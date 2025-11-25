Hàng loạt cơ quan, doanh nghiệp mua hoá đơn của Hoàng Phi bị điều tra

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Hàng loạt cơ quan, doanh nghiệp mua hoá đơn của Hoàng Phi bị điều tra

Trần Thái

(NLĐO) - Khách mua hóa đơn khống trải rộng khắp cả nước, Cơ quan CSĐT đã tách hành vi và chuyển nguồn tin tội phạm đến công an của hơn 30 tỉnh, thành.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, hôm nay (25-11), TAND TP HCM mở phiên xét xử sơ thẩm đối với Hoàng Phi cùng 9 đồng phạm về các tội: Mua bán trái phép hóa đơn; Đưa hối lộ và Nhận hối lộ.

Phi là người bị cáo buộc đã lập đến 168 công ty ma chỉ trong vòng 4 năm, phục vụ việc xuất bán hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) khống cho hàng loạt doanh nghiệp trên cả nước, thu lợi bất chính lên tới hơn 129 tỉ đồng.

45.515 hóa đơn GTGT khống "chảy" khắp cả nước

Theo cáo trạng của VKSND TPHCM, Hoàng Phi đã xuất bán tổng cộng 45.515 hoá đơn GTGT khống, với trị giá hàng hóa, dịch vụ ghi trên hoá đơn lên đến hơn 6.703 tỉ đồng (sau thuế). Trong số này, 27.777 hoá đơn được bán cho doanh nghiệp, đơn vị và cá nhân ở ngoài địa bàn TP HCM, với tổng giá trị sau thuế gần 4.892 tỉ đồng.

Không chỉ dừng lại ở khu vực dân sự, Phi còn bán 32 hoá đơn GTGT cho một số cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội, với tổng trị giá hàng hóa sau thuế hơn 784 triệu đồng.

- Ảnh 1.

Các bị cáo tại toà

Do số lượng khách hàng mua hóa đơn khống trải rộng khắp cả nước, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đã tiến hành tách hành vi và chuyển nguồn tin tội phạm đến công an của hơn 30 tỉnh, thành, bao gồm Hà Nội, Hải Phòng, Thanh Hoá, Bình Dương (nay là TP HCM), Đồng Nai, An Giang, Quảng Ninh, Cần Thơ… cùng Cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng để điều tra, xử lý những tổ chức, cá nhân đã mua hóa đơn từ đường dây của Phi.

Riêng tại TP HCM, Hoàng Phi bán 17.706 hoá đơn khống cho nhiều doanh nghiệp và cá nhân, với tổng giá trị ghi trên hóa đơn hơn 1.811 tỉ đồng (sau thuế). Nhiều người được xác định có liên quan, gồm Hoàng Thị Hồng Thảo, Phan Văn Thanh, Lê Thanh Bình, Nguyễn Thái Quang, Phạm Thùy Linh.

Tuy nhiên, do chưa có kết quả trưng cầu giám định tiền trốn thuế và loại thuế bị trốn (nếu có) nên vào các ngày 25-4-2025 và ngày 5-5-2025, Cơ quan CSĐT đã ra nhiều quyết định tách hành vi và tài liệu liên quan trong vụ án, Phiếu chuyển nguồn tin về tội phạm cho Cơ quan CSĐT Công an một số tỉnh, thành để điều tra trách nhiệm của những doanh nghiệp và cá nhân này.

Theo đó, cơ quan chức năng đã tách hành vi của các doanh nghiệp, cá nhân mua trái phép hoá đơn GTGT khống của các "công ty ma" của Hoàng Phi để điều tra, xử lý theo quy định.

Tin liên quan

Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép, 2 thuyền trưởng lĩnh án

Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép, 2 thuyền trưởng lĩnh án

(NLĐO)- TAND TP HCM mở lại phiên xét xử 2 bị cáo Đỗ Văn Giỏi và Cao Văn Luyện tổ chức cho nhiều người xuất cảnh trái phép

Camera an ninh bắt trọn khoảnh khắc đối tượng đi ô tô nhanh tay trộm chó ở Tây Ninh

(NLĐO) - Một người đàn ông ngồi ghế sau ô tô mở cửa bước xuống thực hiện hành vi bắt trộm chó ở vùng quê Tây Ninh

Bắt giữ và bàn giao đối tượng Li Xianxing cho lực lượng Cảnh sát Trung Quốc

(NLĐO) - Theo Công an tỉnh Tây Ninh, việc bắt giữ và bàn giao đối tượng quốc tịch Trung Quốc được Công an Việt Nam thực hiện theo đúng quy định pháp luật

nhận hối lộ công ty ma giá trị gia tăng hoá đơn khống
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo