Vụ anh trai dùng ghế đánh em gái: Hé lộ nguyên nhân

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Vụ anh trai dùng ghế đánh em gái: Hé lộ nguyên nhân

T.Trực

(NLĐO) – Anh trai dùng ghế đánh em gái thừa nhận hành vi của mình là sai và sẵn sàng chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Ngày 13-8, chị Huỳnh Thị Thanh Kim T. (30 tuổi, ngụ xã Phước Giang, Quảng Ngãi) cho biết, sau khi đăng tải clip anh trai dùng ghế đánh mình, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã mời chị lên xác minh, làm rõ.

“Hiện tôi đã làm việc với cơ quan công an. Còn người trực tiếp dùng ghế đánh tôi đã làm việc với công an hay chưa thì tôi chưa rõ lắm”, chị T. cho biết.

Chị T. cho hay, chị lập gia đình từ năm 2017, đến năm 2021 thì vợ chồng ly thân, chị và con trai ra ngoài thuê nhà sống riêng. Trong thời gian ly thân, chị quen bạn trai khác nhưng giấu gia đình. Đến tháng 2-2025, chị sinh con với bạn trai thì người nhà mới biết.

Vụ anh trai dùng ghế đánh em gái: Hé lộ nguyên nhân - Ảnh 1.

Đứa bé sau đó được một gia đình khác nhận nuôi. Chị T. kể, dù không muốn cho con nhưng trước sức ép của gia đình, chị đành giao con. "Tôi khủng hoảng sau khi sinh con gái mà không được gặp con. Tôi nhận ra mình không thể sống thiếu con được"- chị T. nói.

Nhiều lần tha thiết mong cha mẹ và anh chị tìm đến nhà nói chuyện với gia đình nhận nuôi để đón bé về nhưng gia đình không đồng ý. Họ chỉ muốn tôi quay về với chồng. “Tôi có nói chỉ cần đón con gái về, mọi người muốn gì tôi cũng đồng ý, nhưng không ai trong gia đình chấp nhận", chị T. kể.

“Chồng tôi là người tốt, nhưng cuộc sống của chúng tôi không tìm được tiếng nói chung. Tôi tự nhận có lỗi với chồng bởi ly thân chưa phải ly dị, nhưng đã có con với người khác là sai”, chị T. nói thêm.

Đến tối 18-6, anh cùng mẹ và em trai đến nơi chị T. thuê trọ ở phường Nghĩa Lộ, Quảng Ngãi để khuyên nhủ quay trở về với chồng. Nhưng khi chị T. tiếp tục từ chối thì xảy ra sự việc như clip đăng trên mạng.

Anh trai dùng ghế đánh em gái: Sẵn sàng chịu trách nhiệm trước pháp luật

Ông Huỳnh Thanh T. (34 tuổi – người đã dùng ghế đánh vào đầu chị T. như trong clip lan truyền) thừa nhận hành vi này là hoàn toàn sai trái do không kiềm chế được nóng giận.

“Hiện tôi đang làm ăn xa ở miền Tây. Tôi đã nhận ra cái sai và sẵn sàng chịu trách nhiệm trước pháp luật. Nếu cơ quan chức năng yêu cầu về Quảng Ngãi làm việc, tôi sẽ về ngay”, anh T. nói.

Clip anh trai dùng ghế đánh em gái ở Quảng Ngãi

Anh T. cho biết, việc đánh em gái mình khiến bản thân cũng xót xa, nhưng vì quá bức xúc. Bao năm qua, em gái đã gây khổ cho gia đình rất nhiều. Mẹ anh nhiều lần đòi tự tử. Gia đình đã khuyên bảo nhiều lần: một là ly dị với chồng, hai là về sống với chồng, nuôi con, nhưng em gái cứ hứa sẽ cắt đứt quan hệ với bạn trai rồi đâu lại vào đó. Còn có hành động hù dọa gia đình đủ thứ. “Tôi không kiềm chế nổi nên mới đánh”, anh T. nói.

Như Báo Người Lao Động thông tin, mạng xã hội Facebook lan truyền clip người đàn ông dùng ghế đánh tới tấp vào một phụ nữ, khiến nhiều người bức xúc.

Theo kết quả xác minh ban đầu của Công an phường Nghĩa Lộ, Quảng Ngãi, vụ việc xảy ra ngày 18-6-2025. Lúc này, ông Huỳnh Thanh T. (34 tuổi) cùng mẹ ruột là bà Nguyễn Thị H. (56 tuổi, cùng ở thôn Đồng Vinh, xã Phước Giang, Quảng Ngãi) đến phòng trọ của bà Huỳnh Thị Thanh Kim T. (30 tuổi, em ruột ông T.) tại phường Nghĩa Lộ để khuyên bảo T. về nhà.

Trong lúc nói chuyện, ông T. và chị T. xảy ra mâu thuẫn, ông T. đã dùng ghế nhựa đánh liên tiếp vào người chị T.

Vụ việc xảy ra ngày 18-6-2025 nhưng đến ngày 11-8-2025, chị T. mới đăng tải thông tin vụ việc lên mạng xã hội, kèm theo đoạn clip ghi lại cảnh ông T. dùng ghế nhựa đánh liên tiếp vào đầu mình. Chỉ sau vài giờ đăng tải, clip thu hút hàng nghìn lượt xem, chia sẻ, gây phẫn nộ trên mạng xã hội.

Hiện Công an phường Nghĩa Lộ đã vào cuộc xác minh, làm rõ và thụ lý theo thẩm quyền.

Tin liên quan

Phẫn nộ cảnh anh trai dùng ghế nhựa đánh tới tấp vào đầu em gái ở Quảng Ngãi

Phẫn nộ cảnh anh trai dùng ghế nhựa đánh tới tấp vào đầu em gái ở Quảng Ngãi

(NLĐO) - Công an tỉnh Quảng Ngãi xác định người đàn ông có hành vi dùng ghế nhựa đánh vào đầu em gái đang ở TP HCM và đã liên hệ để mời về làm việc

Công an triệu tập, làm việc với người đàn ông hành hung phụ nữ ở sảnh thang máy chung cư

(NLĐO)- Người đàn ông vừa đánh vào đầu, mặt, vừa chửi bới, đe dọa... người phụ nữ tại chung cư ở Hà Nội được xác định 30 tuổi, sống cùng toà nhà.

Người phụ nữ bị nhóm đàn ông lạ mặt sàm sỡ, hành hung trước quán karaoke lên tiếng

(NLĐO)- Sau khi ra viện, người phụ nữ bị nhóm đàn ông hành hung trước cửa quán karaoke đã đến cơ quan công an trình báo sự việc.

chịu trách nhiệm công an tỉnh tỉnh Quảng Ngãi cơ quan công an cơ quan chức năng mạng xã hội mạng xã hội facebook công an phường
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo