Ngày 31-8, một lãnh đạo UBND Tân Tiến, tỉnh Đắk Lắk xác nhận đã nhận được văn bản của Chi nhánh Trung tâm phát triển quỹ đất khu vực Krông Pắk về việc cấp đất tái định cư cho người dân liên quan đến dự án đường cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột.

Sau khi bàn giao nhà cửa, đất đai làm dự án, gia đình ông Đinh Quốc Dũng phải dựng tạm căn chòi để sinh sống một thời gian

Theo vị này, sau khi giải thể cấp huyện, hồ sơ đền bù, tái định cư của 6 hộ dân trên địa bàn được chuyển về Trung tâm lưu trữ tỉnh Đắk Lắk. Do đó, UBND xã đang đề nghị Trung tâm lưu trữ tỉnh Đắk Lắk cung cấp tài liệu để gửi cho Chi nhánh Trung tâm phát triển quỹ đất theo yêu cầu.

Trước đó, Chi nhánh Trung tâm phát triển quỹ đất khu vực Krông Pắk có văn bản đề nghị UBND xã Tân Tiến tổ chức họp xét duyệt các đối tượng đủ điều kiện giao đất tái định cư có thu tiền sử dụng đất trên địa bàn xã. Sau khi xét duyệt, hồ sơ được gửi về Chi nhánh Trung tâm phát triển quỹ đất khu vực Krông Pắk trước ngày 4-9 để đơn vị này có cơ sở lập phương án tái định cư đúng quy định.

Như Báo Người Lao Động đã phản ánh, nhiều hộ dân ở các xã Vụ Bổn, Tân Tiến (tỉnh Đắk Lắk) đã bàn giao nhà cửa, đất đai để thực hiện dự án đường cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột trước khi cấp đất tái định cư theo quy định.

Do đó, nhiều hộ dân bị thu hồi nhà cửa, đất thổ cư phải dựng chòi ở tạm, thuê trọ hoặc ở nhờ nhà người quen suốt thời gian dài khiến cuộc sống bị đảo lộn.