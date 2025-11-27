Vụ 168 công ty "ma": Cán bộ thuế "nhắm mắt" nhận tiền tỉ ra sao?

Ngày 27-11, sau thời gian nghị án kéo dài, TAND TP HCM tuyên án đối với Hoàng Phi (SN 1990) cùng 9 đồng phạm trong đường dây thành lập 168 công ty ma mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT), kéo theo hành vi đưa, nhận hối lộ với số tiền lớn.

HĐXX tuyên phạt bị cáo Hoàng Phi 11 năm tù về các tội "Mua bán trái phép hóa đơn" và "Đưa hối lộ", đồng thời buộc bị cáo nộp 100 triệu đồng tiền phạt bổ sung.

Bị cáo Lê Thế Diện (SN 1985, ngụ TP HCM) nhận mức án 18 năm tù về hai tội "Mua bán trái phép hóa đơn" và "Nhận hối lộ". Riêng Nguyễn Tuấn Anh (SN 1982, cựu cán bộ thuế) bị tuyên phạt 20 năm tù về tội "Nhận hối lộ". Bảy đồng phạm còn lại lĩnh mức án từ 1 đến 2 năm tù cùng về tội "Mua bán trái phép hóa đơn".

Các bị cáo trong đường dây thành lập công ty ma

Theo nội dung vụ án, từ năm 2020 đến ngày 18-5-2024, Hoàng Phi tổ chức thành lập 168 công ty "ma" nhằm bán hóa đơn GTGT khống cho nhiều tổ chức, cá nhân có nhu cầu hợp thức hóa đầu vào, đầu ra. Phi thu từ 1,7% đến 2,2% giá trị hàng hóa, dịch vụ trước thuế, thu lợi bất chính hàng tỉ đồng. Để vận hành trơn tru hệ thống, Phi tuyển nhiều người tham gia, giao nhiệm vụ rõ ràng, trả lương từ 10 đến 15,5 triệu đồng/tháng. Một số người còn tự tìm khách, mua lại hóa đơn rồi bán ra, hưởng chênh lệch từ 0,6% đến 1,8%.

Phi thuê nhiều căn hộ tại quận Gò Vấp và quận 12 (cũ) làm nơi điều hành, gồm căn hộ tại CC1 Felix Homes, CityLand Park Hill và chung cư Happy One. Tại đây, nhóm của Phi lập hồ sơ pháp lý, quản lý token, ký hợp đồng kinh tế, đóng dấu và phát hành hóa đơn cho khách. Khi có nhu cầu mua hóa đơn, Phi trực tiếp hoặc thông qua Telegram, WhatsApp gửi yêu cầu cho thuộc cấp. Các bị cáo Lê Thị Anh, Lê Thị Thủy, Mai Thị Thùy Linh soạn hợp đồng, ký hóa đơn điện tử và giao cho khách.

Những người khác như Nguyễn Quang Huy, Nguyễn Thanh Tuấn, Phạm Ngọc Cường và Phan Tấn Trung có nhiệm vụ giả chữ ký giám đốc nhằm hợp thức hóa hồ sơ doanh nghiệp. Việc tổ chức bài bản giúp Phi dễ dàng luân chuyển hóa đơn, che giấu hoạt động bất hợp pháp.

Cuối năm 2022, Phi thuê Lê Thế Diện thành lập 24 công ty "ma", chịu trách nhiệm lo toàn bộ thủ tục với mức phí từ 700.000 đồng đến 2,5 triệu đồng tùy từng hạng mục. Diện còn làm báo cáo thuế, báo cáo tài chính cho 37 công ty. Các công ty do Diện lập đều đặt tại phường 9, quận Gò Vấp (cũ).

Khi hệ thống bị cơ quan thuế cảnh báo, Phi móc nối với Nguyễn Tuấn Anh – cán bộ thuế phụ trách địa bàn, để được bỏ qua kiểm tra, không khóa mã số thuế. Hai bên thống nhất tỷ lệ "chung chi" từ 0,3% đến 0,35% trên doanh thu bán hóa đơn. Diện là trung gian hưởng 0,05%. Năm 2023, Phi đã đưa cho Tuấn Anh tổng cộng 4,2 tỉ đồng, thu lợi bất chính hơn 3,5 tỉ đồng trước khi bị phát hiện.