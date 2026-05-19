Vụ 2 cô gái trẻ bị đuổi đánh giữa đêm: Tạm giữ người bạn trai

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Vụ 2 cô gái trẻ bị đuổi đánh giữa đêm: Tạm giữ người bạn trai

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Mâu thuẫn tình cảm, hành hung bạn gái cùng một cô gái khác trong đêm khuya (Hà Nội), Trần Bình Minh bị tạm giữ hình sự.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội đã tạm giữ hình sự Trần Bình Minh (21 tuổi, trú tại phường Hoàng Liệt, TP Hà Nội) về hành vi "Gây rối trật tự công cộng".

Vụ 2 cô gái bị đuổi đánh giữa đêm: Trần Bình Minh bị tạm giữ hình sự - Ảnh 1.

Trần Bình Minh làm việc với công an. Ảnh: Công an Hà Nội

Trước đó trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip thể hiện khoảng 23 giờ 20 ngày 16-5, trước số nhà 275 Xuân Đỉnh, phường Xuân Đỉnh, một nhóm nam thanh niên đang đưa hành lý lên 2 ô tô đỗ trước số nhà 273 Xuân Đỉnh. Ít phút sau, 2 cô gái đi xe máy xuất hiện, bị 1 nam thanh niên chạy bộ cùng 1 người khác đi xe máy đuổi theo.

Sau đó, nam thanh niên chạy bộ liên tiếp đánh vào người 1 cô gái. Trong clip do camera giám sát quay lại, 1 cô gái liên tục kêu lớn: "Em có làm gì anh đâu mà anh đánh em thế?", trong khi cố gắng chạy về phía nhóm người đứng gần 2 ô tô để cầu cứu.

Theo xác minh ban đầu, vào thời điểm nêu trên, nguyên nhân bước đầu được xác định xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm giữa chị Đ.Y.N. (20 tuổi, trú tại Từ Liêm, Hà Nội) và anh Trần Bình Minh (21 tuổi, trú tại Từ Liêm, Hà Nội). 

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định, tối 16-5, chị N. xin Minh đi dự sinh nhật tại khu vực Tây Hồ (Hà Nội). Đến khoảng hơn 23 giờ cùng ngày, khi chị N. cùng bạn là chị P.Q.A. trở về, Trần Bình Minh cùng một người bạn là T.Q.H. đi tìm. Khi 2 cô gái di chuyển trên đường Bưởi đến khu vực trước số nhà 273 đường Xuân Đỉnh, Trần Bình Minh đã vượt lên ép xe rồi dùng tay đánh nhiều lần vào chị N. và chị A..

Tin liên quan

Công an lấy lời khai người đàn ông hành hung cô gái ở Gò Vấp

Công an lấy lời khai người đàn ông hành hung cô gái ở Gò Vấp

(NLĐO) - Cơ quan chức năng đang lấy lời khai người đàn ông hành hung cô gái để làm rõ vụ việc.

Hình ảnh người đàn ông hành hung cô gái được chia sẻ trên mạng xã hội

(NLĐO) - Người đàn ông có biểu hiện không tỉnh táo, lao vào hành hung cô gái.

Vụ hành hung cô gái trong tiệm Spa: Lời khai ban đầu của nghi phạm

(NLĐO) – Liên quan vụ một nam thanh niên ngang nhiên hành hung cô gái trong tiệm Spa tại Đà Nẵng, công an phường Bình Thuận (quận Hải Châu) đã chuyển hồ sơ vụ việc lên cấp trên để xử lý nghiêm theo quy định.

gây rối trật tự công cộng mâu thuẫn tình cảm bạn trai đánh 2 cô gái hành hung 2 cô gái
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo