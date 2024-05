Vụ bảo kê xe quá tải qua trạm CSGT Suối Tre: Tòa trả hồ sơ để làm rõ nhiều vấn đề quan trọng

(NLĐO)- Phó Chánh Thanh tra Bộ Công an, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Hiếu chiều 24-12 cho biết đã xác định Đội trưởng Đội CSGT số 1 và số 2 của Công an tỉnh Đồng Nai có gọi điện can thiệp các phương tiện sai phạm.