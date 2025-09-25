Vụ án SJC: "Phù phép" hàng ngàn lượng vàng để trục lợi

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Vụ án SJC: "Phù phép" hàng ngàn lượng vàng để trục lợi

TRẦN THÁI

Cựu Tổng Giám đốc SJC Lê Thúy Hằng bị cáo buộc chủ mưu "phù phép" hàng ngàn lượng vàng nguyên liệu thành vàng miếng SJC

Hôm nay (25-9), cựu Tổng Giám đốc Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) Lê Thúy Hằng (SN 1970, quê TP Hải Phòng) hầu tòa cùng 15 đồng phạm trong vụ án xảy ra tại SJC. Bị cáo Hằng bị VKSND Tối cao xác định là chủ mưu, cầm đầu trong vụ án.

Chiếm đoạt hơn 73 tỉ đồng

Theo cáo trạng, sai phạm của Lê Thúy Hằng, cùng các cộng sự, tập trung vào 2 nhóm: tham ô tài sản và lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Thứ nhất, về tham ô tài sản, từ năm 2021, Hằng chỉ đạo cấp dưới lập các văn bản khống, nâng định mức hao hụt trong quá trình gia công vàng miếng từ 0,00007 chỉ/miếng lên 0,0005 chỉ/miếng. Nhờ việc "nới" khống này, nhóm lãnh đạo SJC đã chiếm đoạt 91 lượng vàng dôi dư từ gia công và 4,8521 lượng vàng thu hồi từ việc quét xưởng, tổng cộng 95,8521 lượng vàng.

Thứ hai, về lợi dụng chức vụ, quyền hạn, từ năm 2021 đến tháng 9-2024, SJC được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) giao nhiệm vụ gia công lại vàng miếng SJC bị móp méo để tái lưu thông. Tuy nhiên, thay vì chỉ thực hiện đúng số lượng vàng móp méo được giao, Lê Thúy Hằng đã chỉ đạo cấp dưới đưa vàng nguyên liệu mua từ bên ngoài vào dây chuyền gia công, rồi hợp thức hóa bằng cách gắn số seri, đóng dấu SJC như vàng do NHNN quản lý. Lợi dụng việc được NHNN giao gia công vàng miếng SJC móp méo, Lê Thúy Hằng đã 56 lần giao vàng nguyên liệu cho các đồng phạm để tổ chức sản xuất thêm 6.255 lượng vàng miếng SJC trái quy định, bán ra ngoài nhằm thu lợi bất chính, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 74,8 tỉ đồng. Sau khi bán hưởng chênh lệch, Hằng được hưởng lợi hơn 64,1 tỉ đồng.

Vụ án SJC: "Phù phép" hàng ngàn lượng vàng để trục lợi - Ảnh 1.

Bà Lê Thúy Hằng thời điểm chưa bị bắt. Ảnh: CÔNG AN CUNG CẤP

VKSND Tối cao nhận định dù dưới hình thức tham ô tài sản hay lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ, cựu Tổng Giám đốc SJC Lê Thúy Hằng đều hướng tới cùng một mục đích là vụ lợi cá nhân, chiếm đoạt và trục lợi từ tài sản thuộc phạm vi quản lý. Theo cáo trạng, tổng số thiệt hại và tài sản bị chiếm đoạt trong vụ án là 107,46 tỉ đồng. Trong đó, bản thân bị cáo Hằng bỏ túi khoảng 73,5 tỉ đồng.

Các hành vi này không chỉ gây thiệt hại cho SJC và NHNN mà còn ảnh hưởng đến thương hiệu và chính sách điều hành giá vàng quốc gia. Việc "biến" vàng nguyên liệu thành vàng miếng SJC đã trực tiếp xâm hại đến uy tín thương hiệu vàng quốc gia. Vàng SJC không chỉ là sản phẩm thương mại mà còn mang tính chất công cụ điều tiết thị trường do NHNN quản lý độc quyền. Khi bị "pha trộn" vàng ngoài sổ sách, thị trường sẽ mất niềm tin, chính sách bình ổn giá vàng của nhà nước bị bóp méo, kéo theo hệ lụy đối với an ninh tài chính - tiền tệ quốc gia.

Nhiều sai phạm

Ngoài bị cáo Lê Thúy Hằng, cơ quan tố tụng xác định còn 4 bị cáo khác cùng lúc phạm 2 tội "Tham ô tài sản" và "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ", gồm: Trần Tấn Phát, Mai Quốc Uy Viễn (cựu Giám đốc xưởng vàng thuộc Xí nghiệp Nữ trang Tân Thuận), Đoàn Lê Thanh (cựu tổ trưởng tổ nấu vàng đổ thỏi xưởng vàng Tân Thuận) và Hoàng Lệ Huê (cựu Giám đốc SJC Chi nhánh miền Trung). Trong đó, bị cáo Lê Thúy Hằng được xác định là chủ mưu, cầm đầu; các bị cáo còn lại giữ vai trò thực hành, giúp sức tích cực.

Theo cáo trạng, hành vi của các bị can này đã phạm vào điểm a khoản 4 điều 353 và khoản 3 điều 356 Bộ Luật Hình sự. Đây là khung hình phạt đặc biệt nghiêm khắc, trong đó tội "Tham ô tài sản" có mức phạt từ 20 năm tù đến tù chung thân hoặc tử hình, còn tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" có khung hình phạt từ 5 năm đến 15 năm tù.

Ngoài việc kê biên, thu giữ tài sản lớn để khắc phục hậu quả, cơ quan điều tra còn phát hiện nhiều sai phạm khác tại SJC và các cá nhân, doanh nghiệp liên quan nhưng chủ yếu xử lý hành chính và kiến nghị cơ quan có thẩm quyền tiếp tục xem xét.

Cụ thể, quá trình điều tra cũng cho thấy ngoài các bị cáo đã bị khởi tố, vẫn còn một số cá nhân thuộc SJC cùng những người có liên quan khác đã tham gia ở những mức độ, vị trí khác nhau trong các hành vi sai phạm. Tuy nhiên, cơ quan điều tra xác định vai trò của họ chưa đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc hành vi chỉ dừng lại ở dấu hiệu vi phạm khác. Vì vậy, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an không khởi tố hình sự mà kiến nghị cơ quan chủ quản có thẩm quyền xem xét, xử lý theo quy định.

Đáng chú ý, từ nguồn tin do Đoàn Thanh tra NHNN chuyển sang, kết quả điều tra xác định có những sai phạm trong hoạt động hạch toán giao dịch vàng tại SJC; đồng thời phát hiện một số doanh nghiệp và cá nhân có giao dịch mua bán vàng với SJC cũng vi phạm về ghi chép sổ sách, kê khai thuế. Tuy nhiên, do SJC vẫn thực hiện nghĩa vụ khai báo và nộp thuế cho nhà nước, cơ quan điều tra cho rằng chưa đủ căn cứ để xem xét trách nhiệm hình sự. Thay vào đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an đã kiến nghị SJC xử lý hành chính đối với các cá nhân sai phạm trong nội bộ; đồng thời chuyển thông tin, tài liệu liên quan cho cơ quan thuế để tiến hành kiểm tra, xử lý các vi phạm về kê khai, nộp thuế của những doanh nghiệp, cá nhân có liên quan, theo đúng quy định pháp luật. 

Kê biên 8 bất động sản, thu giữ hàng trăm lượng vàng

Cơ quan tố tụng đã áp dụng nhiều biện pháp thu giữ, kê biên và phong tỏa tài sản. Cụ thể, đã kê biên 8 bất động sản, gồm 6 quyền sử dụng đất đứng tên bị cáo Lê Thúy Hằng và 2 căn hộ chung cư của bị cáo Trần Tấn Phát.

Ngoài ra, lực lượng chức năng còn thu giữ 429,55 lượng vàng cùng 1.095,88 gam vàng. Để khắc phục hậu quả, các bị cáo và những người có liên quan đã tự nguyện nộp tổng cộng hơn 28,4 tỉ đồng.


Tin liên quan

Ấn định ngày mở "đại án vàng SJC"

Ấn định ngày mở "đại án vàng SJC"

(NLĐO) - Được xem là một trong những vụ án kinh tế nghiêm trọng, phiên tòa xét xử cựu Tổng giám đốc SJC Lê Thúy Hằng cùng 15 bị cáo dự kiến kéo dài 6 ngày.

Cựu Tổng giám đốc Công ty SJC Lê Thúy Hằng bị khởi tố

(NLĐO)- Cựu Tổng giám đốc Công ty SJC Lê Thúy Hằng bị cáo buộc đã có hành vi Lợi dụng chức vụ tại doanh nghiệp bị can này điều hành

Cựu CEO Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC cùng đồng phạm gây thiệt hại hơn 107 tỉ đồng

(NLĐO)- Cơ quan tố tụng xác định Lê Thuý Hằng cùng các đồng phạm đã thu lợi bất chính, gây thiệt hại cho Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC hơn 107 tỉ đồng.

xét xử vụ án SJC vàng TAND Lê Thúy Hằng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo