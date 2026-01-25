Vụ 3 người chết trên đường lúc nửa đêm: Xác định 17 thanh thiếu niên liên quan

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Vụ 3 người chết trên đường lúc nửa đêm: Xác định 17 thanh thiếu niên liên quan

HOÀNG PHÚC

(NLĐO) - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố một số bị can liên quan vụ phát hiện 3 người chết trên đường lúc nửa đêm

- Ảnh 1.

Các đối tượng liên quan đến vụ án tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị.

Ngày 25-1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố một số bị can liên quan vụ nhóm thanh thiếu niên tụ tập chạy xe tốc độ cao trên đường Võ Nguyên Giáp khiến 3 người tử vong, 2 người bị thương nặng.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 0 giờ 23 phút ngày 25-1, người dân phát hiện nhiều người và xe máy nằm trên tuyến Võ Nguyên Giáp, phường Đồng Hới. Có 3 người tử vong tại chỗ, 2 người khác bị thương được đưa đi cấp cứu.

Thời điểm xảy ra vụ việc, anh Phạm Anh Chương, tài xế taxi, đang điều khiển xe theo hướng cầu Nhật Lệ 2 về cầu Nhật Lệ 1 thì phát hiện sự việc. Anh dừng xe, gọi điện báo Cảnh sát 113 và xe cứu thương. Trong lúc chờ lực lượng chức năng, anh thấy 2 thanh niên rời khỏi hiện trường bằng xe máy nên đã đến cơ quan công an trình báo.

Nhận tin báo, Công an tỉnh Quảng Trị huy động các lực lượng có mặt tại hiện trường, đưa người bị nạn đi cấp cứu, phong tỏa, khám nghiệm và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Qua trích xuất camera, lấy lời khai người liên quan, cơ quan điều tra xác định có 17 đối tượng tham gia, phần lớn là thanh thiếu niên từ 14 đến 20 tuổi, trú tại các xã Bắc Trạch, Tân Gianh, Tuyên Hóa và phường Đồng Thuận (Quảng Trị).

- Ảnh 2.

Cơ quan Công an triệu tập các đối tượng liên quan để lấy lời khai.

- Ảnh 3.

Hiện trường vụ việc 3 người tử vong và 2 người bị thương nặng.

Bước đầu làm rõ, ngày 22-1, Lưu Duy T. lập nhóm Messenger mang tên "Đi bão", rủ các thành viên tụ tập chạy xe tốc độ cao, lạng lách, đánh võng. Tối 24-1, nhóm này di chuyển từ Quốc lộ 1 qua cầu Nhật Lệ 2, vào đường Võ Nguyên Giáp hướng cầu Nhật Lệ 1, chạy với tốc độ khoảng 80 km/h.

Trong quá trình di chuyển, các xe máy va chạm với nhau. Xe do Nguyễn Gia B. điều khiển trượt dài, va vào dải phân cách khiến B, Nguyễn Minh T. và Hoàng Đăng Tuấn A. (chung một xe) tử vong tại chỗ. Một xe khác do Lưu Duy T. điều khiển bị ngã, khiến T. và Nguyễn Xuân K. bị thương nặng.

Căn cứ tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố vụ án về các tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ và Gây rối trật tự công cộng; đồng thời khởi tố bị can đối với Nguyễn Tuấn M, Lê Minh H, Nguyễn Chí C. và Lưu Duy T.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.

Tin liên quan

Ba người chết trên đường lúc nửa đêm, hiện trường nhiều bất thường

Ba người chết trên đường lúc nửa đêm, hiện trường nhiều bất thường

Đỡ đẻ song thai thành công trên xe khách giường nằm; Sửa bài kiểm tra đúng thành sai để “dìm” điểm học sinh, cô giáo nói gì?…là những tin tức hôm nay đáng chú ý

Ba người chết trên đường lúc nửa đêm, hiện trường vương vãi dao và bình xịt hơi cay

(NLĐO) – Người dân phát hiện 3 người tử vong trên đường phố Đồng Hới (Quảng Trị) vào rạng sáng, cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Vụ tai nạn làm 2 người chết: Lãnh đạo TP Huế yêu cầu khởi tố nếu đủ căn cứ

(NLĐO) - Lãnh đạo TP Huế đề nghị xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm, xem xét khởi tố nếu đủ căn cứ liên quan đến vụ tai nạn làm 2 người chết.

Quảng Trị vi phạm giao thông tai nạn giao thông gây rối trật tự công cộng đi bão Đồng Hới Võ Nguyên Giáp
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo