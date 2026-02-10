Vụ khiêng quan tài gây sốc ở chợ Bến Thành: Hôm nay, 11 bị cáo hầu tòa

Chiều 10-2, TAND Khu vực 1, TPHCM mở phiên xét xử sơ thẩm đối với 11 bị cáo trong vụ khiêng quan tài diễu phố trước khu vực chợ Bến Thành (phường Bến Thành, TP HCM).



Bán hàng online

Các bị cáo cùng bị đưa ra xét xử về tội "Gây rối trật tự công cộng", gồm: Hồ Ngọc Tuấn; Nguyễn Văn Quyết; Vũ Thị Thanh Xuân (vợ Quyết); Nguyễn Đăng Khoa; Nguyễn Văn Thẩm (chủ trại hòm); Nguyễn Quốc Cường, Phạm Hùng Cường, Nguyễn Hoàng Sơn, Lê Văn Nghĩa, Ngô Văn Ràng (nhân viên trại hòm) và Lại Hoàng Thiên Phúc (thợ chụp ảnh).

Theo cáo trạng, đầu năm 2024, Hồ Ngọc Tuấn lập tài khoản TikTok "Never GG" nhằm bán quần áo online. Đến khoảng tháng 10-2024, Tuấn hợp tác với vợ chồng Quyết – Xuân và Nguyễn Đăng Khoa để kinh doanh. Để tạo sự chú ý, tăng lượt xem và quảng bá sản phẩm, Tuấn nảy sinh ý định quay clip quảng cáo theo cách gây sốc cho người mặc áo do mình thiết kế khiêng quan tài diễu phố.

Các bị cáo tại toà

Cả nhóm thống nhất thiết kế áo in chữ "never GG" ở mặt trước, "DIE EVERYDAY" ở mặt sau, đồng thời cắt decal dán hai bên hông quan tài. Tuấn đến một trại hòm tại Long An gặp Nguyễn Văn Thẩm mua một cỗ quan tài với giá 3,5 triệu đồng, yêu cầu sơn đen toàn bộ và thuê Thẩm cùng bốn người khác khiêng quan tài với giá 500.000 đồng/người.

Câu view TikTok

Cuối tháng 1-2025, Tuấn cùng Khoa, Quyết và Xuân xuống trại hòm dán decal lên quan tài rồi gửi lại đó, chờ ngày quay quảng cáo sẽ đưa lên TPHCM. Theo kế hoạch, ngày 25-2-2025, nhóm tổ chức chụp ảnh, quay clip tại một studio trên đường Huyền Trân Công Chúa, phường Bến Thành. Tuấn thuê hai mẫu ảnh và thuê Lại Hoàng Thiên Phúc chụp ảnh, quay phim.

Sau khi chụp trong studio, Tuấn yêu cầu nhóm của Thẩm mặc áo quảng cáo và khiêng quan tài đi bộ dưới lòng đường Huyền Trân Công Chúa, di chuyển khoảng 200 m để quay clip. Chưa hài lòng với hình ảnh ghi được, Tuấn tiếp tục bàn với các bị cáo khác đưa quan tài ra khu vực trước cửa Nam chợ Bến Thành để quay thêm.

Khoảng 15 giờ cùng ngày, nhóm bị cáo khiêng quan tài di chuyển qua nhiều tuyến đường trung tâm, băng qua các giao lộ lớn, thu hút sự chú ý của người dân, gây náo loạn khu vực và ảnh hưởng đến trật tự công cộng.

Trưa 1-3-2025, Tuấn dựng clip hoàn chỉnh và đăng tải lên tài khoản TikTok "never GG" với tiêu đề quảng cáo bộ sưu tập áo. Đến 4 giờ ngày 3-3-2025, clip đã thu hút hơn 8.000 lượt thích, hàng trăm bình luận và chia sẻ, đồng thời vấp phải làn sóng phản ứng gay gắt từ dư luận. Sau đó, cơ quan công an vào cuộc điều tra, triệu tập các đối tượng liên quan, dẫn đến việc khởi tố và đưa vụ án ra xét xử.