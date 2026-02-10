Vụ Alibaba: THADS TPHCM thông tin tiến độ thi hành án

Ngày 10-2, THADS TPHCM cho biết tính đến cùng ngày, cơ quan này đã xử lý các tài sản kê biên và thực hiện chi trả tổng cộng hơn 812,86 tỉ đồng cho các bị hại trong vụ án Alibaba và đồng phạm.



Theo bản án số 300/2023/HS-PT ngày 19-5-2023 của TAND Cấp cao tại TPHCM; Bản án số 607/2022/HS-ST ngày 29-12-2022 của TAND TP HCM, buộc các bị cáo Nguyễn Thái Luyện (cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Alibaba - gọi tắt Công ty Alibaba) và vợ là Võ Thị Thanh Mai liên đới bồi thường số tiền hơn 2.445 tỉ đồng cho 4.548 bị hại (4.929 người).

4 đợt chi trả

Kết quả chi trả được thực hiện qua 4 giai đoạn. Cụ thể, đợt 1 đã thanh toán hơn 82 tỉ đồng (tỉ lệ 3,351% trên số tiền được thi hành án) từ nguồn tiền tạm giữ và các khoản tiền do người khác thi hành thay cho hai bị cáo chính.

Bị cáo Nguyễn Thái Luyện

Đợt 2 (ngày 27-10-2025), đã thanh toán hơn 143,8 tỉ đồng (tỉ lệ 5,877%). Đợt 3 (ngày 24-12-2025) đã thanh toán hơn 519 tỉ đồng (tỉ lệ 21,237%). Đợt 4 (ngày 10-2-2026), thanh toán thêm hơn 66,9 tỉ đồng (tỉ lệ 2,734%).

Hướng dẫn quan trọng cho các bị hại

Để đảm bảo tối đa quyền và lợi ích hợp pháp, THADS TP đề nghị những bị hại chưa nộp đơn yêu cầu thi hành án, hoặc những người chưa cung cấp đầy đủ thông tin ủy quyền, tài khoản nhận tiền cần nhanh chóng gửi đơn và tài liệu liên quan về trụ sở THADS TPHCM để được làm thủ tục thanh toán.

Đồng thời, cơ quan thi hành án cũng đưa ra khuyến cáo người dân không nên truy cập vào các đường link không chính thống và không tụ tập đông người để tránh bị các đối tượng xấu lợi dụng hoặc tiếp cận các thông tin sai lệch.

Các bị hại và người có quyền lợi liên quan nên thường xuyên theo dõi và cập nhật diễn biến vụ việc qua các kênh thông tin chính thức của THADS TP.