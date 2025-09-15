Án mạng xảy ra vì tranh cãi việc tính tiền hát karaoke

Ngày 15-9, TAND tỉnh Tây Ninh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án giết người xảy ra tại một quán hát karaoke ở xã Cần Giuộc.

Hai bị cáo trước tòa

Theo cáo trạng, tối 30-4-2024, nhóm của Ngô Tấn Thoát và nhóm của Trần Minh Thu cùng đến hát karaoke tại một quán ở xã Cần Giuộc.

Đến khoảng 21 giờ 30 phút cùng ngày, nhóm của Thu và nhóm của Thoát cùng ra tính tiền. Tại đây, Phạm Quang Vinh (36 tuổi; ngụ xã Phước Vĩnh Tây, tỉnh Tây Ninh) trong nhóm của Thoát và Phạm Văn Khởi trong nhóm của Thu xảy ra mâu thuẫn trong việc tính tiền dẫn đến xô xát.

Sau đó, Vinh và Nguyễn Chí Công (33 tuổi; ngụ xã Phước Vĩnh Tây) đi vào khu vực nhà bếp phía sau quán lấy 2 con dao chạy ra phía trước quán để đánh nhóm của Thu.

Trong đó, Công cầm dao chém Nguyễn Hữu Thiện gây thương tích nhẹ; còn Vinh dùng dao đâm vào vùng ngực của Thu.

Mặc dù Thu được đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương gây thủng tim, suy đa tạng không hồi phục, sốc mất máu cấp nên 2 ngày sau đã tử vong. Cùng ngày, Vinh đến cơ quan công an đầu thú khai nhận hành vi phạm tội.

Kết thúc phiên xét xử, TAND tỉnh Tây Ninh đã tuyên phạt bị cáo Vinh 18 năm tù, Công 12 năm tù.