-1, nghệ sĩ Vân Dung đăng tải bài viết trên trang cá nhân liên quan việc chương trình "Táo Quân" sẽ không lên sóng Giao thừa Tết Nguyên đán 2026.

Nữ nghệ sĩ viết một bài thơ bày tỏ sự tiếc nuối: "Năm nay không được bon chen/ Táo Quân không có nên em rất buồn/ Thỉnh thoảng dòng lệ lại tuôn/ Thỉnh thoảng lại ngắm chuồn chuồn đang bay/ Giao thừa dịp Tết năm nay/ Chắc vẫn nhiều chương trình hay tuyệt vời…"

"Gặp nhau cuối năm - Táo quân" là chương trình hài kịch chính luận phát sóng đêm Giao thừa, ra đời từ năm 2003, phản ánh các vấn đề thời sự-xã hội nổi bật trong năm qua dưới hình thức châm biếm, hài hước.

Dàn nghệ sĩ tham gia chính là những gương mặt trưởng thành và nổi tiếng từ chương trình "Gặp nhau cuối tuần" của VTV.

Sau hơn 20 năm, chương trình trở thành "món ăn tinh thần" quen thuộc, gắn liền với khoảnh khắc chuyển giao năm mới của nhiều thế hệ khán giả Việt. Chương trình cũng đã từng nhiều lần điều chỉnh nội dung và định dạng để phù hợp bối cảnh xã hội.

Những năm gần đây, chương trình có sự thay đổi trong đội ngũ biên kịch và diễn viên. NSND Công Lý và NSND Xuân Bắc đã ngừng tham gia, thay vào đó là các gương mặt nghệ sĩ trẻ.

Tin liên quan

Dàn Táo quân hé lộ chuyện chưa từng kể về "Gặp nhau cuối năm"

Dàn Táo quân hé lộ chuyện chưa từng kể về "Gặp nhau cuối năm"

(NLĐO)- NSND Tự Long, NSƯT Chí Trung, NSƯT Quang Thắng và nghệ sĩ Vân Dung thành lập ban nhạc, ra mắt khán giả trong "Cuộc hẹn cuối tuần"

Táo quân Gặp nhau cuối năm - Táo quân Tết Nguyên đán
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo