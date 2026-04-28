VTV thực hiện phim chân dung NSƯT Hữu Châu

Bộ phim chân dung "NSƯT Hữu Châu - Sống để cho đi" do VTV thực hiện, đạo diễn Thục Khuê dàn dựng, mở ra từ những trang sách, nơi một gương mặt hiền hậu hiện lên như đang kể lại đời mình - một đời sống trọn với sân khấu.

Hơn 40 năm gắn bó với nghề, NSƯT Hữu Châu đi qua nhiều vai diễn, từ hài kịch đến chính kịch, từ những phận đời bi thương đến những khoảnh khắc khiến khán giả bật cười. Nhưng điều đọng lại không nằm ở số lượng vai diễn, mà ở chiều sâu nhân cách nghệ sĩ - một người giản dị, bền bỉ giữ lửa nghề.

NSƯT Hữu Châu và các học trò trong lớp học do ông đào tạo

Phim có sự tham gia chia sẻ của nhiều nghệ sĩ như Kim Xuân, Thành Lộc, Minh Nhí…, góp thêm những góc nhìn nghề nghiệp và tình cảm dành cho người đồng nghiệp lâu năm.

"Sống để cho đi" vì thế không chỉ là tên một bộ phim. Đó là triết lý sống của một nghệ sĩ - âm thầm, bền bỉ và lan tỏa. VTV dự kiến phát sóng ngày 9-5.