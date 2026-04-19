HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Vụ 42 cây mai vàng: Chỉ đạo mới nhất từ Vườn quốc gia Côn Đảo

Ngọc Giang

(NLĐO)- Ban Quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo đề nghị tăng cường tuyên truyền, vận động người dân không đào bới, bứng gốc, thu hái, mua bán lâm sản từ rừng tự nhiên

Ban Quản lý Vườn Quốc gia Côn Đảo vừa chỉ đạo Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng tiếp tục hoàn tất các thủ tục xử lý lâm sản đối với 21 gốc mai rừng đã bị tịch thu trước đó. Đây được xem là bước xử lý kiên quyết, thể hiện quyết tâm ngăn chặn tình trạng xâm hại tài nguyên rừng tự nhiên.

Song song với việc xử lý tang vật, Vườn Quốc gia Côn Đảo yêu cầu Hạt kiểm lâm tăng cường phối hợp giữa lực lượng kiểm lâm với Công an Đặc khu, Đồn Biên phòng Côn Đảo, Phòng Kinh tế và Ban điều hành các khu dân cư để đẩy mạnh tuyên truyền trong cộng đồng. Nội dung trọng tâm là vận động người dân không tham gia các hành vi đào bới, bứng gốc, thu hái hoặc mua bán các loài lâm sản là những loại cây cảnh, cây thuốc trong rừng tự nhiên.

Tăng cường quản lý khai thác lâm sản, chim cảnh từ rừng tự nhiên - Ảnh 1.

Tuyên truyền, vận động để người dân không tham gia khai thác cây cảnh, cây thuốc từ rừng tự nhiên Côn Đảo

Công tác kiểm tra thực địa cũng sẽ được đẩy mạnh trong thời gian tới. Các lực lượng chức năng sẽ tổ chức nhiều đợt truy xuất nguồn gốc lâm sản trên toàn địa bàn đặc khu. Nếu phát hiện lâm sản bị khai thác có nguồn gốc từ rừng tự nhiên, cơ quan chức năng sẽ kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định pháp luật nhằm tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, bảo tồn các hệ sinh thái rừng tự nhiên tại Đặc khu Côn Đảo. Nâng cao trách nhiệm quản lý rừng của Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng Vườn quốc gia Côn Đảo.

Ngoài nỗ lực của ngành chức năng, Vườn Quốc gia Côn Đảo cũng đề nghị UBND Đặc khu Côn Đảo cùng các cơ quan, đoàn thể, lực lượng vũ trang và khu dân cư tiếp tục tăng cường phổ biến pháp luật về bảo vệ rừng đến cán bộ, công chức, chiến sĩ và nhân dân chấp hành nghiêm quy định pháp luật về bảo vệ rừng, tăng cường công tác quản lý hoạt động khai thác, mua bán, vận chuyển cây cảnh, chim cảnh và các loài thực vật, động vật có nguồn gốc từ rừng tự nhiên.

vườn quốc gia hệ sinh thái Côn Đảo mai vàng rừng tự nhiên lâm sản kiểm lâm vườn quốc gia Côn Đảo
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo