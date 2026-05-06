Vụ án mạng 46 năm trước: HĐND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu báo cáo tiến độ giải quyết

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Vụ án mạng 46 năm trước: HĐND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu báo cáo tiến độ giải quyết

Châu Tỉnh

(NLĐO) - Sau khi công dân liên tục gửi đơn, HĐND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu cơ quan tố tụng thông tin kết quả, tiến độ xử lý vụ án giết người xảy ra 46 năm trước

Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Lâm Đồng vừa có văn bản đề nghị làm rõ và thông tin tiến độ giải quyết đơn thư liên quan vụ án giết người xảy ra ngày 31-7-1980 tại xã Tân Minh, huyện Hàm Tân (tỉnh Bình Thuận cũ). 

Nạn nhân là bà Phan Thị Khanh, mẹ ruột của ông Đỗ Thanh An (trú TP Đồng Nai)

Theo đó, sau khi tiếp công dân tháng 3-2026, Thường trực HĐND tỉnh đã đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đồng chủ trì, phối hợp Công an tỉnh Lâm Đồng khẩn trương họp bàn, thống nhất hướng xử lý vụ việc liên quan đến đơn thư của ông Đỗ Thanh An. Đồng thời, cơ quan chức năng phải có văn bản thông tin kết quả, tiến độ giải quyết cho công dân trước ngày 26-3-2026 và báo cáo Thường trực HĐND tỉnh theo dõi.

Sau chỉ đạo này, Viện KSND tỉnh đã có văn bản yêu cầu cơ quan điều tra cung cấp kết quả xác minh và tài liệu liên quan.

- Ảnh 1.

Ông Lê Minh Sơn thời điểm bị phát lệnh truy tìm (trái) và lúc bị bắt để tái dựng hiện trường

Tuy nhiên đến nay, công dân vẫn liên tục gửi đơn, liên hệ đề nghị được thông tin về quá trình giải quyết. Vì vậy, Thường trực HĐND tỉnh tiếp tục đề nghị Viện trưởng Viện KSND tỉnh quan tâm chỉ đạo, thông báo tiến độ xử lý vụ việc.

Theo hồ sơ, vụ án xảy ra ngày 31-7-1980 tại huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận (cũ). Nạn nhân bị sát hại tại khu rẫy gần nhà, tài sản bị cướp gồm 1,6 lượng vàng 24k. Quá trình điều tra ban đầu không làm rõ được hung thủ.

Nhiều năm sau, cơ quan điều tra xác định đối tượng Trương Đình Chi (còn gọi Trương Đình Khôi, sau này sử dụng tên Lê Minh Sơn) là người gây án nhưng vụ việc không thể xử lý hình sự do đã hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự.

Tin liên quan

Tây Ninh lại xảy ra án mạng

Tây Ninh lại xảy ra án mạng

(NLĐO) – Cơ quan chức năng ở tỉnh Tây Ninh đã phong tỏa hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ án mạng.

Vụ án mạng rúng động ở Quảng Trị: Nghi con trai sát hại mẹ

(NLĐO) - Vụ án mạng xảy ra tại phường Đồng Hới (Quảng Trị) khiến người vợ tử vong, chồng bị thương. Nghi phạm là con trai nạn nhân đã bị bắt giữ.

Án mạng sau chầu nhậu, thanh niên tử vong trong vườn thanh long

(NLĐO) - Mâu thuẫn sau chầu nhậu khiến một thanh niên bị đâm tử vong trong vườn thanh long, Công an tỉnh Lâm Đồng đang điều tra

án mạng Lâm Đồng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo