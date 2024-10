Vụ án cháy quán karaoke An Phú: Nữ cựu cán bộ công an không nhận tội

(NLĐO) - Ngày 19-6, một nguồn tin của phóng viên cho biết liên quan đến vụ cháy quán karaoke An Phú (phường An Phú, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương), Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố thêm 2 bị can.