Pháp luật

Ấn định ngày mở "đại án vàng SJC"

Ý Linh

(NLĐO) - Được xem là một trong những vụ án kinh tế nghiêm trọng, phiên tòa xét xử cựu Tổng giám đốc SJC Lê Thúy Hằng cùng 15 bị cáo dự kiến kéo dài 6 ngày.

Ngày 25-9, TAND TP HCM sẽ mở phiên sơ thẩm xét xử vụ án xảy ra tại Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC), dự kiến kéo dài đến 30-9. Phiên tòa do thẩm phán Đoàn Thị Hương Giang làm chủ tọa.

Vụ án có 16 bị cáo, bị truy tố về các tội "Tham ô tài sản" và "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ". Trong đó, bà Lê Thúy Hằng (SN 1970, cựu Tổng giám đốc SJC) bị xác định giữ vai trò chính, cùng tội danh với các đồng phạm: Mai Quốc Uy Viễn (cựu Giám đốc Xưởng vàng – Xí nghiệp Nữ trang Tân Thuận), Trần Tấn Phát (cựu Phó giám đốc xưởng vàng), Hoàng Lệ Huê (cựu Giám đốc SJC Chi nhánh miền Trung) và Đoàn Lê Thanh (cựu nhân viên Xí nghiệp Nữ trang Tân Thuận). 

Ấn định ngày mở "đại án vàng SJC"- Ảnh 1.

Bà Lê Thuý Hằng thời điểm chưa bị bắt - Ảnh: NLĐO

Công ty SJC được triệu tập đến tòa với tư cách vừa là bị hại, vừa là đơn vị có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Ngoài ra, Ngân hàng Nhà nước và 115 cá nhân khác cũng được triệu tập tham gia tố tụng. Có tổng cộng 20 luật sư tham gia bào chữa, riêng bị cáo Lê Thúy Hằng có 6 luật sư.

Biến vàng trôi nổi thành thương hiệu quốc gia

Theo cáo trạng, trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ do Ngân hàng Nhà nước giao, gồm: sản xuất – gia công lại vàng miếng SJC móp méo, sản xuất vàng nhẫn, bán vàng miếng SJC để bình ổn giá và được quyền chủ động xác định giá vàng, Lê Thúy Hằng đã cùng đồng phạm lợi dụng chức vụ, quyền hạn để tham ô tài sản và làm trái quy định, thu lợi bất chính và gây thiệt hại cho SJC hơn 107,4 tỉ đồng. Trong đó, thiệt hại từ hành vi chiếm đoạt là hơn 11,6 tỉ đồng, còn từ hành vi làm trái quy định là hơn 95,7 tỉ đồng, với số tiền Hằng và đồng phạm hưởng lợi cá nhân trên 73 tỉ đồng.

Trong đó, Hằng cùng các bị cáo khác đã lợi dụng kẽ hở trong khâu giám sát để đưa vàng nguyên liệu trôi nổi vào quy trình gia công vàng miếng. Cụ thể, với quyền hạn được giao trong việc sản xuất, gia công vàng miếng SJC móp méo, bán vàng bình ổn giá và quyết định giá vàng SJC, bà Hằng cùng đồng phạm đã lợi dụng sơ hở trong giám sát để "cài" vàng nguyên liệu trôi nổi vào quy trình gia công vàng miếng. Thủ đoạn được thực hiện bằng cách giấu vàng trong thùng axit, giả báo lỗi kỹ thuật rồi tráo vàng nguyên liệu, sau đó dùng máy dập số seri dự phòng để biến thành vàng SJC hợp pháp.

Kết quả điều tra cho thấy, từ tháng 10-2021 đến 9-2024, trong 3 năm, nhóm bị cáo đã lặp lại thủ đoạn tới 56 lần, sản xuất trái phép 6.255 lượng vàng miếng SJC. Hậu quả gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 74,8 tỉ đồng. Trong đó, Lê Thúy Hằng hưởng lợi gần 64,1 tỉ đồng, Trần Tấn Phát hơn 6,1 tỉ đồng; các đồng phạm còn lại hưởng lợi từ 600 triệu đến 1,12 tỉ đồng.

Bà Lê Thuý Hằng bị bắt từ ngày 21-9-2024.


Tin liên quan

Cựu tổng giám đốc SJC Lê Thuý Hằng chỉ đạo "găm" vàng bình ổn giá, bán ra ngoài hưởng lợi

Cựu tổng giám đốc SJC Lê Thuý Hằng chỉ đạo "găm" vàng bình ổn giá, bán ra ngoài hưởng lợi

(NLĐO)- Cựu tổng giám đốc SJC Lê Thuý Hằng đã chỉ đạo cấp dưới chỉ bán một phần vàng bình ổn cho khách hàng, còn lại bán ra ngoài thị trường để hưởng lợi.

Nữ cựu tổng giám đốc "chèn vàng bên ngoài" sản xuất vàng SJC gây thiệt hại gần 75 tỉ đồng

(NLĐO)- Cáo trạng xác định Lê Thuý Hằng, cựu tổng giám đốc SJC, cùng các đồng phạm đã mang vàng bên ngoài vào đổ thỏi rồi mang ra ngoài bán.

Cựu CEO Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC cùng đồng phạm gây thiệt hại hơn 107 tỉ đồng

(NLĐO)- Cơ quan tố tụng xác định Lê Thuý Hằng cùng các đồng phạm đã thu lợi bất chính, gây thiệt hại cho Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC hơn 107 tỉ đồng.

ngân hàng nhà nước thương hiệu quốc gia SJC đại án vàng Lê Thuý Hằng
