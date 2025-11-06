HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Sau đêm hỗn loạn ở khu trọ nghèo: Người suýt mất mạng, kẻ vào tù

Trần Thái

(NLĐO) – Từ lời qua tiếng lại trong đêm, một vụ xô xát ở khu trọ nghèo đã biến thành án hình sự.

Ngày 6-11, TAND TP HCM xét xử sơ thẩm Tô Văn Hạnh (SN 1986) về tội Giết người theo điểm n, khoản 1 điều 123 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Nội dung vụ án thể hiện khoảng 22 giờ 50 đêm 3-11-2024, sau khi đi uống rượu bia về đến trước khu nhà trọ tại phường Bình Chiểu, TP Thủ Đức (nay là phường Tam Bình, TP HCM), Hạnh gặp anh Ngôn là người ở cùng khu nhà trọ. Cả hai nói chuyện qua lại dẫn đến mâu thuẫn, xô xát.

Sau khi đi về phòng trọ, Hạnh nghĩ đến việc bị anh Ngôn đánh nên lấy con dao bầu dài trên kệ bếp đi tìm anh Ngôn. Khi gặp, Hạnh hỏi "Tại sao mày đánh tao". Anh Ngôn trả lời: "Tao không thích mày lâu lắm rồi, chút nữa có thằng đến đánh mày thêm lần nữa". Nghe vậy, Hạnh liền dùng dao chém anh Ngôn. 

Nạn nhân bị thương tích với tỉ lệ 30%, rách khí quản gây nguy hiểm đến tính mạng.

Ngày 11-11-2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Thủ Đức ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Hạnh.

- Ảnh 1.

Bị cáo lãnh án tù về tội "Giết người"

HĐXX nhận định hành vi của bị cáo mang tính côn đồ, và việc nạn nhân không tử vong là ngoài ý muốn chủ quan của bị cáo. Trên cơ sở xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt Tô Văn Hạnh 12 năm tù về tội "Giết người".

Cũng theo hồ sơ vụ án, trong quá trình anh Ngôn điều trị, vợ bị cáo Hạnh đã đứng ra chi trả toàn bộ viện phí. 

Sau khi xuất viện, anh Ngôn tiếp tục yêu cầu bị cáo bồi thường thêm nhưng Hạnh chưa có khả năng thực hiện.

tội giết người Bộ luật Hình sự uống rượu bia
