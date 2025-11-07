HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giáo dục

Vụ 2 nữ sinh túm tóc, quăng quật trong nhà vệ sinh: Rõ nguyên nhân và bài học phải nhớ!

Thanh Thảo

(NLĐO) - Khi thấy bạn đánh nhau, một số học sinh khác đi vệ sinh đã phát hiện sự việc nhưng không báo cáo với thầy cô mà đứng xem, rồi dùng điện thoại ghi lại

Ngày 7-11, liên quan đến vụ 2 nữ sinh đánh nhau trong nhà vệ sinh, Trường THCS Phú An đã có báo cáo về vụ việc, đồng thời cho biết đã xử lý kỷ luật các học sinh liên quan.

Theo báo cáo của Trường THCS Phú An, 2 học sinh đánh nhau hiện đang học lớp 8A5. Sự việc xảy ra vào ngày 11-10-2025, sau giờ học tiết cuối tại trường.

img

Hai nữ sinh đánh nhau chỉ vì mâu thuẫn trong lúc đi vệ sinh

Một ngày sau đó, nhà trường đã tiến hành mời các học sinh liên quan lên làm tường trình. Kết quả xác định nguyên nhân là do 2 học sinh bộc phát mâu thuẫn trong lúc đi vệ sinh, dẫn đến xô xát.

Khi thấy bạn đánh nhau, một số học sinh khác đi vệ sinh đã phát hiện sự việc nhưng không báo cáo với thầy cô mà đứng xem, rồi dùng điện thoại ghi lại.

Qua xác minh, nhà trường đã mời phụ huynh các học sinh liên quan đến thông báo về hành vi vi phạm kỷ luật.

Phụ huynh đã nắm thông tin, phối hợp cùng nhà trường và cam kết quản lý, giáo dục con em mình. Các học sinh vi phạm cũng đã nhận ra hành vi sai phạm.

Ngày 15-10-2025, Hội đồng kỷ luật nhà trường đã họp và thống nhất hình thức kỷ luật đối với 2 học sinh trực tiếp đánh nhau là tạm đình chỉ học tập 7 ngày, hạ hạnh kiểm xuống mức trung bình học kỳ.

Đối với 8 học sinh đi xem, cổ vũ và quay clip cũng bị nhà trường kỷ luật bằng hình thức tạm đình chỉ học tập 3 ngày, hạ hạnh kiểm xuống mức trung bình tháng.

Trước đó, Báo Người Lao Động đã đưa tin, mạng xã hội lại tiếp tục lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh 2 nữ sinh đánh nhau trong nhà vệ sinh của một trường THCS trên địa bàn TP HCM.

Theo clip này, hai nữ sinh này liên tục tát vào mặt đối phương, cả hai túm tóc, giằng co, sự việc diễn ra trong khoảng 3 phút. Thời điểm học sinh đánh nhau trong nhà vệ sinh có nhiều bạn học khác, tuy nhiên không có ai can ngăn.



