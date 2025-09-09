HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Vụ án Tập đoàn Thuận An: Hé lộ công thức thao túng đấu thầu

Bài và ảnh: NGUYỄN HƯỞNG

Lợi dụng quan hệ và chi tiền "lót tay", bị cáo Nguyễn Duy Hưng đã thao túng hàng loạt gói thầu, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 120 tỉ đồng

Ngày 8-9, TAND TP Hà Nội đã đưa ra xét xử 29 bị cáo trong vụ án "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng", "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ", "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi", xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Thuận An (Tập đoàn Thuận An).

Vòi bạch tuộc lũng đoạn các dự án

Trong vụ án này, bị cáo Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Thuận An; Trần Anh Quang, Tổng Giám đốc Tập đoàn Thuận An; Nguyễn Văn Thạo, cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án (QLDA) Bắc Giang; Đàm Văn Cường, cựu Phó Giám đốc Ban QLDA Bắc Giang; Trần Viết Cương, cựu Giám đốc Ban QLDA Tuyên Quang; Phạm Hoàng Tuấn, cựu Giám đốc Ban QLDA Hà Nội; Nguyễn Chí Cương, cựu Phó Giám đốc - sau này là Giám đốc Ban QLDA Hà Nội và nhiều bị cáo khác cùng bị xét xử về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng".

Bị cáo Lê Ô Pích, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang, bị truy tố về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ". Riêng bị cáo Phạm Thái Hà - cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, cựu Trợ lý Chủ tịch Quốc hội - bị truy tố về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi".

Theo cáo trạng, sai phạm xảy ra trong quá trình tham gia đấu thầu, trúng thầu và thi công các gói thầu của dự án gói thầu số 7 dự án cầu Đồng Việt (Bắc Giang cũ); gói thầu số 26 giai đoạn 1 dự án cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ; gói thầu số 13 dự án đường ven sông Hạ Long - Đông Triều (Quảng Ninh); gói thầu số 02 Dự án cầu Vĩnh Tuy 2 (TP Hà Nội) và gói thầu XD01, XD02 dự án Quốc lộ 14E Bộ Giao thông Vận tải cũ. Bị cáo Nguyễn Duy Hưng đã lợi dụng mối quan hệ thân thiết với một số cá nhân là lãnh đạo cấp cao trong cơ quan nhà nước, trong đó có Phạm Thái Hà, để nhờ giới thiệu, can thiệp, tác động đến lãnh đạo cấp tỉnh, Bộ Giao thông Vận tải cũ, tạo điều kiện cho Tập đoàn Thuận An tham gia đấu thầu, trúng thầu, thi công.

Sau đó, Nguyễn Duy Hưng trực tiếp đến gặp, đặt vấn đề nhờ lãnh đạo tỉnh ủy, UBND các tỉnh và lãnh đạo đơn vị thuộc Bộ Giao thông Vận tải cũ chỉ đạo nhân viên cấp dưới tạo điều kiện cho Tập đoàn Thuận An tham gia đấu thầu, thi công dự án. Hưng còn chỉ đạo nhân viên của tập đoàn phối hợp với các công ty do tập đoàn tìm, mời hoặc công ty do các ban QLDA giới thiệu, chỉ định để tạo liên danh rồi thông đồng, móc ngoặc với các cá nhân là lãnh đạo ban QLDA các tỉnh, Ban QLDA 4 thuộc Bộ Giao thông Vận tải cũ và đơn vị tư vấn để phối hợp, tham gia ngay từ giai đoạn khảo sát, lập hồ sơ thiết kế, kỹ thuật, dự toán.

Vụ án Tập đoàn Thuận An: Hé lộ công thức thao túng đấu thầu- Ảnh 1.

Các bị cáo tại phiên tòa

"Luật ngầm" phía sau các gói thầu ngàn tỉ

Bị cáo Nguyễn Duy Hưng, đã thừa nhận hầu hết các cáo buộc của VKSND Tối cao về việc vi phạm quy định đấu thầu, gây thiệt hại cho tài sản nhà nước hơn 120 tỉ đồng.

Theo cáo trạng, bị cáo Hưng đã chủ động dùng các mối quan hệ với lãnh đạo từ Trung ương đến địa phương để được ưu ái tham gia và trúng các gói thầu lớn. Thủ đoạn của Tập đoàn Thuận An là tiếp cận các đơn vị chủ đầu tư để tham gia góp ý xây dựng hồ sơ mời thầu, gửi hồ sơ dự thầu để được chấm trước và thỏa thuận chi trả tiền "cơ chế" (hoa hồng) cho các cá nhân có thẩm quyền. Việc này nhằm tạo điều kiện cho Tập đoàn Thuận An và liên danh trúng thầu một cách bất hợp pháp.

Vụ án gây thiệt hại lớn nhất là tại gói thầu số 07 của dự án cầu Đồng Việt (gần 97 tỉ đồng). Tại tòa, bị cáo Hưng khai đã chủ động liên hệ với ông Dương Văn Thái (khi đó là Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang cũ) để nhờ cậy. Thông qua sự tư vấn và giới thiệu của bị cáo Phạm Thái Hà (cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội), bị cáo Hưng đã được lãnh đạo tỉnh Bắc Giang ủng hộ và chỉ đạo cấp dưới phối hợp để Tập đoàn Thuận An được lựa chọn. Sau khi trúng thầu, bị cáo Hưng thừa nhận đã chi tiền cho bị cáo Thái và các cán bộ của Ban QLDA tỉnh.

Tương tự, tại dự án cầu Vĩnh Tuy 2 (thiệt hại hơn 9,2 tỉ đồng), bị cáo Hưng khai nhận đã nhờ mối quan hệ từ trước với một lãnh đạo TP Hà Nội. Sau đó, bị cáo Hưng đã làm việc với cựu Giám đốc Ban QLDA Phạm Hoàng Tuấn để hợp thức hóa hồ sơ, giúp liên danh của Tập đoàn Thuận An trúng thầu.

Các sai phạm còn lại được ghi nhận tại dự án cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ, đường ven sông Hạ Long - Đông Triều, và Quốc lộ 14E, với tổng thiệt hại hơn 14 tỉ đồng. 

Cựu quan chức nhận tội, xin khoan hồng

Cáo trạng xác định bị cáo Lê Ô Pích, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang, đã giúp Tập đoàn Thuận An và liên danh trúng thầu trái quy định, hưởng lợi 4 tỉ đồng. Bị cáo Phạm Thái Hà đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng để giúp Tập đoàn Thuận An trúng thầu, hưởng lợi 750 triệu đồng.

Khai tại tòa, cả 2 bị cáo đều thừa nhận hành vi như cáo trạng đã quy kết. Bị cáo Phạm Thái Hà mong muốn HĐXX xem xét các tình tiết giảm nhẹ để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.


Tin liên quan

Ông chủ Tập đoàn Thuận An khai về bữa ăn sáng tại nhà cựu lãnh đạo TP Hà Nội

Ông chủ Tập đoàn Thuận An khai về bữa ăn sáng tại nhà cựu lãnh đạo TP Hà Nội

(NLĐO)- Tại phiên toà, ông chủ Tập đoàn Thuận An Nguyễn Duy Hưng khai sau bữa ăn sáng nhà cựu lãnh đạo Hà Nội thì Giám đốc BQLDA biết bị cáo có mối quan hệ.

Được trợ lý Bí thư Thành ủy giới thiệu, Tập đoàn Thuận An trúng gói thầu cầu Vĩnh Tuy 2

(NLĐO)- Sau khi trúng thầu Dự án cầu Vĩnh Tuy 2, chủ tịch Tập đoàn Thuận An Nguyễn Duy Hưng đã chỉ đạo cấp dưới chi cho Ban QLDA Hà Nội 12 tỉ đồng.

Sau bữa ăn tối nhà lãnh đạo cấp cao, Tập đoàn Thuận An trúng thầu dự án hơn 1.130 tỉ đồng

(NLĐO)- Trong bữa ăn tối tại nhà một lãnh đạo Quốc hội (khi đó), Phạm Thái Hà giới thiệu Chủ tịch Tập đoàn Thuận An với cựu bí thư Bắc Giang Dương Văn Thái.

Tập đoàn Thuận An TAND TP Hà Nội xét xử Nguyễn Duy Hưng Dự án luật ngầm
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo