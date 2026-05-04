Pháp luật

Tây Ninh lại xảy ra án mạng

Hải Đường

(NLĐO) – Cơ quan chức năng ở tỉnh Tây Ninh đã phong tỏa hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ án mạng.

Tối 4-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh vẫn đang khẩn trương điều tra, làm rõ vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn xã Tân Hưng, tỉnh Tây Ninh.

Vụ án mạng nghiêm trọng ở Tây Ninh: Cảnh sát điều tra làm rõ nguyên nhân - Ảnh 1.

Khu vực hiện trường đã bị phong tỏa để điều tra nguyên nhân vụ án

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ trưa cùng ngày, ông L.V.N. (SN 1960; ngụ ấp Cả Bát, xã Tân Hưng) đang nằm võng trong nhà thì thấy ông Nguyễn Văn T. (SN 1977, nhà đối diện với ông N.) đi nhậu về ngang qua. Lúc này, ông N. có lời lẽ trêu chọc khiến 2 bên xảy ra mâu thuẫn.

Bực tức, ông T. không phản ứng gì mà về nhà lấy cây kéo rồi quay trở lại đâm nhiều nhát vào người ông N.

Đúng lúc này, ông Lê Văn Rãi (SN 1983, con trai ông N.) đi làm về tới nhà. Chứng kiến cảnh cha bị hành hung, anh Rãi lao vào can ngăn và xảy ra giằng co, vật lộn với ông T. Trong lúc xô xát, ông Rãi đã đánh và bóp cổ khiến ông T. bất tỉnh tại chỗ.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, người dân đã đưa ông T. và ông N. đến Trung tâm Y tế khu vực Tân Hưng cấp cứu.

Tuy nhiên, ông T. được xác định đã tử vong; còn ông N. hiện vẫn đang điều trị tích cực với nhiều vết thương trên cơ thể.

Nhận tin báo, Công an xã Tân Hưng đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Tây Ninh nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra làm rõ nguyên nhân.

Hiện, lực lượng chức năng đã tạm giữ ông Rãi để phục vụ công tác điều tra.

Trở lại hiện trường vụ thảm án gây chấn động ở Cần Thơ gần 20 năm trước

