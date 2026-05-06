Vụ án mạng 46 năm trước: HĐND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu báo cáo tiến độ giải quyết

Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Lâm Đồng vừa có văn bản đề nghị làm rõ và thông tin tiến độ giải quyết đơn thư liên quan vụ án giết người xảy ra ngày 31-7-1980 tại xã Tân Minh, huyện Hàm Tân (tỉnh Bình Thuận cũ).

Nạn nhân là bà Phan Thị Khanh, mẹ ruột của ông Đỗ Thanh An (trú TP Đồng Nai)

Theo đó, sau khi tiếp công dân tháng 3-2026, Thường trực HĐND tỉnh đã đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đồng chủ trì, phối hợp Công an tỉnh Lâm Đồng khẩn trương họp bàn, thống nhất hướng xử lý vụ việc liên quan đến đơn thư của ông Đỗ Thanh An. Đồng thời, cơ quan chức năng phải có văn bản thông tin kết quả, tiến độ giải quyết cho công dân trước ngày 26-3-2026 và báo cáo Thường trực HĐND tỉnh theo dõi.

Sau chỉ đạo này, Viện KSND tỉnh đã có văn bản yêu cầu cơ quan điều tra cung cấp kết quả xác minh và tài liệu liên quan.



Ông Lê Minh Sơn thời điểm bị phát lệnh truy tìm (trái) và lúc bị bắt để tái dựng hiện trường

Tuy nhiên đến nay, công dân vẫn liên tục gửi đơn, liên hệ đề nghị được thông tin về quá trình giải quyết. Vì vậy, Thường trực HĐND tỉnh tiếp tục đề nghị Viện trưởng Viện KSND tỉnh quan tâm chỉ đạo, thông báo tiến độ xử lý vụ việc.

Theo hồ sơ, vụ án xảy ra ngày 31-7-1980 tại huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận (cũ). Nạn nhân bị sát hại tại khu rẫy gần nhà, tài sản bị cướp gồm 1,6 lượng vàng 24k. Quá trình điều tra ban đầu không làm rõ được hung thủ.

Nhiều năm sau, cơ quan điều tra xác định đối tượng Trương Đình Chi (còn gọi Trương Đình Khôi, sau này sử dụng tên Lê Minh Sơn) là người gây án nhưng vụ việc không thể xử lý hình sự do đã hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự.