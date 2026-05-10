Vụ bất thường cây rừng tự nhiên bị "triệt hạ": Sau hơn 1 năm đã xác định được đối tượng

Ngày 10-5, tin từ Hạt Kiểm lâm Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị này đã nhận được công văn của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa về việc chuyển hồ sơ đề nghị xử phạt vi phạm hành chính liên quan tới vụ việc "triệt hạ" hơn 100 cây rừng tự nhiên xảy ra tại xã Điền Lư, huyện Bá Thước cũ (nay là xã Điền Lư, tỉnh Thanh Hóa) do không đủ căn cứ xử lý hình sự.

Hình ảnh cây rừng tự nhiên bị "đốn hạ" bất thường tại xã Điền Lư, huyện Bá Thước cũ (nay là xã Điền Lư, tỉnh Thanh Hóa) tháng 8-2024

Theo đại diện lãnh đạo Hạt Kiểm lâm Bá Thước, cuối tháng 4-2026, đơn vị đã nhận được công văn của cơ quan công an đề nghị xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Ngô Gia Lai (SN 1968; ngụ thôn Điền Giang, xã Điền Lư) - là người được xác định gây ra vụ "triệt hạ" hơn 100 cây rừng tự nhiên tại khu vực Thung Moong (thôn Điền Giang).

Căn cứ kết quả của cơ quan công an, Hạt Kiểm lâm Bá Thước đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 85 triệu đồng. Ông Lai được xác định đã chặt hạ 108 cây gỗ rừng tự nhiên (loài thông thường) với khối lượng 8.759 m3 (số gỗ này không tịch thu tang vật, hiện đã được để nguyên trong rừng).

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, đầu tháng 8-2024, rừng tự nhiên tại khu vực Thung Moong (thuộc thôn Điền Giang, xã Điền Lư, huyện Bá Thước cũ) do UBND xã Điền Lư quản lý, giáp ranh khu mỏ khai thác đá của Công ty CP đầu tư xây dựng Thiên Mã bất ngờ bị kẻ xấu chặt phá, "đốn hạ" tràn lan chưa rõ động cơ.

Rất nhiều cây gỗ rừng bị triệt hạ cho chết dần khiến người dân gây bất bình

Điều bất thường là các đối tượng phá rừng không nhằm mục đích lấy gỗ mà "hành hạ" cho cây chết dần, chết mòn. Người dân cho rằng hành động này nhằm để cho một số cá nhân thực hiện mưu đồ xấu.

Ngay sau khi nhận được phản ánh từ phóng viên Báo Người Lao Động trưa 21-8, ngay trong ngày 21 và 22-8, UBND xã Điền Lư đã phối hợp cùng Công an huyện Bá Thước, Kiểm lâm huyện Bá Thước, ban thôn Điền Giang tiếp tục vào khu vực trên tiến hành kiểm tra, lấy mẫu gỗ.

Vào cuộc kiểm tra, lực lượng chức năng xác định diện tích rừng bị chặt phá là 4.490 m2, số cây bị "đốn hạ" 108 cây. Trong đó, có 66 cây bị chặt gãy, đường kính từ 8-50 cm, có 42 cây bị ken (chặt phá quanh thân cây cho chết dần), đường kính từ 10-35 cm.

Sau hơn 1 năm điều tra, người gây gây ra vụ phá rừng mới được làm sáng tỏ

Do không xác định được đối tượng, Kiểm lâm Bá Thước đã báo cáo UBND huyện và vụ việc được chuyển cho Công an huyện Bá Thước cũ điều tra, truy tìm thủ phạm. Sau khi chính quyền 2 cấp đi vào vận hành, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục thụ lý vụ việc.

Đến nay, sau gần 1 năm rưỡi điều tra, người "triệt hạ" cây rừng đã được xác định. Do không đủ căn cứ xử lý hình sự, vụ việc được chuyển cho Kiểm lâm Bá Thước xử lý theo quy định.