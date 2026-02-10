HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Vụ Alibaba: THADS TPHCM thông tin tiến độ thi hành án

Trần Thái

(NLĐO) - Đây là số tiền các bị hại được nhận bồi thường trong vụ án do Nguyễn Thái Luyện và vợ là Võ Thị Thanh Mai thực hiện.

Ngày 10-2, THADS TPHCM cho biết tính đến cùng ngày, cơ quan này đã xử lý các tài sản kê biên và thực hiện chi trả tổng cộng hơn 812,86 tỉ đồng cho các bị hại trong vụ án Alibaba và đồng phạm.

Theo bản án số 300/2023/HS-PT ngày 19-5-2023 của TAND Cấp cao tại TPHCM; Bản án số 607/2022/HS-ST ngày 29-12-2022 của TAND TP HCM, buộc các bị cáo Nguyễn Thái Luyện (cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Alibaba - gọi tắt Công ty Alibaba) và vợ là Võ Thị Thanh Mai liên đới bồi thường số tiền hơn 2.445 tỉ đồng cho 4.548 bị hại (4.929 người).

4 đợt chi trả 

Kết quả chi trả được thực hiện qua 4 giai đoạn. Cụ thể, đợt 1 đã thanh toán hơn 82 tỉ đồng (tỉ lệ 3,351% trên số tiền được thi hành án) từ nguồn tiền tạm giữ và các khoản tiền do người khác thi hành thay cho hai bị cáo chính.

Tính đến hôm nay, bị hại vụ Alibaba đã được hơn 812 tỉ đồng - Ảnh 1.

Bị cáo Nguyễn Thái Luyện

Đợt 2 (ngày 27-10-2025), đã thanh toán hơn 143,8 tỉ đồng (tỉ lệ 5,877%). Đợt 3 (ngày 24-12-2025) đã thanh toán hơn 519 tỉ đồng (tỉ lệ 21,237%). Đợt 4 (ngày 10-2-2026), thanh toán thêm hơn 66,9 tỉ đồng (tỉ lệ 2,734%).

Hướng dẫn quan trọng cho các bị hại

Để đảm bảo tối đa quyền và lợi ích hợp pháp, THADS TP đề nghị những bị hại chưa nộp đơn yêu cầu thi hành án, hoặc những người chưa cung cấp đầy đủ thông tin ủy quyền, tài khoản nhận tiền cần nhanh chóng gửi đơn và tài liệu liên quan về trụ sở THADS TPHCM để được làm thủ tục thanh toán.

Đồng thời, cơ quan thi hành án cũng đưa ra khuyến cáo người dân không nên truy cập vào các đường link không chính thống và không tụ tập đông người để tránh bị các đối tượng xấu lợi dụng hoặc tiếp cận các thông tin sai lệch. 

Các bị hại và người có quyền lợi liên quan nên thường xuyên theo dõi và cập nhật diễn biến vụ việc qua các kênh thông tin chính thức của THADS TP.

Tin liên quan

Sắp đấu giá 6 thửa đất "dự án ma" của Nguyễn Thái Luyện

Sắp đấu giá 6 thửa đất "dự án ma" của Nguyễn Thái Luyện

(NLĐO) - Chi cục THADS huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận sẽ tổ chức đấu giá 6 thửa đất trong vụ Alibaba để đảm bảo nghĩa vụ thi hành án của bị cáo Nguyễn Thái Luyện và vợ.

Bị hại vụ án Nguyễn Thái Luyện còn 30 ngày nộp đơn thi hành án

(NLĐO) - Hết thời hạn nêu trên, Cục THADS TP sẽ thanh toán tiền cho những người đã có đơn yêu cầu thi hành án.

Vụ án Nguyễn Thái Luyện: 31 bị hại được trả hơn 30 tỉ đồng?

(NLĐO) - Theo quyết định thi hành án, vợ chồng Nguyễn Thái Luyện phải có trách nhiệm tự nguyện thi hành án trong thời hạn 10 ngày kể từ khi nhận được hoặc được thông báo hợp lệ.

kênh thông tin Alibaba Nguyễn Thái Luyện
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo