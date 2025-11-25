Hàng loạt cơ quan, doanh nghiệp mua hoá đơn của Hoàng Phi bị điều tra

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, hôm nay (25-11), TAND TP HCM mở phiên xét xử sơ thẩm đối với Hoàng Phi cùng 9 đồng phạm về các tội: Mua bán trái phép hóa đơn; Đưa hối lộ và Nhận hối lộ.



Phi là người bị cáo buộc đã lập đến 168 công ty ma chỉ trong vòng 4 năm, phục vụ việc xuất bán hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) khống cho hàng loạt doanh nghiệp trên cả nước, thu lợi bất chính lên tới hơn 129 tỉ đồng.

45.515 hóa đơn GTGT khống "chảy" khắp cả nước

Theo cáo trạng của VKSND TPHCM, Hoàng Phi đã xuất bán tổng cộng 45.515 hoá đơn GTGT khống, với trị giá hàng hóa, dịch vụ ghi trên hoá đơn lên đến hơn 6.703 tỉ đồng (sau thuế). Trong số này, 27.777 hoá đơn được bán cho doanh nghiệp, đơn vị và cá nhân ở ngoài địa bàn TP HCM, với tổng giá trị sau thuế gần 4.892 tỉ đồng.

Không chỉ dừng lại ở khu vực dân sự, Phi còn bán 32 hoá đơn GTGT cho một số cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội, với tổng trị giá hàng hóa sau thuế hơn 784 triệu đồng.

Các bị cáo tại toà

Do số lượng khách hàng mua hóa đơn khống trải rộng khắp cả nước, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đã tiến hành tách hành vi và chuyển nguồn tin tội phạm đến công an của hơn 30 tỉnh, thành, bao gồm Hà Nội, Hải Phòng, Thanh Hoá, Bình Dương (nay là TP HCM), Đồng Nai, An Giang, Quảng Ninh, Cần Thơ… cùng Cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng để điều tra, xử lý những tổ chức, cá nhân đã mua hóa đơn từ đường dây của Phi.

Riêng tại TP HCM, Hoàng Phi bán 17.706 hoá đơn khống cho nhiều doanh nghiệp và cá nhân, với tổng giá trị ghi trên hóa đơn hơn 1.811 tỉ đồng (sau thuế). Nhiều người được xác định có liên quan, gồm Hoàng Thị Hồng Thảo, Phan Văn Thanh, Lê Thanh Bình, Nguyễn Thái Quang, Phạm Thùy Linh.

Tuy nhiên, do chưa có kết quả trưng cầu giám định tiền trốn thuế và loại thuế bị trốn (nếu có) nên vào các ngày 25-4-2025 và ngày 5-5-2025, Cơ quan CSĐT đã ra nhiều quyết định tách hành vi và tài liệu liên quan trong vụ án, Phiếu chuyển nguồn tin về tội phạm cho Cơ quan CSĐT Công an một số tỉnh, thành để điều tra trách nhiệm của những doanh nghiệp và cá nhân này.

Theo đó, cơ quan chức năng đã tách hành vi của các doanh nghiệp, cá nhân mua trái phép hoá đơn GTGT khống của các "công ty ma" của Hoàng Phi để điều tra, xử lý theo quy định.