Vụ bắt tạm giam Chủ tịch UBND huyện Long Thành và hàng loạt cán bộ: Kêu gọi tự giác khai báo

Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư sân bay Long Thành được Quốc hội thông qua năm 2017 có tổng mức đầu tư gần 23.000 tỉ đồng. UBND tỉnh Đồng Nai được giao làm chủ đầu tư dự án. Trong quá trình thực hiện do có giảm một số hạng mục nên Quốc hội đã thông qua điều chỉnh dự án với tổng mức đầu tư được giảm xuống mức hơn 19.200 tỉ đồng.

Ông Lê Văn Tiếp, Chủ tịch UBND huyện Long Thành thời điểm trước khi bị bắt

Thiệt hại rất lớn ngân sách Nhà nước

Đối với dự án sân bay Long Thành, theo báo cáo của UBND tỉnh Đồng Nai đến nay tổng số hộ dân được xét, bố trí tái định cư đạt gần 5.500 hộ. Hiện Đồng Nai đã hoàn thành các hạng mục bổ sung dự án thành phần 1.

Theo UBND tỉnh Đồng Nai, đến hết năm 2024, tỉnh đã hoàn thành giải ngân hơn 18.200 tỉ đồng nguồn vốn bố trí cho dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư sân bay Long Thành, đạt gần 95% kế hoạch theo tổng nguồn vốn được bố trí sau điều chỉnh.

Riêng số vốn còn lại của dự án chưa được giải ngân khoảng 1.000 tỉ đồng hiện được bố trí cho 5 dự án thành phần về hạ tầng, kỹ thuật Khu tái định cư Lộc An-Bình Sơn (tái định cư sân bay Long Thành)…

Qua khám xét nơi lưu trữ hồ sơ thuộc dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư sân bay Long Thành do Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Long Thành quản lý, sử dụng, công an thu giữ hơn 14.000 hồ sơ liên quan vào cuối năm 2023

Năm 2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai khởi tố vụ án "Nhận hối lộ" và "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" liên quan dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư sân bay Long Thành.

Đến nay, hơn 10 cán bộ là lãnh đạo UBND huyện Long Thành, lãnh đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện và lãnh đạo UBND xã Bình Sơn cùng nhiều cán bộ khác bị khởi tố, bắt giữ với nhiều tội danh.

Đầu năm 2025, ông Lê Văn Tiếp, Chủ tịch UBND huyện Long Thành, Chủ tịch hội đồng bồi thường bị Công an tỉnh Đồng Nai cáo buộc về tội vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Cơ quan chức năng khám xét Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Long Thành

Theo Công an tỉnh Đồng Nai, bước đầu điều tra xác định có nhiều sai phạm của hội đồng bồi thường trong việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư huyện Long Thành gây thiệt hại rất lớn ngân sách nhà nước.

Bắt giữ hàng loạt cán bộ

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Lê Quang Hùng, Giám đốc và ông Nguyễn Long Châu, Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Long Thành để điều tra các sai phạm ở dự án sân bay Long Thành.

Ông Hùng, ông Châu bị khởi tố về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Cấp dưới là ông Nguyễn Thái Bình, Lý Thanh Bình, Trần Nhật Linh (đều là tổ trưởng các tổ đền bù) là nhân viên đền bù của Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Long Thành để điều tra về các hành vi lợi dụng chức vụ, nhận hối lộ, vi phạm quy định về bồi thường.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai cũng đã phối hợp Viện KSND cùng cấp thi hành lệnh khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Dương Ngọc Đức, quyền Chủ tịch UBND xã Bình Sơn; ông Hoàng Hữu Minh, Phó Chủ tịch UBND xã Bình Sơn; ông Lâm Hoàng Thanh Hải, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bình Sơn.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định những bị can trên có liên quan đến sai phạm trong công tác bồi thường và đền bù, hỗ trợ tái định cư sân bay Long Thành.

Trước đó, năm 2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với bị can Phạm Viết Mạnh (31 tuổi, ngụ phường Tam Phước, TP Biên Hòa) là cán bộ Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Long Thành để điều tra về hành vi nhận hối lộ và 2 bị can: Nguyễn Tấn Biên (46 tuổi, ngụ xã Long An, huyện Long Thành) là cán bộ địa chính - xây dựng xã Lộc An; Nguyễn Thị Ngọc Hân (ngụ huyện Long Thành) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Một góc khu tái định cư Lộc An-Bình Sơn dành cho người dân nhường đất làm sân bay Long Thành

Các cơ quan chức năng xác định, từ tháng 7-2020 đến thời điểm bị bắt, Phạm Viết Mạnh được phân công làm việc tại tổ bồi thường và tham gia thực hiện dự án bồi thường hỗ trợ tái định cư sân bay Long Thành.

Phạm Viết Mạnh có nhiệm vụ kiểm đếm, áp giá, chi trả tiền bồi thường và công khai phương án bồi thường đối với các hộ dân tại xã Bình Sơn. Khi gặp một số người dân có đất mua bán bằng "giấy tay" nhờ lập hồ sơ đền bù và cấp suất tái định cư thì Phạm Viết Mạnh đã nhận hàng chục triệu đồng để giải quyết.

Riêng Nguyễn Tấn Biên, sau khi được biệt phái về xã Bình Sơn để tham gia thực hiện dự án bồi thường, hỗ trợ tái định cư sân bay Long Thành từ tháng 7-2021, Biên đã giới thiệu với nhiều người có mối quan hệ với những người có chức vụ có thể "lo" được các suất tái định cư.

Tiếp đó, Nguyễn Tấn Biên được ông C.V.N. (ngụ xã Bình Sơn) nhờ lập hồ sơ để lấy 3 suất tái định cư với giá 1,2 tỉ đồng. Nguyễn Tấn Biên đã nhận của ông này 250 triệu đồng và tiêu xài cá nhân nhưng không thực hiện lời hứa.

Với Nguyễn Thị Ngọc Hân, qua điều tra xác định mặc dù chỉ làm nghề kinh doanh quần áo tại thị trấn Long Thành nhưng cũng giới thiệu có quan hệ với nhiều người có chức vụ để nhận "chạy" suất tái định cư. Qua xác minh, xác định Hân cũng đã nhận số tiền hàng chục triệu đồng của người dân và chiếm đoạt.

Vào năm 2024, Công an tỉnh khởi tố thêm 2 bị can khác là Vũ Đức Công (công chức địa chính xã Bình Sơn, huyện Long Thành), Nguyễn Thanh Văn (trưởng ấp Suối Trầu 3, xã Bình Sơn).

Toàn cảnh sân bay Long Thành

Mở rộng điều tra, kêu gọi tự thú Liên quan vụ án trên, hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án vi phạm trong thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư sân bay Long Thành. Quan điểm của Công an tỉnh là phát hiện sai phạm đến đâu sẽ xử lý đến đó. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai kêu gọi các cán bộ, viên chức và nhân dân cung cấp thông tin liên quan đến các sai phạm trong công tác bồi thường, đồng thời, kêu gọi các cá nhân có sai phạm trong việc tổ chức chi trả và nhận bồi thưởng hỗ trợ tái định cư không đúng chính sách hãy tự giác trình báo và khắc phục hậu quả, giao nộp lại tài sản đã nhận trái quy định để được hưởng chính sách khoan hồng. Trường hợp không chủ động trình báo, giao nộp, khi Cơ quan điều tra phát hiện sẽ bị thu hồi tài sản và bị xử lý trách nhiệm hình sự về hành vi khai khống, gian dối để trục lợi, chiếm đoạt tài sản nhà nước theo đúng quy định pháp luật. Mọi thông tin trình báo liên hệ trực tiếp thượng tá Lê Vấn, Trưởng Phòng Cảnh sát Kinh tế, Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra (số điện thoại 0365.366.777) để được tiếp nhận, xử lý.