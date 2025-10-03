Vụ 3 người bị sát hại ở Đồng Nai: Xuất hiện clip kẻ lạ bịt mặt

Ngày 3-10, Công an tỉnh Đồng Nai đang truy bắt nghi phạm liên quan vụ 3 người trong gia đình bị sát hại tại xã Đak Nhau.

Camera ghi lại người đàn ông lạ đi lại trong ngôi nhà 3 người tử vong

Theo hình ảnh từ camera ghi lại, trong căn nhà nơi phát hiện 3 người tử vong, có một người đàn ông lưng đeo balo, tay cầm vật giống súng tự chế. Người này mặc trang phục che kín, đeo khẩu trang và đi lại quanh nhà.

Như đã đưa tin, sáng cùng ngày, người dân địa phương nghe tiếng động phát ra từ nhà hàng xóm. Khi đến kiểm tra, họ phát hiện 3 người trong gia đình tử vong nên trình báo cơ quan chức năng.

Nhận tin báo, Công an xã Đak Nhau nhanh chóng đến hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng.

Tại hiện trường, một số vật dụng trong nhà bị xáo trộn, thi thể 3 nạn nhân nằm ngoài hiên nhà và trong phòng, có vết thương trên cơ thể.

Người dân theo dõi sự việc

Danh tính các nạn nhân được xác định gồm ông Đỗ Duy Th. (47 tuổi), bà Chu Hồng H. (46 tuổi, vợ ông Th.) và bé trai Đỗ Tiến Th. (11 tuổi, cháu ông Th.).

Công an tỉnh Đồng Nai phong tỏa, khám nghiệm hiện trường để điều tra làm rõ vụ án mạng.