Pháp luật

Vụ 3 người bị sát hại ở Đồng Nai: Xuất hiện clip kẻ lạ bịt mặt

Uyên Châu

(NLĐO) - Hình ảnh từ camera ghi lại cho thấy tại căn nhà - nơi phát hiện 3 người bị sát hại, có 1 người đàn ông xuất hiện, lưng đeo balo, tay cầm vật giống súng

Ngày 3-10, Công an tỉnh Đồng Nai đang truy bắt nghi phạm liên quan vụ 3 người trong gia đình bị sát hại tại xã Đak Nhau.

Camera ghi lại người đàn ông lạ đi lại trong ngôi nhà 3 người tử vong

Theo hình ảnh từ camera ghi lại, trong căn nhà nơi phát hiện 3 người tử vong, có một người đàn ông lưng đeo balo, tay cầm vật giống súng tự chế. Người này mặc trang phục che kín, đeo khẩu trang và đi lại quanh nhà.

Như đã đưa tin, sáng cùng ngày, người dân địa phương nghe tiếng động phát ra từ nhà hàng xóm. Khi đến kiểm tra, họ phát hiện 3 người trong gia đình tử vong nên trình báo cơ quan chức năng.

Nhận tin báo, Công an xã Đak Nhau nhanh chóng đến hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng. 

Tại hiện trường, một số vật dụng trong nhà bị xáo trộn, thi thể 3 nạn nhân nằm ngoài hiên nhà và trong phòng, có vết thương trên cơ thể. 

Xuất hiện clip kẻ lạ trong vụ 3 người bị sát hại tại Đồng Nai - Ảnh 1.

Xuất hiện clip kẻ lạ trong vụ 3 người bị sát hại tại Đồng Nai - Ảnh 2.

Người dân theo dõi sự việc

Danh tính các nạn nhân được xác định gồm ông Đỗ Duy Th. (47 tuổi), bà Chu Hồng H. (46 tuổi, vợ ông Th.) và bé trai Đỗ Tiến Th. (11 tuổi, cháu ông Th.).

Công an tỉnh Đồng Nai phong tỏa, khám nghiệm hiện trường để điều tra làm rõ vụ án mạng.

Tuyên án vụ “Thuận đầu vàng” nổ súng giết người gây hoang mang dư luận

Tuyên án vụ “Thuận đầu vàng” nổ súng giết người gây hoang mang dư luận

(NLĐO) - “Thuận đầu vàng” nổ súng giết người rồi tự tử trong trại tạm giam. Đối tượng này bị truy tố tổng cộng 3 tội danh

Mặc áo học sinh, chở bạn đi giết người

(NLĐO) - Nhóm thanh niên mặc áo học sinh nhưng có hành vi côn đồ, gây ra cái chết thương tâm cho một thiếu niên khác chưa tròn 16 tuổi.

Con trai phạm tội giết người vì mẹ bán đất lấy tiền gửi ngân hàng

(NLĐO) - Trần Diệp Phi Hùng phạm tội giết người sau khi dùng dao đâm 2 nạn nhân, trong đó có người bị thương tích nặng.

    Thông báo