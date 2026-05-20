Thời sự

Vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng ở Tây Ninh: Hé lộ lời kể nhân chứng

Nguyễn Tiến

(NLĐO)- Nhân chứng kể lại phút giây con rể hờ dùng dao truy sát 3 nạn nhân trong gia đình tại Tây Ninh

Ngày 20-5, Công an tỉnh Tây Ninh đang tạm giữ Nguyễn Cao Bằng (45 tuổi, ngụ xã Hậu Thạnh) để điều tra về hành vi giết người. Bằng là nghi phạm sát hại 3 người tại ấp Huỳnh Thơ, xã Hậu Thạnh.

Vụ án Tây Ninh: Nhân chứng rợn người kể lại khoảnh khắc kinh hoàng - Ảnh 1.

Người thân lặng lẽ bên linh cữu các nạn nhân trong tang lễ tổ chức tại xã Hậu Thạnh, tỉnh Tây Ninh. Ảnh: A.H

Danh tính các nạn nhân được xác định gồm: bà H.T.Đ. (70 tuổi), bà M.T.T.T. (41 tuổi, con gái bà Đ.) và anh N.G.B. (22 tuổi, con trai bà T.). Vụ án xảy ra tại căn nhà cấp 4 mới xây nằm trên đường ĐT829, cạnh con đường dẫn vào Trung tâm Y tế xã Hậu Thạnh.

Vụ án Tây Ninh: Nhân chứng rợn người kể lại khoảnh khắc kinh hoàng - Ảnh 2.

Ông Mai Văn Thảo ngã quỵ khi chứng kiến sự ra đi của vợ, con gái và cháu ngoại. Ảnh: A.H

Sáng cùng ngày, lãnh đạo UBND xã Hậu Thạnh cùng đông đảo người dân đã đến chia buồn với gia đình các nạn nhân. Tại hiện trường, nơi tổ chức tang lễ, ba chiếc quan tài được đặt cạnh nhau, khói nhang nghi ngút. Ông Mai Văn Thảo, chồng bà Đ. và cha bà T., gần như suy sụp trước nỗi đau mất vợ, con và cháu ngoại. Người gây ra vụ án là con rể hờ mà ông từng cưu mang và trả nợ giúp trong thời gian dài.

Vụ án Tây Ninh: Nhân chứng rợn người kể lại khoảnh khắc kinh hoàng - Ảnh 3.

Bằng bị bắt chỉ sau 5 giờ bỏ trốn.

Tại hiện trường, ông M. (45 tuổi, ngụ địa phương) kể lại: "Khoảng 18 giờ ngày 19-5, khi đang ngồi trong uống nước, tôi bất ngờ nghe tiếng la hét thất thanh. Chạy sang, tôi phát hiện bà Đ. và con gái bị Bằng dùng dao đâm tử vong ngay tại hiên nhà. Anh B. cũng bị Bằng đâm nhiều nhát, bị thương nặng và chạy ra con đường bê tông hướng vào Trung tâm Y tế xã cầu cứu".

Vụ án Tây Ninh: Nhân chứng rợn người kể lại khoảnh khắc kinh hoàng - Ảnh 4.

Hiện trường vụ án mạng

Sau khi ra tay với các nạn nhân, Bằng cầm dao ngồi lên xe máy định rời khỏi hiện trường. Tuy nhiên, khi thấy anh B. bỏ chạy vào cơ sở y tế, Bằng tiếp tục cầm dao đuổi theo và chém thêm nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong. "Dù B. chắp tay van xin tha mạng, Bằng vẫn dùng dao tước đoạt mạng sống. Chứng kiến cảnh đó, tôi rất kinh hãi, không dám vào can ngăn" - ông M. kể.

Người dân nhanh chóng đưa anh B. đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, nạn nhân không qua khỏi. Anh B. là cháu ngoại ông Thảo và vừa hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về.

Một người dân khác, bà H. (61 tuổi, sống gần nhà nạn nhân), kể: "Chiều xảy ra vụ án, gia đình ông Thảo thuê thợ lắp camera an ninh thì Bằng phản ứng dữ dội. Trong lúc mâu thuẫn, Bằng dùng dao đâm bà Đ.. Thấy mẹ bị đâm, bà T. lao đến can ngăn cũng bị Bằng đâm tử vong. Nghe tiếng la hét, anh B. từ trong nhà chạy ra thì bị Bằng truy sát. Sống gần hết đời người, đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến vụ án hãi hùng như vậy. Người dân địa phương ai cũng bàng hoàng. Bằng là người ở địa phương, không có nghề nghiệp ổn định, ra tay quá tàn độc".

Vụ án Tây Ninh: Nhân chứng rợn người kể lại khoảnh khắc kinh hoàng - Ảnh 5.

Lãnh đạo tỉnh Tây Ninh đến viếng và chia buồn. Ảnh: A.H

Cùng ngày, ông Huỳnh Văn Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, dẫn đầu đoàn lãnh đạo tỉnh đến thăm hỏi, động viên và chia buồn với gia đình các nạn nhân.

Ông Nguyễn Thế Anh, Chủ tịch UBND xã Hậu Thạnh, cho biết địa phương đã phân công lực lượng đến hỗ trợ gia đình nạn nhân, bước đầu hỗ trợ 10 triệu đồng lo hậu sự. Thời gian tới, xã sẽ phối hợp với các ngành chức năng và tổ chức chính trị – xã hội để tiếp tục hỗ trợ gia đình. "Đây là vụ việc rất đau lòng tại địa phương" - ông Anh nói.

Hành trình 5 giờ truy bắt nghi phạm sát hại 3 người trong 1 gia đình ở Tây Ninh

