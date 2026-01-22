HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Vụ tai nạn làm 2 người chết: Lãnh đạo TP Huế yêu cầu khởi tố nếu đủ căn cứ

Q.Nhật

(NLĐO) - Lãnh đạo TP Huế đề nghị xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm, xem xét khởi tố nếu đủ căn cứ liên quan đến vụ tai nạn làm 2 người chết.

Chiều 22-1, ông Hoàng Hải Minh, Phó Chủ tịch UBND TP Huế đã ký văn bản gửi các cơ quan chức năng yêu cầu phối hợp điều tra, xử lý trách nhiệm và triển khai đồng bộ các giải pháp khắc phục nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông tại khu vực xảy ra tai nạn khiến 2 người chết trên Quốc lộ 49B đoạn qua phường Phong Quảng.

Lãnh đạo TP Huế yêu cầu khởi tố nếu đủ căn cứ vụ tai nạn 2 người chết - Ảnh 1.

Nỗi đau mất người thân trong vụ tai nạn giao thông xảy ra vào sáng nay.

Theo đó, UBND TP Huế giao công an chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm trật tự an toàn giao thông, kể cả xem xét khởi tố theo quy định pháp luật nếu đủ căn cứ.

Trên cơ sở kết quả điều tra, tham mưu phương án khắc phục các tồn tại, bất cập trên tuyến đường nơi xảy ra tai nạn nhằm phòng ngừa nguy cơ tái diễn. Đồng thời tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến quốc lộ, trục giao thông chính, khu vực ra vào cao tốc và những điểm có lưu lượng phương tiện lớn, phức tạp; chủ động phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông.

Lãnh đạo TP Huế yêu cầu khởi tố nếu đủ căn cứ vụ tai nạn 2 người chết - Ảnh 2.

Hiện trường vụ tai nạn.

Đối với Sở Xây dựng, UBND TP Huế giao chủ trì kiểm tra, rà soát lại toàn bộ hệ thống an toàn giao thông và kết cấu hạ tầng tại đoạn tuyến quốc lộ 49B nơi xảy ra tai nạn. Bên cạnh đó phối hợp với Công an TP Huế kiểm tra, hậu kiểm việc chấp hành các quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô đối với doanh nghiệp là chủ sở hữu phương tiện gây tai nạn; làm rõ trách nhiệm của chủ doanh nghiệp, lái xe và các cá nhân liên quan, xử lý nghiêm nếu phát hiện vi phạm theo quy định.

Như Báo Người Lao Đông đã đưa tin, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 6 giờ 48 phút cùng ngày giữa xe tải BKS 75A-386.xx do Trần Văn Q. (trú phường Phú Xuân, TP Huế) với nhiều xe máy, xe đạp. Hậu quả khiến bà N.T.K.C. và học sinh Đ.D.P. ngã xuống đường, tử vong tại chỗ; 2 người khác bị thương. Kết quả test cho thấy tài xế Q. âm tính với ma túy và nồng độ cồn.

