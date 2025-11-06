HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Vụ án Trương Mỹ Lan: Ngoài tài sản 44 Trần Đình Xu, nhiều bất động sản được “rã băng”

Trần Thái

(NLĐO) - Nhiều bất động sản có giá trị lớn tại TP HCM và một số địa phương khác liên quan vụ án Trương Mỹ Lan được toà cho phép “rã băng”.

Mới đây, tài sản tại số 44 Trần Đình Xu, phường Cầu Ông Lãnh, TP HCM (diện tích hơn 1.157 m²) đã được Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TP HCM tổ chức đấu giá thành công. 

Với giá khởi điểm 408,5 tỉ đồng, một doanh nghiệp đã trả giá cao nhất 635 tỉ đồng, vượt xa mức khởi điểm gần 230 tỉ đồng.

Đây là một trong các nhóm tài sản mà tại bản án sơ thẩm ngày 11-4-2024, TAND TP HCM đã tuyên được chấm dứt ngăn chặn giao dịch và tạm dừng giao dịch để giao cho các tổ chức, cá nhân liên quan để xử lý, thu hồi nợ, phục vụ công tác thi hành án trong vụ án Trương Mỹ Lan (cụu Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) cùng đồng phạm. 

Các nhóm tài sản được "rã băng"

Thứ nhất là bất động sản tọa lạc tại địa chỉ số 53 Phạm Ngọc Thạch, phường Võ Thị Sáu, quận 3 (nay là phường Xuân Hoà), TP HCM. Giao tài sản này cho ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) để đảm bảo xử lý các các khoản vay tại ngân hàng được đảm bảo bằng các tài sản này, phần tiền còn lại sau khi xử lý các khoản nợ (nếu có) được xác định là của bị cáo Trương Mỹ Lan nên cần chuyển về THADS để đảm bảo nghĩa vụ của bị cáo Trương Mỹ Lan trong toàn bộ vụ án.

Thứ hai là bất động sản tọa lạc tại địa chỉ số 64-68 Trần Quốc Thảo, phường 7, quận 3 (phường Xuân Hoà), TP HCM theo giấy chứng nhận quyền sử dụng nhà ở và quyền sử dụng đất ở do Sở Xây dựng TP HCM cấp ngày 1-11-2004, cập nhật biến động sang tên ông Hồ Quốc Minh. Giao tài sản trên cho Sacombank để đảm bảo xử lý các các khoản vay tại ngân hàng được đảm bảo bằng các tài sản này, phần tiền còn lại sau khi xử lý các khoản nợ (nếu có) yêu cầu chuyển về tài khoản của Bộ Công an để xử lý sau khi tiếp tục làm rõ đối với Hồ Quốc Minh.

Thứ ba là 26 căn hộ/shophouse thuộc dự án Eco Green Sài Gòn tại 107 đường Nguyễn Văn Linh, phường Tân Thuận Tây, quận 7 (nay là phường Tân Thuận), TP HCM. Theo đó, quyền tài sản đối với 26 căn hộ/ shophouse này thuộc quyền sở hữu của Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Tường Việt; Giao các tài sản trên cho Sacombank để đảm bảo xử lý các khoản vay tại ngân hàng được đảm bảo bằng các tài sản này, phần tiền còn lại sau khi xử lý các khoản nợ (nếu có) được xác định là của bị cáo Dương Tấn Trước và Cao Việt Dũng nên cần chuyển về THADS để đảm bảo nghĩa vụ của các bị cáo Dương Tấn Trước và Cao Việt Dũng trong vụ án.

Thứ tư là quyền sử dụng đất tại thửa đất số 428-47, tờ bản đồ số 7, địa chỉ phường Tân Phú, quận 7 (nay là phường Tân Mỹ), TP HCM đứng tên Cao Việt Dũng và bà Đinh Hải Yến (SN 1971). Giao bất động sản trên cho Sacombank để đảm bảo xử lý các khoản vay tại ngân hàng theo quy định.

Thứ năm là các bất động sản của ông Nguyễn Sơn Hải Long và gia đình toạ lạc tại Long An (nay là tỉnh Tây Ninh) 8 tài sản có tổng diện tích 800 m2 và TP HCM (4 tài sản tại quận Gò Vấp và quận 8 cũ).

Thứ sáu là nhà và quyền sử dụng đất tại địa chỉ số 81 Nguyễn Thái Học, phường Cầu Ông Lãnh, TP HCM theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất do UBND TP HCM cấp ngày 16-10-2016 liên quan đến bà P.T.K.T nhận chuyển nhượng từ Công ty CP Bách hoá Miền Nam.

Thứ bảy là một phần của dự án Khu biệt thự Morning Star và Khu biệt thự Hoàng Long tại Quảng Ninh gồm 66 lô biệt thự, diện tích 32.850,1 m², công trình dịch vụ DV-01, diện tích: 3.067 m² và Lô KS1, diện tích 4.404,4 m².

Vụ án Trương Mỹ Lan: Nhiều bất động sản được “rã băng” - Ảnh 1.

Hiện trạng phía trước tài sản tại 44 Trần Đình Xu

Riêng đối với tài sản tại 44 Trần Đình Xu, HĐXX tuyên giao tài sản này cho bà H.T.A.T để quản lý, xử lý bảo đảm thu hồi số tiền nợ là 235 tỉ đồng, phần tiền còn lại sau khi xử lý khoản nợ (nếu có) được xác định là của bị cáo Trương Mỹ Lan nên cần chuyển về THADS để đảm bảo nghĩa vụ của bị cáo Trương Mỹ Lan trong toàn bộ vụ án.

Trong đó, việc thi hành án sẽ ưu tiên chi trả cho các bị hại liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua phát hành trái phiếu.

Trước đó, sau đợt chi trả cho các trái chủ hồi cuối tháng 9 vừa qua, THADS TP HCM cho biết, hiện cơ quan này tiến hành đo vẽ, thẩm định giá các tài sản thuộc sở hữu bà Trương Mỹ Lan và những cá nhân, tổ chức có nghĩa vụ liên quan. Đồng thời, cơ quan này tiếp tục yêu cầu các ngân hàng liên quan chuyển giao số tiền đã bị phong tỏa theo các bản án sơ thẩm và phúc thẩm của hai giai đoạn. Khi có kết quả xử lý và ngân hàng chuyển tiền về, các đợt chi trả tiếp theo sẽ được triển khai.

