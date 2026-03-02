HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Vụ 2 nữ sinh lớp 8 bị “bắt vợ”: Nhà trường báo cáo gì về sự việc?

Đức Ngọc

(NLĐO) - Trường PTDTBT THCS Na Loi đã có báo cáo gửi cơ quan chức năng về việc 2 học sinh lớp 8 lấy chồng theo tục lệ “bắt vợ”.

Ngày 2-3, ông Nguyễn Trọng Hoàn, Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An, cho biết đơn vị đã nhận được báo của Trường PTDTBT THCS Na Loi (xã Na Loi, Nghệ An) về việc 2 nữ sinh lớp 8 nghỉ học lấy chồng theo thủ tục "bắt vợ".

Vụ 2 nữ sinh lớp 8 bị “bắt vợ”: Nhà trường báo cáo sự việc - Ảnh 1.

Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Na Loi nơi hai em học sinh đang theo học. Ảnh: N. Phê

Theo nội dung báo cáo, vào khoảng 21 giờ ngày 23-2, các học sinh nữ là L.H.A. (lớp 8B, trú bản Huồi Viêng) và L.H.D. (lớp 8A, trú bản Noong Hán) đã rời khỏi khu bán trú đi theo 2 nam thanh niên trú tại bản Xám Xúm, xã Mường Lống.

Qua xác minh ban đầu, 2 em tự nguyện rời trường. Gia đình phía các nam thanh niên sau đó đã làm thủ tục theo phong tục địa phương xác nhận con dâu trong gia đình.

Ngay khi sự việc xảy ra, Ban giám hiệu đã báo cáo Đảng ủy, UBND xã Na Loi; đồng thời phối hợp Công an xã, các ban, ngành, đoàn thể và gia đình 2 học sinh nữ để nắm tình hình. Nhà trường cũng liên hệ chính quyền xã Mường Lống nhằm tuyên truyền, vận động, giải thích quy định pháp luật về hôn nhân và gia đình.

Theo báo cáo, đến sáng 2-3, gia đình 2 nữ học sinh đã thông tin dự kiến sáng 3-3 sẽ đưa các em trở lại trường để tiếp tục học tập. Nhà trường đánh giá kết quả trên thể hiện sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình, chính quyền, lực lượng công an trong công tác vận động, tuyên truyền…

Thời gian tới, nhà trường sẽ tăng cường kiểm tra nề nếp nội trú ngoài giờ, đẩy mạnh tuyên truyền phòng chống tảo hôn, tổ chức tư vấn tâm lý và phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để duy trì sĩ số, tránh học sinh bỏ học giữa chừng.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, 2 nữ sinh lớp 8 của Trường PTDTBT THCS Na Loi, xã Na Loi đã lấy chồng theo tục "bắt vợ" của người địa phương.

Được biết, hiện tượng tảo hôn không chỉ ảnh hưởng đến quyền học tập của trẻ em mà còn tác động tiêu cực đến sức khỏe sinh sản, chất lượng dân số và cơ hội phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Mặc dù nhà trường, chính quyền địa phương đã nhiều lần tổ chức tuyên truyền, vận động học sinh không tảo hôn, tuy nhiên vẫn có trường hợp xảy ra.

Theo Luật Hôn nhân và Gia đình, nữ phải đủ 18 tuổi, nam đủ 20 tuổi mới được kết hôn. Việc tổ chức hoặc duy trì quan hệ hôn nhân khi chưa đủ tuổi là hành vi vi phạm.

Thông tin mới vụ 2 nữ sinh lớp 8 lấy chồng theo tập tục "bắt vợ"

Thông tin mới vụ 2 nữ sinh lớp 8 lấy chồng theo tập tục “bắt vợ”

(NLĐO) - Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu nhà trường báo cáo vụ việc 2 nữ sinh lớp 8 lấy chồng theo tập tục “bắt vợ”.

Hai nữ sinh lớp 8 nghỉ học lấy chồng theo tục “bắt vợ” sẽ đi học lại

(NLĐO) - Sau nhiều ngày 2 nữ sinh lớp 8 nghỉ học lấy chồng theo tục “bắt vợ”, gia đình hai em cam kết sẽ cho các em trở lại lớp.

Thôi chức Chủ tịch UB MTTQ do tảo hôn cho con

(NLĐO) - Vì tổ chức đám cưới cho con khi chưa đủ tuổi kết hôn, bị dư luận phản ánh, ông Võ Việt Thù đã làm đơn xin thôi chức vụ Chủ tịch UB MTTQ xã Vĩnh Châu A, tỉnh Long An.

